Luz y gas: el 10% de los usuarios sin subsidios pagará al menos $73.000 más al año por ambos servicios energéticos

El Ministerio de Economía comenzó a revelar los criterios en los que se basará para llevar adelante la segmentación de tarifas de electricidad y gas, tal como estableció dentro del programa que le presentó al Fondo Monetario Internacional (FMI). Cuando falta un mes para que aumenten de nuevo los servicios públicos para los usuarios que no reciben tarifa social, la cartera que conduce Martín Guzmán publicó en la página oficial de la Secretaría de Energía un documento técnico en el cual explica cómo se detectará al 10% de los usuarios con mayor capacidad de pago que dejará de recibir subsidios.

La segmentación tarifaria utilizará datos geográficos y socioeconómicos, según el documento oficial. En particular, señala que la inclusión en el grupo que tendrá menor nivel de subsidios se definirá por cumplir alguno de estos criterios:

Estar ubicado dentro de polígonos de alta capacidad de pago identificados por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE)

Registro de urbanizaciones cerradas (barrios privados)

Tener ingresos superiores a 3,5 canastas básicas totales (CBT) para el caso de un hogar compuesto por cuatro integrantes ($314.000 a marzo)

Tener tres o más inmuebles registrados

Tener tres o más vehículos con antigüedad menor a los cinco años

Tener aviones o embarcaciones de lujo

“Estos umbrales se evaluaron en esta primera etapa por considerarse que son lo suficientemente amplios como para no cometer errores de exclusión significativos. A modo de ejemplo, el ingreso total familiar del decil de mayores ingresos, según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) para el cuarto trimestre de 2021, va de los $188.000 a los $4.035.000. El valor promedio de la CBT para el Hogar 2 de Indec fue de $74.143,08 por lo que el umbral para ser incluido en el segmento de menores subsidios se ubicó en $259.500,77. Es decir, se encuentra dentro del decil de mayores ingresos. Aun así, la cantidad de CBT analizadas como umbral se puede modificar en función de reducir los errores de inclusión en los segmentos de menores subsidios o incrementar el alcance de dicho segmento”, explica el documento.

La Secretaría de Energía admite que hay poca información del “conjunto del hogar usuario del servicio” y, por lo tanto, “la disponibilidad de información inicial es una limitante”. Para ello, señala, se deben instrumentar “mecanismos para que, a nivel de cada suministro, se informe la cantidad de hogares que están asociados, su composición y su nivel de ingresos y de patrimonio”.

Para ello, se le pedirá a las empresas distribuidoras, subdistribuidoras, entes reguladores y autoridades de aplicación que provean de forma periódica el padrón de suministros residenciales detallando la información del titular (nombre, apellido, DNI, CUIT/CUIL) y del suministro (N° de medidor, consumo, provincia, localidad, dirección, coordenadas) que deberá ser unificada por la autoridad de aplicación.

En el caso de las distribuidoras de gas, si bien el pedido formal de la información todavía no se realizó, algunas empresas ya están enviando la información, aunque con ciertos “errores”. Sucede que dentro del padrón puede haber una titularidad del servicio que puede no coincidir con las personas usuarias por no haberse realizado el cambio de titularidad, encontrarse fallecido el titular o ser inquilinos del inmueble. En el caso de las distribuidoras eléctricas, la situación es más compleja, ya que cada compañía depende de las provincias, a excepción de Edenor y Edesur que son regulados por el ENRE (es decir, por el Estado Nacional).

La cantidad de personas que dejarán de recibir subsidios en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) son 921.778 titulares en el caso de la energía eléctrica y 760.600 en el caso del gas residencial, según el cruce de la información provista por empresas distribuidoras, entes y autoridades regulatorias con la información disponible en el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys) sobre ingresos y patrimonio.

El Ministerio de Economía también realizó un cálculo de los subsidios recibidos por los hogares según su ingreso y decil. El 10% con mayor capacidad de pago recibió en promedio $49.452 en subsidios a la electricidad y $23.312 del gas natural en todo 2021, que tras la segmentación que se aplicará el próximo mes dejarán de percibir. En total son casi $73.000 extra que deberán pagar por los servicios energéticos. Según el documento oficial, esto implica solo el 2,22% del ingreso total del decil más rico.

En el caso del decil con menores ingresos de la población, los subsidios a la electricidad representaron $31.817 el año pasado en promedio y $12.649 por el gas natural. Esto equivale al 21,54% de total de ingresos de este segmento, que se considera que percibió ingresos por $206.180 en todo 2021.