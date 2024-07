Las ventas minoristas pymes cayeron un 21,9% en junio

Escuchar

Las ventas minoristas pymes cayeron un 21,9% interanual en junio pasado, a precios constantes, y acumulan una caída de 17,2% en el primer semestre del año. Si bien todos los rubros se vieron afectados, los más golpeados fueron Perfumería, con una baja del 42%, y Farmacias, cuyo descenso fue 32,8%.

Los datos se desprenden del Índice de Ventas Minoristas Pymes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), elaborado en base a un relevamiento mensual del que participaron 1276 comercios minoristas del país, realizado entre el 1 y el 5 de julio.

A pesar de que los comerciantes destacan una mayor estabilidad en las listas de precios que reciben, preocupa la marcada caída en las ventas. Los feriados del mes, como el del 17 de junio, por la conmemoración del fallecimiento de Martín Miguel de Güemes, y el puente por el Día de la Bandera, que generó un fin de semana largo de cuatro días, contribuyeron a este escenario de poca actividad comercial.

Sin embargo, en las jornadas previas al Día del Padre se detectó cierto repunte, aunque no hubo venta posterior, como suele suceder. A su vez, el informe indica que la gente optó comprar en cuotas, con una especial demanda del programa Cuota Simple.

Rubro por rubro

En lo que respecta a Alimentos y Bebidas, las ventas bajaron un 26,6% anual en junio, a precios constantes, y acumulan una caída de 21,8% en el primer semestre del año frente al mismo período de 2023. Según expresaron los comercios consultados, los consumidores acudieron más a mercados minoristas en busca de mejores precios, así como también hubo un mayor consumo de segundas y terceras marcas y las ofertas fueron aprovechadas al máximo.

Las ofertas, segundas o terceras marcas y los supermercados mayoristas son las alternativas más elegidas por los consumidores STRINGER - AFP

De esta manera, los vendedores coincidieron que se trata de una situación crítica, con precios más estables, pero con la situación financiera muy delicada. “La gente tiene poca plata y redujo los gastos. Además, aumentó la luz cuatro veces más de lo que pagábamos antes, y también el alquiler”, expresó un comerciante de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.

Bajo esta línea, encargados de un negocio de Godoy Cruz, Mendoza, sostuvieron: “Estamos en una situación complicada, cada vez nos reducimos más”.

Para el rubro de Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles, junio fue el peor mes en cuanto a ventas: su baja fue de 24,7% anual, a precios constantes, y acumula una caída de 17,8% en los primeros seis meses del año frente al mismo período de 2023.

Los dueños de los negocios indicaron que se vendieron productos económicos, con precios menores a $10.000, especialmente en comercios con disponibilidad de cuotas. Además, sorprendió la poca cantidad de consultas en vísperas del Día del Padre.

“Hubo más ventas con el programa Cuota Simple y bajaron los precios de los insumos. Esas fueron las buenas noticias, pero la estamos pasando mal”, comentó un vendedor de la ciudad de Rosario, Santa Fe.

Por su parte, las ventas de Calzado y marroquinería se desplomaron un 20,7% anual en junio, a precios constantes, y acumulan una baja de 12,1% en el primer semestre del año frente al mismo período de 2023. A pesar de que el Día del Padre y los precios estables fueron de gran ayuda, no se logró un repunte satisfactorio.

Las ventas de Calzado y marroquinería se desplomaron un 20,7% anual en junio, a precios constantes, y acumulan una baja de 12,1% en el primer semestre del año frente al mismo período de 2023 JULIAN BONGIOVANNI

El producto más elegido por los consumidores fue el calzado deportivo, mientras que en el sector de marroquinería los comercios señalaron que desapareció el comprador, con días de venta cero. “Ni siquiera el Día del Padre nos ayudó. Necesitamos nuevas medidas que incentiven el mercado”, apuntó un vendedor de la ciudad de Córdoba.

En Farmacia, las ventas cayeron un 32,8% anual en junio, a precios constantes, y acumulan un desplome de 29,6% en los primeros seis meses del año frente al mismo período de 2023.

