Cómo una sólida marca empleadora impulsa el éxito empresarial

Gestionar correctamente nuestra marca empleadora nos obliga a tener una perspectiva amplia y una vigilancia constante del mercado laboral, para detectar rápidamente las tendencias emergentes. Y si antes de la pandemia ya observábamos una aceleración en estos cambios, tras ella se ha producido una radical transformación.

En la actualidad, más profesionales buscan un propósito en su trabajo y están dispuestos a cambiar de empleo si no encuentran satisfacción en él. El miedo a sentirse atados a algo o alguien que no les motiva es mayor que el temor al cambio. Por ello, no se trata de “retenerles” sino de que ellos elijan libremente querer quedarse con nosotros cada día. Para atraer y fidelizar a los mejores profesionales, es necesario conocerlos, saber cuáles son sus necesidades, sus inquietudes y sus demandas.

Merco Talento, que en Argentina llega a su 10ª edición, es además del monitor de referencia en employer branding, una evaluación global del atractivo de nuestra empresa para atraer y fidelizar talento, considerando la opinión de los diferentes stakeholders. Entre las conclusiones de esta 10ª edición, que encabeza nuevamente Mercado Libre, seguida en esta ocasión de Banco Galicia (2º) y de Toyota (3º), conocemos que los trabajadores de la Argentina siguen destacando como principales fortalezas de las empresas: que pertenezcan a un sector atractivo, que ofrezcan un buen salario y que generen orgullo de pertenencia; mientras que entre las principales debilidades se vuelve a poner el foco en la falta de oportunidades para conciliar la relación con los mandos intermedios y la desigualdad laboral entre hombres y mujeres.

Pese a todo, la satisfacción global de los trabajadores en la Argentina no deja de crecer: pasó de 7,8% en 2021, a 7,9% en 2022 y a 8,35% en 2023; así como el ENPS -el grado de recomendación de los trabajadores para trabajar en su empresa a un amigo o familiar- dio un salto de 32,9% a 45,2%.

Dar respuestas a todas estas cuestiones es muy importante para que las compañías puedan desarrollar una estrategia de employer branding capaz de atraer y de fidelizar a los mejores profesionales que todos queremos en nuestras empresas. Tener controlados este tipo de indicadores nos permite realizar una radiografía de la gestión de ese intangible tan valioso para la empresa como lo es el talento, que repercute sin dudas en el éxito empresarial.

Merco Talento, y sus estudios, elaborados a partir de la información recopilada, con una visión 360 grados, garantizan una información veraz, objetiva, oportuna y completa sobre el talento del presente (la opinión de trabajadores propios y trabajadores de grandes empresas), el talento del futuro (lo que esperan los universitarios, estudiantes de formación profesional y alumnos de escuelas de negocio), lo que valoran los expertos (responsables de RRHH, expertos y headhunters, sindicatos y catedráticos), lo que percibe la población general (Merco Sociedad) y lo que se comenta al respecto en las redes sociales (Merco Digital). A su vez, se realiza un benchmarking de indicadores de gestión de personas de las empresas.

No hay nada más cierto que la ya conocida frase “la información es poder”, y solo cuando las empresas disponen de los datos correctos pueden diseñar, evaluar y actualizar de forma regular su propuesta de valor para los empleados, adaptándola según lo que les “mueva” en cada momento de su ciclo vital.

