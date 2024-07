¡Llegó el ETF de Ethereum a Wall Street! Lo que debes saber sobre este evento histórico

Escuchar

En línea con lo analizado desde esta columna en marzo de este año, la expectativa en torno al ETF spot de Ethereum ha llegado a su punto cúlmine con la confirmación de su inicio de cotización en el día de hoy, martes 22 de julio. En aquella oportunidad, anticipábamos la posibilidad de que este ETF fuera aprobado, destacando factores clave como la participación institucional, el crecimiento del ecosistema DeFi y el éxito previo del ETF de Bitcoin. Ahora, en las vísperas de su esperado lanzamiento, nos encontramos ante un hito significativo para Ethereum, que promete simplificar la inversión en este criptoactivo y que podría, por ende, impulsar su valor. ¿Cuáles han sido las razones del cambio de postura de la SEC con respecto a la aprobación de dicho ETF? ¿Cómo puede beneficiar este nuevo instrumento financiero a los inversores minoritas? ¿Cuáles son las expectativas en cuanto a su desempeño y captación de fondos para los siguientes meses? Intentaremos contestar estas preguntas a continuación.

Potenciales razones del cambio de postura de la SEC respecto al ETF Spot de Ethereum

La aprobación del ETF spot de Ethereum por parte de la SEC marca un giro significativo en la postura del regulador hacia los criptoactivos. Este cambio de postura, de considerar que ETH era un valor (security) a tratarlo como un commodity, puede atribuirse a varias razones clave: 1. Clarificación Regulatoria: Uno de los factores cruciales ha sido la mayor claridad en la regulación de los criptoactivos. La SEC ha trabajado en conjunto con otros organismos reguladores, como la CFTC (Comisión de Comercio de Futuros de Comodities), para definir con mayor precisión qué constituye un valor y qué un commodity. Ethereum, con su amplia adopción y utilidad en el ecosistema DeFi y las aplicaciones descentralizadas, ha demostrado características que se alinean más con las de un commodity que con las de un valor tradicional. 2. Presión Institucional y de Mercado: Desde marzo de este año, ha habido un aumento significativo en el interés institucional por Ethereum. Grandes jugadores del mercado financiero, como BlackRock y Fidelity, han manifestado su apoyo a un ETF spot de Ethereum, subrayando la demanda existente entre inversores institucionales y minoristas. Esta presión ha sido un catalizador importante para que la SEC reconsiderara su postura, reconociendo la legitimidad y el potencial del criptoactivo. 3. Contexto Político: El cambio de postura también puede entenderse en el contexto político actual. Con las elecciones presidenciales en Estados Unidos a la vuelta de la esquina, tanto demócratas como republicanos han ajustado sus posturas respecto a las criptomonedas. El apoyo de figuras prominentes como Donald Trump al Bitcoin ha llevado a los demócratas a flexibilizar sus posiciones regulatorias, buscando no alienar a un electorado creciente que ve en las criptomonedas una alternativa viable al sistema financiero tradicional. 4. Éxito del ETF spot de Bitcoin: El éxito de los ETFs de Bitcoin ha sentado un precedente positivo. Estos productos han demostrado ser una vía efectiva para que los inversores accedan a los criptoactivos sin necesidad de manejar directamente las complejidades de las wallets y la seguridad digital. La SEC ha podido observar el funcionamiento y la demanda sostenida de estos ETFs, lo que ha proporcionado un marco de referencia favorable para la aprobación del ETF spot de Ethereum.

