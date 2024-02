escuchar

El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó el miércoles por la noche que habrá un bono de cerca de $70.000 para jubilados y pensionados que cobren hasta $206.000 entre su jubilación y el bono combinado. Se trata de una aumento del 30% con respecto al último bono de diciembre. Además, criticó a los gremios ferroviarios por el paro de trenes el cual consideró que fue político, dado que todavía seguían las negociaciones.

“El bono va a subir otro 30%, se va a a ir mas o menos a $70.000. Y la jubilación mínima por lo tanto estaría en 205 mil”, aseguró el funcionario en sintonía con el aumento previsto de la mínima que se anunció en las últimas horas del 27,2%. “El bono será para todos los que cobran menos de lo que da la mínima mas el bono. Hasta 206mil pesos”, aclaró.

En ese sentido, Caputo fustigó contra la baja de la ley ómnibus que promovía una nueva fórmula jubilatoria. “ Tenemos que compensar a los jubilados con bonos . Esa compensación, el año que viene cuando la inflación se revierta y suban las jubilaciones no se los puedo reclamar a los jubilados”, señaló.

“Lamentablemente no pasaron la ley, esto lo advertimos el primer día. Nada más hay que conocer la fórmula. Los jubilados sufrieron una corrección del 40% en el gobierno anterior. Si no corregía la fórmula rápido iba a seguir pasando, es perjudicial no solo para los jubilados sino para todos los argentinos”, destacó el ministro.

“Lo definiría mínimo como raro. Político. Había una convocatoria y se estaba en pleno diálogo. Uno solo gremio decidió hacer el paro igualmente. Cuando estás en diálogo no se hace paro. La conciliación obligatoria se hace en última instancia el paro o tenía ningún sentido”, dijo en la señal TN sobre el paro

