“Más bisturí que motosierra”: cuatro ministros provinciales explican cómo hicieron para enfrentar el recorte de recursos de Nación

El presidente Javier Milei celebró ayer en cadena nacional que se logró un superávit financiero en el primer trimestre del año. Para alcanzar parte de ese resultado, el Gobierno recortó 77% las transferencias a las provincias y 87% el gasto en capital (obra pública). Es decir, gran parte del ajuste se hizo reduciendo los recursos de los gobernadores.

En este contexto, los ministros de Economía provinciales Pablo López (Buenos Aires), Pablo Olivares (Santa Fe), Víctor Fayad (Mendoza) y Alejandro Abraam (Chaco) explicaron cómo les afectó la caída en los recursos y qué hicieron para paliar la situación. También hablaron sobre los efectos que tendría la aprobación del proyecto de ley fiscal, que incluye restituir la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, en un evento organizado por Adcap y DLA Piper.

“Estamos transitando una situación preocupante a nivel nacional. Estamos viendo indicadores de la economía real que prenden las alarmas. Hay actividades productivas cayendo en dos dígitos, como la industria y la construcción. El agro tampoco está teniendo el gran año que se esperaba. Esto está muy vinculado a las políticas de ajuste y de caída de los ingresos reales que está llevando adelante el Gobierno”, dijo Pablo López.

“Nosotros venimos de una gestión de cuatro años en la que nos preocupamos por tener una administración fiscal ordenada, basada en superávits en términos de resultado operativo. Esto quiere decir que nuestros déficits tuvieron que ver estrictamente con el financiamiento de gastos de capital, que es, sin duda, el desafío que tiene la provincia”, agregó el ministro de Economía del gobernador Axel Kicillof.

López dijo que para compensar la caída de recursos tributarios y por coparticipación, profundizaron la agenda con los organismos multilaterales de crédito. “Tenemos una cartera de créditos internacionales de US$3000 millones y estamos esperando desembolsos de aproximadamente US$400 millones”, indicó. El 60% de los ingresos de la provincia de Buenos Aires dependen de recursos tributarios propios y el resto es por la coparticipación.

Javier Timerman de Adcap y Marcelo Etchebarne de DLA Piper junto a los ministros provinciales Pablo López (Buenos Aires), Pablo Olivares (Santa Fe), Víctor Fayad (Mendoza) y Alejandro Abraam (Chaco)

Alejandro Abraam, ministro de Chaco, dijo que la realidad en su provincia también “es compleja”. Señaló que la producción primaria se vio “castigado durante los últimos años por las inclemencias climáticas, como la sequía y las inundaciones”.

Asimismo, el ministro del gobernador Leandro Zdero dijo que la provincia depende mucho de los recursos de la coparticipación. “El gobernador nos pidió empezar a ordenar las cuentas. Estamos trabajando en eso. Claramente, obra pública no hay. El desafío es comenzar a dar vueltas la matriz del sector público. La provincia tiene una alta dependencia del salario público y la economía se mueve en función de eso”, indicó.

Pablo Olivares, de Santa Fe, dijo que la provincia está “agudizando el ingenio” para poder gestionar las variables que están bajo su control y señaló que el ajuste de Nación les afectó de manera directa en $40.000 millones. “En el primer trimestre, cerramos en equilibrio, más allá del recorte de las transferencias no automáticas. Además, con financiamiento provincial hemos continuado muchas obras que se frenaron en la provincia por el recorte nacional”, dijo.

“Hemos tomado medidas al comienzo de la gestión con una política tributaria que no tocó las actividades productivas, pero sí la financiera. Al mismo tiempo, diseñamos tres grandes mecanismos de financiamiento de gasto de capital con los propios ahorros que tiene la provincia de lo que cobró en su momento por el fallo de la Corte Suprema, del trabajo que hacemos con los organismos multilaterales y de préstamos bilaterales con países árabes con garantía soberana”, dijo el ministro de Maximiliano Pullaro.

Fayad, de Mendoza, dijo que le preocupa más la situación económica, que la fiscal. “No tenemos la recaudación propia que pueden tener Buenos Aires y Santa Fe, pero alcanza el 45% del total. Eso se ve afectado también por la actividad económica. La otra afectación que tenemos es el enorme incremento por demanda de servicios públicos. Cuando la sociedad en su conjunto atraviesa una crisis, aumenta la demanda del sistema de salud, porque el empleo pasa de ser formal a informal”, indicó.

Para paliar la caída de los recursos, explicó que tuvieron que tomar algunas medidas sobre el gasto, que incluyó una negociación más dura con los gremios de empleados públicos. “Nosotros también tuvimos que ralentizar la obra pública, que es el segundo gasto más importante de la provincia. Tuvimos que hacerlo con algo más de bisturí que con motosierra. En el transporte público, tuvimos que tomar dos medidas, como reducir las frecuencias y aumentar el boleto. También negociamos la deuda para no gastar un solo peso en pagar amortización este año. Estamos sobreviviendo de esta forma, comiéndonos el superávit que desde 2017 vienen arrastrando el consolidado de la provincia”, señaló el ministro de Alfredo Cornejo.

Con relación a cómo les afecta la aprobación de la ley fiscal, el ministro mendocino hizo hincapié en el capítulo de ganancias. “Es el que se lleva todas las miradas. Pareciera que van a ser la misma cantidad de contribuyentes con escalones un poco más razonables, lo que va a dar algo menos de recaudación por dos efectos: porque los escalones son más amplios y porque hay una caída del salario real. Igualmente, no está previsto contar con eso en el corto plazo, no somos tan imprudentes. Hasta que no empiece a entrar la plata a la caja, no lo contamos”, comentó Fayad.

El ministro de Santa Fe dijo que es importante “superar de una vez por todas la agenda de los dos proyectos de ley, resolver lo que supuestamente son necesidades para el Gobierno, para continuar con otros temas”. Y agregó: “Respecto al blanqueo, Santa Fe hará una cuestión más rigurosa, porque mientras la provincia está en su lucha más intensa contra el narcoterrorismo, tenemos que interpelar qué requisitos adicionales vamos a tomar”.

El ministro de Chaco coincidió en que la quita de Ganancias del año pasado fue muy costosa para las provincias. “Sobre todo porque eran recursos que estaban siendo considerados en el presupuesto y de un día para el otro desaparecieron. También creo que es importante avanzar y cerrar los proyectos de ley Bases y el paquete fiscal, para tratar otros temas como la obra pública, que es fundamental para las provincias”, indicó Abraam.

Finalmente, Pablo López dijo que si bien Ganancias “es un impuesto progresivo, en el contexto macroeconómico que estamos transitando es extremadamente complejo pensar en esa discusión”. En ese sentido, explicó que “afectaría a sectores que vieron reducidos sus ingresos fuertemente en estos últimos meses, con lo cual me parece que es complicado”.

Por último, consultados sobre si el tipo de cambio está atrasado, Olivares dijo que la política monetaria es una de las preguntas que les hacen los inversores cuando buscan financiamiento. “Lo primero que te preguntan es, ¿hacia dónde van? ¿Van a dolarizar? ¿Van a la unificación? ¿Por cuánto tiempo hay cepo? En términos macro, uno puede decir que el dólar está en el nivel de 2011. Pero para el agro pareciera estar atrasado para ciertas actividades. Para que liquiden hay que ver qué hará el Gobierno”, comentó.

