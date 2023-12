escuchar

Se acerca el cambio de gobierno y los equipos de Javier Milei siguen siendo aún signos de interrogación en sectores clave de la economía. Sin embargo, por debajo del radar, algunos especialistas comenzaron a evaluar la herencia y conocer las botoneras de lo que viene en el futuro cercano, incluso sin la certificación final del libertario. Luego de una polémica danza de posibilidades, a la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) desembarcaron dos nombres del sector privado: Liban Kusa y Florencia Misrahi.

Kusa es más conocido, ya que su nombre revolotea hace tiempo. Se trata del socio del Departamento de Impuestos en el estudio Bruchou & Funes de Rioja. Según afirma su perfil publicado en el portal de ese estudio de abogados, “se especializa en temas tributarios, principalmente en el área contenciosa, liderando la estrategia de defensa de causas vinculadas con relevantes reclamos efectuados por las Administraciones Fiscales (nacionales y provinciales). También asesora en temas contenciosos vinculados con cuestiones tributarias municipales”.

Desde hace tiempo, Kusa es el hombre que el presidente electo escucha en materia tributaria a la hora de pensar las reformas por venir en la materia. Sin embargo, hasta ahora estaba renuente a aceptar un cargo.

Kusa se graduó en la UBA en 1997. Fue distinguido en su área de práctica como uno de los abogados líderes por varios años por Chambers & Partners, The Legal 500 y World Tax, describen en Bruchou & Funes de Rioja. “Liban es un excelente y muy reconocido profesional. Es muy capaz y está dispuesto a encontrar soluciones para sus clientes. Nunca tarda en responder y es muy proactivo”, escribieron sus socios.

En tanto, Misrahi está desde junio pasado en el estudio Lisicki, Litvin y Asociados. Durante 15 años trabajó en Cargill como especialista en impuestos y cuestiones aduaneras. “Es una abogada tributarista y aduanera muy honesta. Es muy conocida en el mercado”, indicó una fuente que la conoce de cerca. El reconocido tributarista César Litvin trabajó en los equipos de Patricia Bullrich en la última elección.

Fuentes contaron a LA NACION que Kusa y Misrahi desembarcaron en las últimas horas en la AFIP para encarar la transición con la actual gestión de Carlos Castagneto.

En las últimas semanas, había surgido la posibilidad de que Santiago Montoya fuera un nombre para la agencia, aunque no había sido confirmado. Otro que sonaba era el de Marcos Sequeira, un abogado tributarista cordobés. También apareció en el radar Andrés Ballota, actual titular de la AGIP porteña. Pese a la llegada de los técnicos a la agencia en La Libertad Avanza, advirtieron: “No hay nada confirmado”.

“He tenido el ofrecimiento oficial, pero un tanto desprolijo, porque me enteré primero por los diarios. Después se oficializó. Estoy esperando ahora que se concrete, porque también me han transmitido que ya está cerrado el tema, pero lo quiero ver oficializado, no quiero que me pase como a la chica de la Anses”, contó Sequeira, que dirige el estudio jurídico Sequeira, Sequeira & Asociados, esta mañana.

“Gente de bien; muy sólidos. Habrá que ver cómo les va en la actividad pública. A mí no me llegó nada concreto”, contó un ex funcionario macrista del área impositiva que hoy está en el sector privado.

“Liban es crack. Según tengo entendido, es la mano derecha de Milei en tema de impuestos; es alguien que sabe mucho, pero que no quería agarrar porque tiene hijos chicos. A Florencia no la tengo tanto. Trabajó mucho de asociada en Beccar Varela. A Liban lo conoce por Bruchou; ellos eran los abogados de Cargill”, contaron.

“Kusa es gran tipo; a Misrahi no la conozco tanto. Dos profesionales de impuestos. Falta gente que sepa tocar la botonera en un lugar sensible y jodido. Ojalá lo consigan”, contó otro ex funcionario.

El panorama que encontrarán los enviados de Milei no es sencillo. En el acumulado a noviembre pasado, la caída de la recaudación total de impuestos nacionales habría sido del 6% en términos reales. Los tributos con mayor caída habrían sido derechos de exportación (64,4%), Combustibles (43,4%) y Ganancias (15%).

Por otro lado, días atrás, en el medio del escándalo por supuesto espionaje contra la Corte Suprema, el presidente, Alberto Fernández, decidió echar por decreto al camporista y funcionario de AFIP, Fabián “Conu” Rodríguez. “Que, atento los hechos de público conocimiento, en la presente instancia resulta necesario disponer el cese del mencionado funcionario en el cargo citado precedentemente”, escribió en referencia a “Conu”, que estaba en el cargo de subdirector General de Servicios al Contribuyente de AFIP.

Los desafíos que vienen

“Primero que nada, habrá que despolitizar nuevamente al organismo, privilegiando los cuadros técnicos. El gobierno saliente hizo nombramientos masivos de militantes sin ningún tipo de experiencia ni utilidad para un organismo recaudador”, explicó el abogado especialista en derecho tributario y socio de Expansion Business, Diego Fraga

“Luego tendrá que evitar excesos normativos como los de este gobierno y busca el apego a la legalidad que históricamente existió en la AFIP, que la colocaba en nivel de calidad por encima de las otras administraciones subnacionales. Una tercera clave será dotar a la AFIP de tecnología e inteligencia artificial para mejorar el uso de la inmensa cantidad de información que llega al organismo y una cuarta hacer más eficiente la labor de cada área en un organismo monstruo de aproximadamente 22.000 empleados”, dijo.

“Se trata de un organismo con grandes cuadros técnicos, pero también alineaciones políticas con las que no es sencillo lidiar, y dirigiendo dos mundos culturalmente muy diferentes, como son el impositivo y el aduanero”, agregó Gastón Arcal, profesor de Derecho Tributario y abogado especializado en asuntos fiscales.

“Los desafíos son mayúsculos, no sólo de cara a trabajar a fin de continuar reduciendo la marginalidad fiscal, tarea siempre urgente y primordial, sino también aportando transparencia al funcionamiento del organismo, así como corrigiendo prácticas o resoluciones administrativas tendientes a financiar al Tesoro más allá de lo que permite la reserva de ley, por mencionar algunos ejemplos. Es naturalmente una tarea para que la se requiere un equipo altamente calificado y decidido”, cerró.

Temas Comunidad de Negocios