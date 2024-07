Destino tech: Reino Unido busca seducir a las startups argentinas

Escuchar

Reino Unido busca ganarse un lugar en el mapa de los grandes inversiones tecnológicas y convertirse en un competidor para destinos históricamente más atractivos como Estados Unidos o España para las startups argentinas que buscan internacionalizar sus negocios. Bajo esta lógica se explica la participación de una delegación récord de la Argentina, con más de 20 empresas locales, que viajaron a la última edición de London Tech Week, el mayor encuentro de emprendedores tecnológicos de Europa, que reunió a más de 45.000 participante, entre empresarios, inversores, funcionarios y expertos de la industria.

Entre los factores que mencionan algunos emprendedores argentinos que ya empezaron a averiguar (o que ya iniciaron trámites) para radicar sus negocios en suelo británico figuran, además de las facilidades impositivas, el hecho de que el tamaño de la industria tecnológica en el Reino Unido supera el billón de dólares, un monto sólo alcanzado por otros dos países en todo el mundo: Estados Unidos y China. No hay en Europa otro país con más presencias de unicornios (son casi 150, incluyendo la argentina Globant, que emplea más de 300 personas en territorio británico), y por lo tanto es natural que tantos emprendedores y creadores de startups tecnológicas busquen inversiones o clientes poniendo un pie en Gran Bretaña.

“Elegimos Reino Unido porque está entre Estados Unidos y Europa, y no sólo en términos geográficos. Tiene la competitividad de Estados Unidos, pero no está tan regulado como Europa. La verdad es que nos llevamos una grata sorpresa de encontrar un país que está siempre con la actitud ‘open for business’. Todas las autoridades y funcionarios, cada persona que nos encontramos, trabaja para generar interés de las empresas por instalarse acá. Soy emprendedor serial desde hace muchísimo años y nunca vi una cosa así”, señaló Antonio Migliore, fundador de Moova, que opera una tecnología para brindar soluciones sustentables a los desafíos logísticos del comercio electrónico.

Base de operaciones

Gran Bretaña también está siendo vista cada vez más como una base para crecer en el exterior. “Nuestro objetivo es internacionalizarnos. Buscar partners y ofrecer nuestros servicios para clientes de otros países.”, aseguró Guadalupe Azpiroz, Jefa de Marketing y Ventas de Minexus, que brinda soluciones tecnológicas a toda la cadena de suministro de empresas mineras, petroleras, oil & gas.

El cordobés Mariano Buso dirige Championsys y ya es la segunda vez que participa de la LTW. Su empresa, que desarrolla soluciones tecnológicas a medida, ya logró instalarse en la zona cercana a Birmingham y acaba de recibir un subsidio de la West Midlands Health Tech Innovation Accelerator relacionado con el desarrollo de modelos de diagnóstico de enfermedades oculares mediante inteligencia artificial.

“Todas las conexiones que hice el año pasado en la London Tech Week me sirvieron para poder instalar rápidamente la empresa en el Reino Unido. Conocer las experiencias de otros fue muy útil para poder acceder a los recursos que hay disponibles. Y estar aquí nos posiciona en primera línea para tomar trabajos de clientes de este mercado. Por ejemplo, hacemos muchos trabajos relacionados con la innovación en el sector de salud, estamos trabajando con el hospital de Birmingham y con tres universidades de la zona. Instalarse aquí tiene un valor estratégico, ya que es la base ideal para expandir el negocio en Europa.

Incluso al tener una empresa radicada aquí, el Departamento de Negocios y Comercio del Reino Unido nos ayuda a conectar con stakeholders y clientes de otras partes de Europa”, aseguró Buso.

Otra de las empresas que participaron de la delegación argentina a la London Tech Week fue Space AI, la firma que trabaja con un sistema de computación distribuida y herramientas que se incluyen en nanosatélites y permiten que éstos funcionen como un centro de datos sin barreras en el espacio. “Estamos muy contentos de abrir una nueva oficina en el Reino Unido, conocido por su vibrante sector espacial y la enorme cantidad de recursos que lo acompañan”, afirmó Diego Favarolo, presidente y CEO de Space AI, quien además de presentar sus productos en la LTW tuvo la oportunidad de exponer sobre la empresa en el evento paralelo Tech South West London Showcase. “Hay muchas oportunidades de inversión disponibles a través de organizaciones de los sectores público y privado, como la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Agencia Espacial del Reino Unido, así como los mercados financieros de Londres. Además, estamos ansiosos por aprovechar la cadena de suministro existente, con empresas como Lime Microsystems (que está democratizando la conectividad inalámbrica mediante productos SDR de código abierto) y Sellectronics, con sede en Cornwall (que ofrece un servicio completo de fabricación electrónica) a nuestra disposición”, explicó Favarolo.

Talento argentino

A la hora de salir a hacer negocios en su país, desde el gobierno inglés destacan las ventajas con las que cuentan los emprendedores argentinos. “La cantidad y calidad de empresas tecnológicas de Argentina que este año se sumaron a la misión demuestra no sólo el talento que tiene el sector en el país, sino también el interés por crecer más allá de las fronteras. Muchos sienten que hay una ventana de oportunidad que pueden aprovechar y encuentran que las oportunidades que les ofrece el gobierno británico pueden ayudarles a hacer la diferencia”, sostuvo Estefanía Rubiniak, coordinadora de Desarrollo de Inversiones de la Embajada Británica en Buenos Aires.

Del otro lado, además destacan las facilidades que existen para instalarse y crecer en el territorio inglés. “No hace falta vivir en el Reino Unido o ser británico para ser accionista o director de una compañía registrada. El sistema impositivo es simple y lo más difícil de todo es registrar un nombre que esté disponible. Hay 3,5 millones de nombres que ya están tomados. Después, formar una empresa lleva entre 2 y 3 días”, asegura Martin Williams, director gerente de EBS, una empresa que desde hace más de 30 años se dedica a brindar servicios a compañías de todo el mundo (el 75% de ellas latinoamericanas) que pretenden instalarse y crecer en el Reino Unido.