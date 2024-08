Los grandes supermercados alertan por el nuevo aumento de un impuesto y su impacto en los precios

Escuchar

Luego del anuncio del Gobierno de la rebaja del impuesto PAÍS desde el lunes que viene, las grandes cadenas de supermercados expresaron su “preocupación” y “alarma”, por la decisión que tomaron algunos municipios de elevar la presión fiscal en sus distritos, una situación que, dicen, impactará en el nivel de precios de los productos que venden.

“La Asociación de Supermercados Unidos (ASU) contempla con preocupación y alarma el incremento que a nivel de tributos provinciales y municipales se está dando en los últimos meses” , comienza la nota firmada por Juan Vasco Martínez, director ejecutivo de ASU, una entidad que suele mantener un perfil público muy bajo.

“Tenemos un ejemplo palmario de ello en Lanús, provincia de Buenos Aires, donde la Tasa de Seguridad e Higiene ha pasado injustificadamente a tributar con una alícuota de 6% de la facturación (superior a la de Ingresos Brutos). No es un hecho aislado, por cierto”, continuó el abogado y directivo de ASU.

“Medidas como la que ejemplificamos inciden directamente en los precios y licúan los esfuerzos fiscales del Gobierno Nacional en cuando a la baja de impuestos y aranceles, resultando con ello perjuicio para todos los ciudadanos y la economía diaria de todos los argentinos”, terminó la nota enviada a los medios y publicada en las redes.

La información se conoce a unos días de que el Gobierno manifestara públicamente que espera que los precios de bienes y servicios (fletes) baje luego de que el lunes se rebaje el impuesto PAÍS del 17,5% al 7%.

De hecho, el Gobierno mantuvo esta semana dos encuentros en la Secretaría de Comercio con Copal (industriales de la industria alimentaria) como con ASU (grandes supermercados) con Pablo Lavigne (secretario de Comercio) y Juan Pazo (secretario coordinador de Producción en el Ministerio de Economía) para adelantarles la noticia y sugerir que los precios ahora deberían acomodarse. En los supermercados, no esperaban grandes cambios en el corto plazo (debido a los stocks que tienen) en los precios, pero además por los limitados productos que se ven afectados en las góndolas.

“El lunes baja el Impuesto País lo que nosotros habíamos subido, de 17,5 a 7,5%. La baja del Impuesto País va a implicar una reducción de precios en septiembre”, dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, en una entrevista esta semana.

“Estamos tomando más medidas, algunas que anunciaremos esta semana y otras a mediados de septiembre que van a contribuir a bajar el costo argentino. En septiembre debiéramos ver una baja y mientras nos mantengamos en el orden macro, esa baja se va a continuar”, agregó. Esta semana se anunció además una simplificación para la importación de algunos insumos básicos, como el acero o el aluminio, que se usan para la producción nacional. La semana pasada, el Gobierno además había eliminado algunas retenciones de IVA y Ganancias en las ventas en los comercios.

“Esto es la gota que rebasa el vaso, pero hay muchos otros casos”, contaron a LA NACION fuentes del supermercadismo sobre los aumentos que se registran en las tasas de los municipios, sobre todo los bonaerenses.

“[En Lanús] voló para hipermercados sin escalas desde 2,36% al 6% sin ninguna explicación, sin ningún cambio en la prestación del servicio. Nada, de repente nos encontramos con esto. En Pilar tenés una tasa de seguridad higiénica del 4,5%; en Luján, del 4,2%, más una tasa ambiental de 1,5%, una tasa que es como volverte a cobrar algo a lo que ya nos obliga la provincia, que es a la gestión de residuos hasta la disposición final por ser grandes generadores de residuos. Esto es como si a vos te cobraran dos veces el estacionamiento”, cuestionaron desde esos establecimientos.

“Tenemos innumerables casos. ARBA subió rentas a partir de este mes un 100%; ABL, en La Matanza, subió un 133%. En fin, es una verdadera locura. Hay que poner en evidencia que es muy difícil. Lo que el gobierno nacional puede hacer, por un lado, se lo comen las provincias y los municipios, por el otro”, agregó la fuente a este medio.

Ayer, por caso, ARBA anunció que suma una cuota adicional al impuesto inmobiliario urbano, lo que generó mucho malestar en territorio bonaerense. Según ARBA, sólo el 9% de las partidas inmobiliarias se verán impactadas por esta cuota adicional, que no podrá superar el 20% del total del impuesto anual y representa un alza de cerca del 100% de la última cuota. Este extra se aplica -según la ley impositiva- cuando en el impuesto inmobiliario urbano edificado la base imponible correspondiente al inmueble o a la sumatoria de la base imponible del conjunto de ellos, supere los $31.465.000.

“No se puede creer la voracidad fiscal en algunos municipios. ¡En @Municipalidad3F [Municipalidad de Tres de Febrero] la tasa de seguridad e higiene para súper e hipermercados es 0,8%!”, escribió en sus redes sociales el intendente de ese municipio, Diego Valenzuela.

✅ El gobierno de @JMilei

👉 baja Impuesto PAÍS,

👉 reduce aranceles de importación y costos en los registros automotor,

👉 deroga normas para fomentar la competencia y bajar precios,

❌ Kicillof y sus muchachos suben impuestos y tasas municipales.

No es por ahí gobernador!

👇 pic.twitter.com/8sVef58nTZ — FernandoBlancoMuiño (@FBlancoM) August 30, 2024

”El intendente de Lanús (de La Cámpora) decidió de un día para el otro cobrarle 6% de Tasa de Seguridad e Higiene a grandes supermercados. Lomas de Zamora, al lado, cobra 2,7%. Es un delirio que va a afectar los precios y que va a contramano de la austeridad que exige el momento” , escribió Matías Fernández, exfuncionario del Ministerio de Producción cuando era dirigido por Francisco Cabrera durante el macrismo.

“El gobierno de Javier Milei baja el Impuesto PAÍS, reduce aranceles de importación y costos en los registros automotor, deroga normas para fomentar la competencia y bajar precios. Kicillof y sus muchachos suben impuestos y tasas municipales. ¡No es por ahí gobernador!”, criticó Fernando Blanco Muiño, subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial en su cuenta de X.

“Las tasas municipales son potestad de los Consejos Deliberantes. La provincia no tiene injerencia”, dijeron cerca del gobernador Axel Kicillof. “Que el gobierno de Milei no use a la PBA para tapar su incapacidad y su brutalidad para con el pueblo”, agregó. LA NACION consultó con voceros de la intendencia de Lanús, pero aún no tuvo respuesta.

Temas Comunidad de Negocios