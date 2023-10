Son los profesionales más buscados en un contexto donde todas las industrias recurren a la inteligencia artificial para transformar sus modelos de negocios; cuáles son sus habilidades y cómo llevan la innovación al próximo nivel

Clarisa Herrera PARA LA NACION

En el mundo tecnológico, los especialistas en inteligencia artificial se convirtieron en la nueva “niña mimada” de la industria. Un reciente artículo de la publicación Vox que aborda este fenómeno explica que en el propio Silicon Valley todos los productos en lo que se está trabajando e invirtiendo tienen algún tipo de apalancamiento en inteligencia artificial, sobre todo, generativa. Esta última, con Open IA y Chat CGPT a la cabeza, es la última gran ola tecnológica disruptiva que llegó a finales de 2022.

De hecho, se espera que la IA experimente una tasa de crecimiento anual del 37,3% entre 2023 y 2030 según informa Grand View Research, conforme 6 de cada 10 empresas cree que la inteligencia artificial ayudará a aumentar su productividad general, como revela una encuesta de Forbes Advisor.

“El principal potencial de la IA radica en la penetración en las empresas actuales a través de nuevas formas de solucionar los problemas, nuevos niveles de velocidad y precisión, una renovada eficacia y nuevas formas de trabajar y de ponderar lo que se puede hacer”, señala Delfina Fernández, Team Leader IT y Talent Acquisition Specialist de Adecco Argentina.

La creciente confianza en el potencial de la IA para transformar las operaciones aumenta y como consecuencia, también la demanda de ingenieros de software e ingenieros de datos, que son principalmente los que pueden brindar soporte con el desafío técnico. En 2022, el 39% de las empresas informaron haber contratado ingenieros de software mientras que el 35% sumó ingenieros de datos para puestos relacionados con la IA, según un informe global de McKinsey.

En el caso de la firma argentina Nubiral por ejemplo, si bien viene invirtiendo en I+D en inteligencia artificial desde julio 2022, con la fuerte presencia global de esta tecnología decidieron reforzaron las inversiones y formalizar un proyecto -inicialmente exploratorio- de un centro de excelencia regional de profesionales especializados en IA generativa. “Lo que se busca es acompañar a las organizaciones en la evolución hacia la incorporación de esta tecnología, evangelizando e identificando necesidades y posibilidades de utilización, o satisfaciendo requerimientos concretos de arquitectura e implementación. El 30% de nuestros profesionales está asignado a este proyecto”, aporta Maximiliano Giacri, cofundador y CEO de Nubiral.

Las soluciones de inteligencia artificial generativa abren, de hecho, nuevas oportunidades para simplificar y automatizar procesos, además de mejorar la experiencia del cliente. “Como resultado, las empresas están buscando profesionales capaces de identificar qué procesos pueden mejorarse o reinventarse por completo, qué nuevos productos pueden desarrollarse y qué nuevos servicios pueden ofrecerse a los clientes mediante la aplicación de esta tecnología”, aporta Marcelo Christianini, vicepresidente de Cloud Engineering de Oracle Latinoamérica.

Gastón Vilachan, por su parte, gerente de Ceta Talento y Desarrollo, señala que desde que se extendió esta tecnología observan la creación de nuevas posiciones en áreas que ya existían, haciendo foco en IA. “El potencial de la inteligencia artificial es que permite desarrollar múltiples tareas o proyectos, desde analizar datos a crear distintos tipos de contenidos. Esto hace que las compañías puedan enfocarse en más tareas y tener abiertos más proyectos, en este sentido iremos viendo la creación de nuevas áreas o la reinvención de sectores que deberán usar la IA”, indica el ejecutivo.

Actualmente, según agrega, hay compañías que desarrollan proyectos para utilizarla en RR.HH., para leer currículums y analizar candidatos o crear contenido para programas de formación y desarrollo. También en departamentos creativos para sintetizar comunicaciones y en departamentos de calidad para analizar patrones; por último, en las áreas de marketing y atención al cliente para mejorar la experiencia de los usuarios.

Combinación de habilidades

Las personas con know how enfocado en inteligencia artificial ganan en promedio un 27% más que el resto de los trabajadores tecnológicos, según datos proporcionados por la empresa de software de compensación Payscale. En Silicon Valley, están ofreciendo a los ingenieros clave con esta especialización bonificaciones de retención multimillonarias para que no se vayan en busca de oportunidades más interesantes en otras empresas, una constante en la industria tecnológica.

La falta de profesionales altamente capacitados en tecnología también se replica en la Argentina, sin embargo, estos perfiles especializados en IA y aprendizaje automático en particular presentan un desafío aún más complejo.

“Estos especialistas aplican algoritmos y modelos avanzados para analizar datos, mejorar procesos y tomar decisiones informadas. En la Argentina, la búsqueda de estos profesionales es un desafío debido a la combinación de habilidades técnicas y conocimientos teóricos requeridos”, señala Sebastián Divinsky, CEO de EducaciónIT.

Desde la industria señalan que los perfiles dedicados a la IA generativa pueden ser variados y multidisciplinarios. “Es recomendable que tengan conocimientos en fundamentos de la IA que incluyan machine learning y deep learning. También es importante que tengan la capacidad de aprender cómo funcionan los modelos generativos (como ser Chat GPT), así como la arquitectura de redes neuronales recurrentes y convencionales, las cuales se usan para la generación de contenido. Es un valor agregado que tengan experiencia en desarrollo de software, puntualmente en lenguajes como Python. También los conocimientos de procesamiento de lenguaje natural (NLP por sus siglas en inglés), diseño de modelos y entrenamientos de IA enriquecen los perfiles”, explica Constanza Suárez Villalba, People Director Softtek Sudamérica Hispana.