Beneficio de este instrumento financiero para los inversores minoristas

La aprobación del ETF spot de Ethereum puede sonar técnica y lejana, pero tiene beneficios claros y directos para los inversores comunes, esos que quizás no tienen muchos conocimientos financieros pero están interesados en el mundo de las criptomonedas. Te explico a continuación cómo puede beneficiarte: 1. Facilita la Inversión: Invertir en criptomonedas como Ethereum puede ser complicado. Necesitás crear una cuenta en una plataforma de criptomonedas, entender cómo funcionan las wallets (billeteras digitales) y preocuparte por la seguridad de tus activos. Con un ETF, todo esto se simplifica. Un ETF es como una acción que podés comprar a través de tu cuenta de bolsa habitual, sin tener que manejar directamente las criptomonedas. Así, podés invertir en Ethereum de manera fácil y segura. 2. Mayor Seguridad: Al comprar criptomonedas directamente, estás a cargo de su seguridad. Tenés que proteger tus claves privadas y asegurarte de no ser víctima de hackers. Un ETF, en cambio, está gestionado por una entidad financiera regulada, lo que reduce el riesgo de pérdidas por errores o fraudes. Esto te da tranquilidad y seguridad, sabiendo que tu inversión está en manos de profesionales. 3. Diversificación: Diversificar tus inversiones es una buena estrategia para reducir riesgos. Con un ETF, podés incluir Ethereum en tu cartera de inversiones junto a otros activos como acciones, bonos y otros ETFs. Esto te permite no poner todos los huevos en una sola canasta, protegiéndote contra las fluctuaciones del mercado. 4. Transparencia y Regulación: Los ETFs están sujetos a regulaciones estrictas y deben cumplir con requisitos de transparencia. Esto significa que hay más supervisión y menos riesgo de fraudes o prácticas poco claras. Saber que tu inversión está regulada y supervisada te da más confianza y seguridad. 5. Liquidez: La liquidez se refiere a la facilidad con la que podés comprar o vender un activo. Los ETFs son muy líquidos, lo que significa que podés comprar o vender tus participaciones en cualquier momento durante las horas de mercado. Esto te da flexibilidad y rapidez para actuar según tus necesidades o decisiones de inversión. Al facilitar el acceso, reducir riesgos, y ofrecer una forma regulada y transparente de invertir, este instrumento financiero abre nuevas oportunidades para aquellos interesados en participar en el mundo de las criptomonedas sin complicaciones.

Expectativas de desempeño y captación de fondos en los próximos meses

Las expectativas en cuanto al desempeño y captación de fondos del ETF spot de Ethereum para los próximos meses son prometedoras, tomando como referencia el éxito del ETF spot de Bitcoin. Desde su lanzamiento el 11 de enero, el ETF de Bitcoin ha superado los 16 mil millones de dólares en inflows, superando las expectativas iniciales de entre 12 y 15 mil millones de dólares en un año. Este notable desempeño sugiere un fuerte interés y confianza en los ETFs de criptoactivos. Considerando que Ethereum tiene un valor de mercado de aproximadamente 415 mil millones de dólares, equivalente al 33% del valor de mercado de Bitcoin, podríamos esperar inflows de alrededor de 4.800 millones de dólares para el ETF de Ethereum en sus primeros siete meses. Esta proyección se basa en una extrapolación del éxito del ETF de Bitcoin, ajustado proporcionalmente al tamaño del mercado de Ethereum. En cuanto al precio de ETH, al momento de escribir esta nota, Bitcoin ha experimentado un incremento del 56% desde el inicio de cotización de su ETF spot, pasando de 41.500 a 65.000 dólares. Si aplicamos una extrapolación similar al precio de ETH, que se encuentra en 3.460 dólares al momento de escribir esta nota, podríamos ver su valor alcanzar aproximadamente 5.400 dólares para mediados de febrero próximo. Esto supone que el ETF spot de Ethereum podría gozar de un aumento de precio similar al observado con Bitcoin, reflejando un aumento de la demanda y una mayor adopción del activo.

Conclusión

En definitiva, la aprobación del ETF spot de Ethereum no solo marca un hito para el mercado cripto, sino que también abre una ventana de oportunidad para inversores minoristas. Con expectativas de captación de fondos y potenciales incrementos en el precio de ETH, este nuevo instrumento financiero se presenta como una opción viable y atractiva para diversificar las carteras. Sin embargo, es crucial mantener una actitud cautelosa y bien informada ante las fluctuaciones inherentes al mercado cripto. La regulación en constante evolución y la adopción institucional seguirán jugando roles clave en el desempeño de estos activos. La seguimos la semana que viene con más material de finanzas personales e inversiones.

Temas Finanzas personales