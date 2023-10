escuchar

En los primeros nueve meses del año, el Indec informó que hay precios de la economía que subieron muy por arriba del promedio de inflación acumulada del 103,2%. En concreto, hay al menos cinco alimentos cuyos valores se triplicaron.

El kilo de azúcar, por ejemplo, tenía un valor de $252 en diciembre de 2022 y aumentó a $871 en septiembre, según el relevamiento del Indec. Esto implica una suba de 246% en el año.

La naranja, en tanto, pasó de un precio por kilo de $137 a $449 (229%); el arroz blanco simple, de $184 a $582 (217%); el tomate redondo, de $232 a $702 (203%), y la docena de huevos de gallina, de $412 a $1247 (203%).

Otros alimentos que subieron más que el promedio fueron el kilo de papa (192%), la carne picada común (182%), la paleta (161%) y el cuadril (161%).

Los alimentos que más y menos subieron IMEO - IMEO

Le siguieron de cerca las arvejas secas remojadas (153%), la nalga (153%), el filet de merluza fresco (141%) y el asado (129%).

En tanto, hay cuatro alimentos que prácticamente no aumentaron de precios. Esto se debe a la estacionalidad que tiene las verduras y frutas. Los productos son la lechuga, que cayó de $771 en diciembre pasado a $572 en septiembre (-26%), el limón (-3%) y el zapallo anco (0,36%).

Entre los alimentos que no tienen estacionalidad y que sus precios no siguieron el ritmo de la inflación promedio, se encuentran: el jabón en polvo para ropa (55%), la harina trigo común (64%), el jabón de tocador (66%), el desodorante (71%) y las hamburguesas congeladas (72%). Se trata de productos que no se consideran de primera necesidad y, por lo tanto, la demanda es más sensible al precio.

La comparación por sectores

El Indec también publica la inflación por sectores de la economía. De este desagregado se analiza que el sector de Alimentos y bebidas no alcohólicas fue el que más subió los precios, con un acumulado de 117,5%. Este dato genera preocupación porque es el sector que más incide en el nivel de pobreza.

Luego le sigue Restaurantes y hoteles, con un aumento de 115,4%, Recreación y cultura, con una suba de 114%, y Equipamiento y mantenimiento del hogar, con 103,9%.

En tanto, los sectores cuyos precios relativos están atrasados con respecto a la inflación son Transporte (84,9%), Prendas de vestir y calzado (88,2%), Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (89,5%), Bebidas alcohólicas y tabaco (89,7%), Bienes y servicios varios (91%), Comunicación (91%), Educación (97,1%) y Salud (103%).