Marcelo Roitman, managing director de Experis, apunta que los profesionales que trabajan en IA generativa necesitan además una combinación de habilidades técnicas y creativas y pensamiento crítico para aprovechar al máximo el potencial de esta tecnología y aplicarla en una variedad de campos. “Además, deben mantenerse actualizados sobre los avances en el campo de la IA para seguir siendo relevantes y efectivos en sus roles. Frente a esto, los empleadores deberán promover un ecosistema que potencie el upskilling y el reskilling a través de la evolución y desarrollo constante de los conocimientos y capacidades técnicas de los colaboradores”.

En todas las industrias, los ingenieros y especialistas en IA están sumándose a equipos -generalmente multidisciplinarios- para llevar adelante proyectos que transforman los modelos de negocios.

En Naranja X el equipo que trabaja en IA está conformado por 20 personas, entre manager, líderes y de científicos de datos e ingenieros de machine learning operation y creció en un 35% en comparación con el 2022 con el foco en el desarrollo de software y en los canales asistidos. “Los expertos en IA generativa necesitan conocimientos en programación, procesamiento del lenguaje natural y estadística, así como experiencia en machine learning y experiencia de usuario. Deben entender la ética en IA y ser capaces de resolver problemas complejos. La creatividad y la comunicación son clave, al igual que la experiencia práctica en proyectos de IA generativa. La colaboración interdisciplinaria es esencial, ya que la IA generativa se aplica en diversos contextos”, cuenta Pablo Mlynkiewicz, Chief Data & Analytics Officer en Naranja X.

En la firma tecnológica Ingenia han aplicado IA generativa en proyectos de tipo educativo que buscan transformar el contenido educativo de calidad o en Bombo, un proyecto que busca revolucionar la industria de la música electrónica mediante tecnologías como NFT o blockchain y que incluye IA para la comprensión de patrones de uso y para maximizar la experiencia inmersiva con realidad aumentada en eventos. “El perfil de profesional tiene habilidades blandas, como estar abierto a nuevas alternativas para resolver problemas conocidos, pero sin caer en la tentación de tomar las respuestas de este tipo de tecnologías como la verdad revelada. Por otro lado, es de suma utilidad el conocimiento sobre cómo ‘hablarle” a una IA generativa, es entonces donde son necesarias habilidades de prompting que incluyan la generación de abstracciones y contextos para que las respuestas sean lo más acertadas posibles”, aporta Santiago Blanco, cofundador y Head of People & Technology de la firma.

En Despegar ya han aplicado IA en el diseño de chatbots, para la utilización de plataformas para el armado de contenido del sitio y app y en las descripciones de destinos. “Hemos avanzado en nutrir a los equipos con capacitaciones y herramientas que aseguren poder apalancarnos con esta tecnología y su evolución. La inteligencia artificial permite, entre otras cosas, mejorar y potenciar los modelos de predicción, anticipar patrones de oferta-demanda, y automatizar tareas”, cuenta Daniel Zelmann, Chief Product Officer de Despegar. Por otro lado, los equipos están aplicando su conocimiento para el diseño de un planificador de viajes con inteligencia artificial que combina modelos de aprendizaje automático y conocimiento de los viajeros, para lograr viajes mejor planificados, personalizados y a medida.

Christianini sostiene que para generar mayor impacto en los procesos y crear nuevos servicios o productos, hay que educarse continuamente en un área que se expande exponencialmente. “Desde la ingeniería de prompt que puede ser aprendida más fácilmente hasta niveles duros de la ciencia, que ayudarán a construir nuevos modelos, cosas totalmente nuevas. Vemos incluso que los perfiles más académicos están super valorizados y son los que realmente pueden ayudar a dar grandes saltos de evolución en esta nueva era”.

Esta necesidad de aprendizaje continuo es palpable en todas las empresas. Por ejemplo, la IA generativa está emergiendo como una poderosa fuerza transformadora en la industria publicitaria. “Integrar nuevas herramientas al proceso creativo y de gestión del negocio nos permite seguir potenciando nuestra creatividad”, señala Mauro Caggiano, líder regional de Experience de Ogilvy que aclara que para los equipos técnicos de desarrollo web, programación o data science de toda la región llevan a cabo intensas capacitaciones de las nuevas herramientas de IA que potencian, mejoran y complementan el resultado final.

Desarrollo de soluciones

Desde la industria coinciden en que si antes, las empresas buscaban ingenieros que solo se enfocaban en el desarrollo de soluciones de IA tradicionales (como modelos de recomendación de compra o clustering de clientes) están siendo alentados a mejorar sus conocimientos con otras técnicas de desarrollo de soluciones de IA. “Esto incluye la comprensión de áreas de conocimiento como visión por computadora, arquitectura transformer, difusión estable, entre otras. Las soluciones de IA generativa se están volviendo progresivamente más complejas, involucrando no solo datos en formato de texto, sino también imágenes, voz, video y datos 3D”, sostiene Christianini.

La búsqueda hoy se orienta a profesionales especializados que comprendan cómo funcionan estos modelos y cómo pueden aplicarse en las empresas para resolver los desafíos corporativos cotidianos pero sobre todo, que tengan una visión más amplia de las soluciones de IA en un momento donde esta tecnología parece no tener techo.