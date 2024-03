Escuchar

La metodología para calcular el índice de inflación mensual fue un tema de agenda, luego de que el ministro de Economía Luis Caputo afirmara en diálogo con empresarios que las promociones que ofrecen las cadenas de supermercados distorsionan el número estadístico e impiden capturar la evolución de los precios. Fue algo que el titular del Palacio de Hacienda planteó en una reunión que se llevó a cabo con los ejecutivos, en la que el alza del costo de vida fue un tema central.

También Javier Milei se expresó al respecto, y aseguró: “Las empresas subieron los precios muy fuerte, y ahora corrigen con el ‘tres por dos’ o ‘dos por uno’. Entonces te queda marcado el precio (de lista) cuando en realidad está bajando. Si corrige por este efecto, la inflación está de un dígito”. Este tipo de observaciones remarcan el intento del Gobierno de llegar a un dígito en los próximos meses, luego de que los datos oficiales marcaran una baja mensual y un IPC del 13,2% para febrero.

El Indec mide los precios entre 500 supermercados, dos veces al mes, y 16.200 negocios tradicionales una vez al mes Daniel Basualdo

Ante esta polémica, los economistas relativizan los planteos del Gobierno y descartan que este tipo de descuentos o propuestas comerciales en el sector privado tengan real injerencia en la dinámica inflacionaria. “ Los supermercados tienen promociones hace décadas . De distintas clase: segunda unidad el 70% o al 80%, 2x1, con diferentes bancos, con diferentes tarjetas. Son herramientas de marketing, no son herramientas para no bajar los precios como corresponde”, dijo a LA NACION el analista financiero Christian Buteler.

Además, ejemplificó: “Supongamos que se toman las promociones, y eso se divide y traslada proporcionalmente a los precios de toda la semana. Sería una baja que tenés en un momento determinado, y nada más. Es decir, pasarías a un nivel de precios más bajo. Después, si desde ese nivel subís 10% en el mes siguiente, seguís con la inflación del 10% ”.

Buteler planteó también que los dichos del presidente y del ministro son una forma de “volver a pelearse con el termómetro por lo que da de fiebre”. “ La verdad es que todavía tenemos una inflación alta , que si bien se están haciendo correcciones monetarias para que baje, no han logrado una estabilización en los precios. No es un problema de cómo mide el Indec, es un problema de que la inflación no afloja”, agregó.

José María Donati, que fue director general de Estadísticas y Censos en la ciudad de Buenos Aires, y que actualmente es titular de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos en CABA, se expresó al respecto a través de la red social X, y aseguró: “La discusión inflación vs. descuentos es un sinsentido que confunde conceptos básicos de la estadística (al margen de que todos sabemos que promociones hubo siempre)”.

La discusión inflación vs descuentos es un sinsentido que confunde conceptos básicos de la estadística (al margen de que todos sabemos que promociones hubo siempre).



🧵Abro hilo a propósito de los dichos sobre #Farmacity. pic.twitter.com/NNnkNWf4OL — José María Donati (@donatijm) March 11, 2024

De esta manera, Donati explicó que el índice de precios al consumidor refleja la variación en el valor de un conjunto de bienes y servicios en un período comparándolo con otro . Esto puede incluir tanto alimentos y bebidas como productos de indumentaria, turismo y otros.

El ente mide los datos entre 500 supermercados, dos veces al mes, y 16.200 negocios tradicionales —almacenes y autoservicios— una vez al mes. En el caso de las promociones, solo las registra si el descenso en el precio vale para todos los consumidores. De esto se desprende que ciertas ofertas, por ejemplo, aquellas que pueden realizar las tarjetas de crédito o débito, o los propios bancos, no son registradas por el relevamiento.

“La técnica estadística consiste en relevar el precio de un bien en distintos barrios y comercios varias veces al mes. Así se obtiene un precio medio que se compara con los meses y años anteriores, proporcionando la variación mensual e interanual”, continuó Donati. Dado que los precios se relevan “en la góndola”, no se capta realmente el descuento que puede operar al momento de abonar el producto.

También Rocío Bisang, de la consultora Eco Go, dijo que “no hay algo así como ‘hacer bien’ los cómputos del IPC. Las mediciones estadísticas siguen una metodología basada en decisiones sobre cómo medir e imputar los precios”.

Bisang resaltó, además, que para esto se toman los precios de lista, y que, en caso de que se tomaran las ofertas, toda la serie tendría un resultado distinto. “¿Puede ser que haya habido un aumento en las ofertas? Habría que verificarlo. El 10% off en efectivo, ¿cómo se registra? Es importante entender que no todas las ofertas responden a los mismos motivos, y que las estructuras de negocios no son homogéneas”, aclaró.

Según Camilo Tiscornia, de C&T Asesores Económicos, la afirmación de Milei respecto de cómo quedan registrados los cambios de precios a través de las promociones depende de cómo sean planteadas estas. Los casos en los que, por ejemplo, ofrecen la segunda unidad de un producto con un porcentaje de descuento no impactan como lo haría una baja directa sobre el producto en general.

“De todas formas, yo creo que está pasando eso. Las empresas ponen precios de golpe. Cuando ves el precio de lista es uno, pero con un descuento que por cantidad, que el Indec no lo toma. Creo que hacen eso cuando se dan cuenta de que, tal vez, el precio que pusieron era demasiado alto, y la demanda no lo puede convalidar”, opinó.

Algunos resaltan que el problema de las promociones es que las empresas las ofrecen como alternativa a una baja real de precios Tomas Cuesta - Universal Images Group Editorial

Esto mismo sostuvo Caputo a través de sus redes, desdiciendo parte de sus afirmaciones previas: “A muchas empresas les pasó que pricearon sus productos esperando un escenario catástrofe que no se materializó. Hoy tienen precios de lista muy altos que la gente no convalida mayormente, y que ya han empezado a bajarlos, pero vía promociones […]. Estos descuentos, si bien no los capta el Indec por su modalidad lógica de medición por unidad, son una clara señal de desaceleración inflacionaria”.

Para Caputo, entonces, la discusión no es tanto sobre las promociones en sí, y cómo estas afectan los registros de inflación, sino el hecho de que las empresas las ofrezcan cuando el precio original estuvo muy inflado de antemano, y como alternativa a un verdadero descenso.

Tiscornia también sostuvo que esta dinámica no es actual, y que no es conveniente que el Gobierno “se meta con eso”: “Me parece que el Gobierno hace mal en meterse en ese tipo de lucha, porque desde el punto de vista discursivo, retoma los argumentos que daba el Gobierno anterior”, remarcó.

LA NACION