Cris Morena: “Mi aporte es contar historias reales, pero donde siempre hay esperanza”

Para el cierre del primer capítulo de Economía del Conocimiento, la reconocida productora Cris Morena y el guionista y escritor Leandro Calderone relataron cómo es el proceso creativo de crear historias que trascienden y marcan la vida de las personas, en la Argentina y en el mundo. En diálogo con José Del Rio, secretario general de Redacción de LA NACION y moderador del panel, compartieron con la audiencia cómo es su trabajo y cómo logran contar historias que emocionan y conectan con los jóvenes.

Respecto de la importancia del guion en una historia, Cris Moreno sintetizó: “Es todo”. Y luego la dupla comenzó a describir su forma de trabajo. “Todo surge de un deseo de llevar adelante un proyecto, y mi trabajo es interpretar las imágenes que tiene el show runner, que en este caso es Cris”, explicó el guionista de éxitos como Floricienta, Alma pirata, o la multipremiada Casi ángeles, un suceso internacional. “En este caso, Cris tiene una idea muy clara de lo que quiere, un mundo, universo, y yo tengo que interpretar eso y bajarlo a ideas concretas, a historias, personajes”, detalló Calderone.

Cris Morena explicó: “Lo llamo a Leo y le digo, tengo una idea buenísima y este año nos vamos a San Martín de los Andes”. De este modo la productora explicó cómo parte del proceso creativo implica aislarse en un lugar y dedicarse a crear. “Voy cambiando los lugares, porque necesitamos estar solos”, detalló, y contó que este año estuvieron cinco días inmersos en su casa del sur, uno de sus lugares en el mundo, escribiendo su nuevo proyecto.

Profundizando en el proceso creativo, Calderone explicó que si bien en el imaginario colectivo uno espera que la inspiración baje de una sola vez, no es algo que suceda así. Sí, en cambio, cuando uno se sienta a trabajar, las ideas van apareciendo. “Trabajando vas encontrando cosas”, detalló.

“El proyecto que estamos haciendo juntos ahora, nunca pensé que lo iba a hacer, porque sale de algo muy importante mío, y apareció algo increíble, en un momento especial de mi vida. Estaba charlando con mi hijo en plena pandemia, me levanté una mañana, le dije, Tomas, me parece interesantísimo esto y lo otro, y él enseguida dijo, ´Es mío´”, recordó Cris Morena, al tiempo que mencionó que en ese momento pensó en Calderone como guionista.

“Creo que mi aporte a esta sociedad y a este mundo es tratar de contar una historia donde pasan muchas cosas reales o parecidas, pero que siempre hay algo de esperanza muy grande”, afirmó la productora. Luego mencionó el recurso de los “off”, que se trata de contar en primera persona y que es como una gran reflexión de la interioridad del proyecto. “Es un recurso que puede ser muchas cosas: una mirada sobre lo que estás viendo, un monologo interior, una carta… Es algo que está inscribiéndose sobre las imágenes, y te está dando una segunda o tercera imagen de los que estás viendo”, amplió Calderone. “El off tiene que ver con la parte más profundo de la serie”, sintetizó Cris Morena.

Más adelante, Calderone ahondó en aquello que generan en el público: “Hacemos entretenimiento, la gente las disfruta, pero la idea es que también te hagamos reflexionar”.

Historias universales

Enmarcando esta charla en el evento, Del Río mencionó la importancia de los entrevistados en relación a la creación de conocimiento, que en el caso de Cris Morena tiene una historia de 30 años, en una época que nadie hablaba de generar contenidos para afuera o de desarrollar marcas globales. ¿Qué hay en sus historias para que ellas puedan trascender?, interrogó. “Estoy convencida de que son historias, cuentos, que se pueden contar en cualquier lugar del mundo, a cualquier ser humano de cualquier clase social. A cualquier individuo, le van a pegar, porque son universales”.

Luego la productora hizo referencia a que del éxito televisivo Casi Ángeles, Calderone escribió cinco libros. Con Floricienta, por ejemplo, se trató de contar un gran cuento de vida. En el caso de la comedia, tienen personajes fuertes o con mayor histrionismo o color, pero que “no dejan de ser cuentos que te dejan el alma calentita, o te emocionan, o te hacen pensar”, explicó, y cerró la idea: “Para mí es súper importante eso, porque es para jóvenes”.

Al mismo tiempo, la productora se refirió al alcance global de sus producciones, y rememoró que su primer formato exportado, además de Chiquititas, fue Rebelde Way y que en el primer lugar donde se hizo fue India, algo inimaginable desde un país como la Argentina.

Los jóvenes son “un target difícil” y la clave pasa por interpretar los cambios culturales en ese segmento. “Muchas veces se trata del primer libro que leen”, comentó Calderone, al referirse a los escritos de las producciones, que son de 500-600 páginas. Analizó que esto se debe a que lo que ellos producen provoca una emoción, porque se asocia sus propios sentimientos. “Es un fenómeno cultural que queda pegado a una etapa de tu vida”, ahondó el guionista.

