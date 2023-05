Marcha atrás con la polémica decisión del Indec de cambiar el día de publicación del dato de inflación

escuchar

Luego del escándalo, el Gobierno dio marcha atrás en la polémica decisión del Indec de modificar, entre otras, la fecha de publicación del sensible índice de precios al consumidor (IPC) de abril, que se estima que ofrecerá malas noticias al oficialismo. En el organismo habían justificado la decisión por la veda electoral que habrá en cinco provincias ese día.

“El director del Indec, Marco Lavagna, informa que los cambios en el calendario anticipado anunciados esta mañana quedarán sin efecto y se difundirán los informes técnicos en las fechas originalmente establecidas doce meses atrás”, señaló un comunicado enviado hace minutos a los medios.

“Lavagna lamentó que la intención de separar el trabajo estadístico del Instituto del proceso electoral fuera malinterpretada y se despertaran suspicacias sobre la integridad de los equipos técnicos del Indec”, agregó.

“Consideramos que es una buena práctica no dar información estadística en medio de la veda, pero, dada la controversia ocasionada, las cuatro fechas se mantendrán en su esquema establecido originalmente”, señaló Lavagna.

“Les pedimos disculpas y a la brevedad estarán restablecidas las fechas en el sitio web”, cerró.

Considero que es una buena práctica no brindar información estadística en medio de la veda electoral pero, dada la controversia ocasionada, se mantendrá el esquema de difusión previsto originalmente por el @INDECArgentina. — Marco Lavagna (@MarcoLavagna) May 3, 2023

Por la mañana, en la dirección del instituto habían afirmado que se trataba de varios cambios de fecha (no sólo del IPC) y que la decisión se tomó por la veda electoral que hay en varias provincias en las que hay comicios. No querían, reconocieron las autoridades a LA NACION, que información que puede ser sensible impactara el día de la votación.

Aseguraban, por otro lado, que por la gran cantidad de informes que hay este año, varios documentos se publicaron los viernes, lo que no era habitual en el cronograma. El IPC de abril se iba a publicar el viernes 12 y ahora aparecía en el calendario el lunes 15. El 14 de mayo se vota en Salta, Tucumán, La Pampa, Tierra del Fuego y San Juan. Un mal dato, como el que se espera para abril (entre 7,2% y 8%) podría impactar en las urnas ese domingo si se conociera el viernes previo.

Según se destaca en el artículo 71 del Código Nacional Electoral, por la veda no se pueden realizar actos públicos de campaña y proselitismo electoral; ofrecer o entregar a los electores boletas de sufragio dentro de un radio de ochenta metros de las mesas receptoras de votos, contados sobre la calzada, calle o camino; publicar y difundir encuestas o sondeos preelectorales; la venta de bebidas alcohólicas (prohibida desde las 20 del sábado hasta las 21 del domingo); realizar espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral; portar armas; además se prohíben desde el viernes y durante el día de la votación portar banderas, distintivos o insignias partidarias. Nada dice de difundir información de organismos públicos.

“Parece sugestivo el cambio de fecha de la publicación del IPC”, había afirmado Raúl Llaneza, delegado de ATE-Indec. “Se posterga en la previa de un fin de semana con algunas elecciones provinciales. No parece muy oportuno. Una vez más, para evitar suspicacias, los trabajadores salimos a bancar la tarea de quienes trabajan en el IPC. Deberán ser las autoridades quienes justifiquen el porqué. Seguimos exigiendo un organismo estadístico nacional independiente del poder político”.

El organismo estadístico estuvo intervenido por el gobierno de Cristina Kirchner entre enero de 2007 y diciembre de 2015, cuando el kirchnerismo perdió las elecciones. El autor material de la manipulación de datos de inflación, pobreza, desempleo y PBI fue el entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, que se encargó además de desplazar, y amedrentar trabajadores y trabajadoras en el instituto.

Las estadísticas públicas del Indec fueron luego puestas nuevamente en valor por Jorge Todesca en la gestión de Mauricio Macri. Con la llegada de Alberto Fernández, el economista del Frente Renovador Marco Lavagna se hizo cargo. La credibilidad del Indec se mantuvo intacta durante estos últimos años, pese a las críticas que Lavagna debió soportar en los últimos meses, cuando, siendo director del Indec, asumió algunas funciones en el equipo chico del ministro de Economía, Sergio Massa. Fueron, sobre todo, trabajos vinculados a la negociación de créditos internacionales, explicaron siempre cerca de Lavagna.

“Queremos informales que actualizamos el calendario de difusión debido a que, a partir del rechequeo de las publicaciones programadas para este mes, detectamos fechas que coincidían con la veda de elecciones provinciales instaladas a posteriori de nuestro esquema de difusión anual. Los informes técnicos que estaban calendarizados en 4 viernes de veda se reprogramaron para el siguiente día hábil disponible”, había informado oficialmente desde el Indec a los medios por la mañana.

“Los cambios son los siguientes”, habían estimado entonces en el organismo y enumeraron:

-Mayo: del viernes 12 al lunes 15 (IPC)

-Junio: del viernes 23 al miércoles 28 (Supermercados, mayoristas y centros de compras; el lunes 26 ya tiene otros tres informes calendarizados)

-Octubre: del viernes 20 al lunes 23 (ICA)

-Noviembre: del viernes 17 al lunes 20 (ICA)

Duros cuestionamientos

La información había generado una fuerte crítica entre los políticos de la oposición y en el sector privado. “La realidad de la inflación no se puede tapar cambiando la fecha de publicación. Pero estos cambios generan daño a la reputación del Indec, que tanto cuesta recuperar. Cuidemos las instituciones”, había escrito por la mañana una vez conocida la información en su cuenta de Twitter la economista, María Castiglione, directora de C&T Consultores. “Si la Argentina no puede tener un Indec independiente, ¿por qué va a tener un BCRA independiente?”, cuestionó, en sintonía, el economista Nicolás Cachanosky.

“Lo del cambio fecha de la difusión del dato de inflación de abril del Indec es absolutamente antidemocrático. El concepto de fondo sería: hay que ocultar la realidad para que ella no le permita a los votantes evaluar su voto. Insólita decisión del Indec”, criticó el politólogo Lucas Romero.

Horacio Rodríguez Larreta, precandidato a presidente y jefe de Gobierno porteño expresó públicamente su posición: “La inflación de abril fue dramática. La responsabilidad es toda del gobierno nacional. Podrán esconderla, disimularla u ocultarla como han hecho con tantos otros problemas. Pero nunca más los malos gobiernos van a poder engañar a los argentinos. Esto también lo vamos a cambiar”.

“Nuevamente, Massa y los kirchneristas usan las estadísticas para ocultar la realidad y manipular a la opinión pública con fines políticos. Sabemos cuánto le costó esto a la Argentina. Conmigo, no va a pasar” , había señalado Patricia Bullrich.

Alfonso Prat Gay, quien también ocupó el cargo, se refirió a esta decisión del Indec: “Para Marco Lavagna el Indec hace proselitismo Confiesa así lo que venimos señalando hace tiempo: que no puede ser director del Indec y empleado del ministro al mismo tiempo. MUY GRAVE”, sentenció.

Por su parte, Martín Lousteau comentó: “Otra vez los K metiendo mano en el Indec. Antes difundían estadísticas falsas. Ahora, nos ocultan el dato de la inflación para que no coincida con las elecciones. Combatan de verdad la inflación y dejen de mentirles a los argentinos”.