Según expresaron los comercios consultados, en lo que refiere a productos meramente farmacéuticos, la venta cae más moderadamente que en los de perfumería. Además, la gente opta por marcas más económicas de medicamentos, fracciona pastillas y elige farmacias que acepten tarjeta de crédito.

En Farmacia, las ventas cayeron un 32,8% anual en junio y acumulan un desplome de 29,6% en los primeros seis meses del año frente al mismo período de 2023 Alejandro Guyot

Al tratarse de un rubro costoso, Perfumería fue el rubro más afectado en el último mes, con una baja del 42% anual, a precios constantes, y acumula una caída de 32,5% en los primeros seis meses del año frente al mismo período de 2023. “Pagamos muchos impuestos, municipales y provinciales que nos complican las ventas y el funcionamiento del comercio. Con la venta tan baja, se está notando”, indicaron los dueños de una perfumería de la localidad de San Martín, provincia de Buenos Aires.

Otras perfumerías, como una en la Ciudad de Buenos Aires, remarcaron que los consumidores compran más en supermercados o almacenes, ya que “suelen tener mejores opciones de pagos”.

En lo que respecta a Ferretería, materiales eléctricos y materiales de la construcción, las ventas retrocedieron 23,3% anual en junio, a precios constantes, y acumulan una caída de 20,4% en los primeros seis meses del año frente al mismo período de 2023. La venta vinculada a la obra pública fue más exitosa que la residencial, aunque no se logró el repunte deseado.

Además, el informe destaca que los consumidores continúan postergando decisiones de compra más caras, incluso cuando hay opciones de cuotas. Al respecto, un comerciante de la ciudad de Resistencia, Chaco, indicó: “Las ventas vienen cayendo de manera importante desde hace meses. La obra pública está parada y la privada es escasa”.

En esta línea, un vendedor de la ciudad de Formosa advirtió sobre la crítica situación del sector: “La estructura de costos aumentó y las ventas cayeron. Si no cambia la situación, vamos a tener que echar gente”.

Para el rubro de Indumentaria y textil, el escenario fue tan solo un poco más esperanzador: las ventas bajaron 0,9% anual en junio, a precios constantes, y acumulan un incremento de 4,9% en los primeros seis meses del año frente al mismo período de 2023. Sin embargo, los comercios destacaron las liquidaciones y las grandes ofertas como la única forma de “sacarse el stock de encima y conseguir liquidez”.

Las liquidaciones y las grandes ofertas fueron las únicas alternativas que los negocios de indumentaria encontraron para repuntar sus ventas Shutterstock

También, el Día del Padre fue de gran ayuda, sobre todo para la venta de indumentaria deportiva e informal. Luego de esa fecha, los consumidores dejaron de comprar.

“Junio fue bastante bueno para nosotros en ventas, con el Día del Padre que ayudó. Pero estamos con costos muy altos y con precios que, si los subimos, no vendemos”, comentó un empleado de un negocio de Río Gallegos, Santa Cruz. En otro local en Paraná, Entre Ríos, se refirieron a una situación similar: “He reducido todos los gastos posibles, y si no hacemos superofertas, no se vende nada”.

Reclamos y desafíos de los comerciantes

En este contexto de escasa actividad comercial, las pymes reclaman una serie de medidas al Gobierno de Javier Milei para apaciguar el efecto de la actual crisis económica. Entre las medidas más destacadas se encuentran la reducción de impuestos, que representa el 40,7% de las respuestas, así como también el estímulo a la demanda interna, con un 17%.

Además, entre los principales desafíos para mantener sus negocios, los dueños de comercios señalaron la falta de ventas (57,6%) y los altos costos de producción y logística (23,4%). Por estos motivos, en los últimos seis meses un 35% de los consultados optó por reducir gastos operativos, mientras que otro 26,5% diversificó productos para suplir la falta de ventas. También, un 15,8% decidió reducir las horas laborales, un 7,1% aumentó las horas laborales, un 5,6% aumentó sus gastos operativos y el restante 10% eligió otras medidas.