A la importancia de generar emoción asociada a una etapa de la vida, Cris Morena agregó la capacidad conocer “lo que les está pasando”. “Es una etapa de la vida que para mí fue muy importante, es la etapa donde todo puedo suceder”, expresó la productora, y explicó cómo uno puede equivocarse gravemente, pero también puede hacer algo increíble. “No lo sé explicar, tiene que ver con el amor. Es intangible. Es el amor y la pasión que yo tengo por los jóvenes y los niños”, describió.

“Para mí el gran talento es poder conocerte a vos mismo, lograr saber quién sos, qué buscas en esta vida, por qué estás en esta tierra”, narró Cris Morena, y explicó que si uno logra darse cuenta de ello medianamente, #tiene una posibilidad enorme de no tener miedo a vivir, de tomar la vida como algo increíblemente maravilloso, potente, poderoso”.

Más adelante, reflexionó sobre la importancia que radica en que la especie humana es la única que tiene la posibilidad de vivir en conciencia, de transformar su vida en conciencia. “Somos los únicos que podemos transformar nuestra realidad en conciencia”, apuntó.

“Yo hago proyectos muy diferentes, para jóvenes, o para adultos como Guapas, por ejemplo, y no puedo empezar a escribir hasta que no encontré algo que hace clic en mí, que es una historia en mí que quiere ser contada”, explicó Calderone, al tiempo que profundizó que cuando pasa eso, va hacia adentro, habla de cosas que lo emocionan. “Yo conecto con la historia y confió en que el público va a conectar con la historia también”, sintetizó. Y explicó que tal como Cris Morena señala que es el “amor”, él cree que hay una comunicación que va a otro nivel con el espectador. “Es la conciencia”, acotó la productora.

“Nosotros no podemos trabajar si no sentimos esa cosa profunda que nos hace movernos”, se explayó Cris Morena. Y subrayó que no trabajan por encargo, y que sienten mucha admiración en el uno al otro y que eso les permite hablar de un “nosotros” a la hora de trabajar, y ambos coincidieron que el trabajo en ficción es “en equipo” y que no existe de otro modo.

“Esta profunda intuición que tiene Cris, muchas veces en términos dramatúrgicos no sabe cómo comunicarlo”, contó Calderone, ahondado en el proceso creativo, al tiempo que Morena acotó divertida: “Cómo la idea de “Ser de Luz” de Aliados. Leo me preguntó: ‘¿Cómo escribo un Ser de Luz?’ Ahí se puso loco, y dijo ‘No puedo escribir eso’”. Hasta que finalmente Calderone pudo captar esa idea.

“Era algo demasiado alejado a mí eso, y hasta hacer clic en algo, no pude escribir”, recordó el guionista. “Aliados nació de un lugar muy profundo de Cris que tiene que ver con lo le pasó con Romina, y su conexión con ella en otro plano”, contó Calderone, al mismo tiempo que se refirió a un proceso que le faltaba hacer. “Ahí hicimos un trabajo más personal, más de evolución hacia adentro, y a tratar de que él entrara”, siguió Morena.

“Fue fuerte, son esos momentos que a veces sí ocurre la inspiración”, continuó Calderone, a lo que Cris Morena acotó “Es una epifanía”. Y Calderone finalizó: “Me conecté con ese deseo humano de que le vida no sea solo esto, que haya algo más. Entre en esa fantasía, y ahí pude conectar”.

Más adelante, se refirió al momento en que Cris Morena le presenta su idea en forma de maqueta, que es el primer boceto. El guionista contó cómo, en un 95% de las veces, ocurre que él se va cantado el estribillo de la canción. “Eso es un don”, contó, al tiempo que se refirió a la capacidad que tienen ellos dos como dupla de conectar con la audiencia, algo que muy poca gente lo tiene. “Hay que trabajarlo mucho”, acotó la productora.

Otro mundo

Además de contar que esta entrevista fue la primera que hicieron juntos, Cris Morena invitó a la audiencia a participar del Seminario de Guion que dictará Calderone junto a Carolina Aguirre en Otro Mundo el próximo 6 y 7 de agosto, en donde contarán “Cuáles son los 10 pasos para escribir un guion”.

“Hay muy pocos autores”, señaló en esta oportunidad Cris Morena. “La gente no se sigue preparando, no se siguen creando semilleros”, explicó, al tiempo que indicó que ella se encuentra feliz de estar trabajando en Otro Mundo, en donde la gente se proyecta en todo lo que se viene. “Hoy las plataformas están buscando tantos proyectos, estamos en un momento donde ojalá tuviéramos 20 Leos y 20 productores como yo para hacer cosas, porque falta todo”.

Calderone aludió a que esto se debe a la caída en la industria de producción de ficción. Y también que hay algo cultural que se perdió el concepto de la formación como vehículo. “Hoy el referente es un instagrammer que se volvió viral”, apuntó. “No hay un trabajo de formar, sí de deformar”, expresó Cris Morena.