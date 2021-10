Martín Guzmán volvió a negar una devaluación: “El año pasado decían lo mismo y no pasó”

El ministro de Economía, Martín Guzmán, volvió a negar hoy que vaya a haber una devaluación del peso, ya que, según su visión, el país tiene más resiliencia en el frente externo porque el Banco Central está acumulando reservas, hay superávit comercial y las exportaciones vienen creciendo. Para el funcionario, lo único que desequilibra la balanza de pagos es el Fondo Monetario Internacional (FMI), que tiene que dejar de ser “una carga”.

“Hoy la Argentina tiene superávit comercial y hay muchos diciendo que se viene una devaluación. El año pasado decían lo mismo y nosotros decíamos que no, y no pasó. Ahora es lo mismo: decimos que no, y no va pasar”, afirmó Guzmán durante un debate en el CCK titulado “Cómo salir de la trampa de la deuda eterna”, organizado por la revista Crisis.

“El Banco Central está acumulando reservas y tenemos superávit comercial y las exportaciones vienen creciendo. Es decir, que tenemos más resiliencia en el frente externo. ¿Cuál es el problema? el Fondo Monetario. Se invierte la lógica. No es que entra al país por un desequilibrio en la balanza de pagos. Ya está en la Argentina. Lo trajo Macri. Lo que tenemos que hacer es que deje de ser una carga en la balanza de pagos”, agregó.

En este punto, continuó diciendo que el “el volumen de la deuda es tan grande que la negociación va a llevar varios pasos” y que el rival también juega. “Acá de lo que estamos hablando es de un estado nación contra otros estados y necesitamos a una Argentina apropiadamente integrada al mundo, no como planteaba Juntos por el Cambio. Ahora la peor opción es un mal acuerdo que socave las oportunidades del pueblo argentino o que no se pueda cumplir y se socave la credibilidad”, juzgó.

“El Gobierno conduce, pero es muy importante que los distintos sectores económicos de nuestro país acepten la conducción y que cuando salen a pedir un acuerdo, no pidan cualquier acuerdo. Que acepten la premisa de nuestro Gobierno de buscar un acuerdo que funcione”, prosiguió.

Consultado luego acerca de si se había cerrado un acuerdo técnico con el Fondo dijo que es una falacia pensar que la dimensión técnica está separada de la política.

“El acuerdo no está cerrado porque tiene todo junto, y ahí pueden ver de qué lado está cada quién. Miren si apuran al Gobierno o al FMI. Que el FMI baje los sobrecargos y acepte nuestro programa. El aparato comunicacional habla de internas en el Gobierno, pero no existen. En el Frente de Todos, todas las partes entendemos que la razón de ser principal de la unidad es que estamos todos de un lado del conflicto estructural de intereses que existe en la Argentina. Si queremos un acuerdo, el que se tiene que apurar es el FMI”, afirmó.

Sobre la posibilidad de patear el tablero, en tanto, dijo que, si bien siempre se puede decir que no a un acuerdo, buscan “estar a la altura de las circunstancias” y lograr un acuerdo que le sirva a la Argentina.

“Cuando digo que el FMI le financió la campaña a Macri eso se paga con menos empleo, menos oportunidad y más inflación. Esta cuestión, que es tan importante, nos llama a todos a definirnos. Lo que sirve es que todos los factores de poder en esta situación difícil digan ¨ok, esto es mejor que la alternativa¨. Téngalo claro. Se puede decir que no porque no va a haber nada peor que un acuerdo que plantee una alianza incorrecta, pero también se puede lograr que funcione. Nosotros dimos los pasos. El siguiente paso es colectivo. El siguiente paso es de todos los factores de poder de Argentina y ellos también son responsables ante el pueblo. Nosotros seguiremos buscando la solución a este problema tan grave que enfrenta la Argentina”, cerró.

Guzmán compartió panel con Yanis Varoufakis, ex ministro de Finanzas de Grecia durante la crisis del 2015 y referente de la Internacional Progresista; y Andrés Arauz, ex ministro de Conocimiento y Talento Humano y ex candidato presidencial por el Movimiento Revolución Ciudadana en las últimas elecciones de Ecuador.