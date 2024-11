El desafío en las empresas: cómo se rompen las barreras de inclusión en los procesos de selección en el trabajo

En el mundo laboral hay una problemática vigente en términos de inclusión y diversidad. Eso tuvieron en común Lucila Ferrari (Natura), Martina Pailhé (Modo) y Vanesa Bories (BBVA) en el evento de Mujeres Líderes Capítulo 10 organizado por LA NACION. Sin embargo, el dato alentador es que las tres expositoras dijeron que están trabajando en el área de Recursos Humanos para que esto se termine y para que el mercado laboral rompa con las barreras y los sesgos existentes.

“Esas barreras de la diversidad y la inclusión existen, de hecho, estamos en Sudamérica una de las regiones más desiguales del mundo”, explica Lucila Ferrari, gerenta de Recursos Humanos de Natura, y agrega: “Hay que romperlas y trabajarlas de una manera trasversal en las organizaciones para que sea de manera responsable y sostenible”.

En la misma línea, la directora de Recursos Humanos de Modo, Martina Pailhé, aclara que ellos son una empresa muy nueva, pero que de todos modos reconoce que hay barreras que no promueven la inclusión. “El mayor desafío que tiene un líder en este momento es romper esas barreras para lograr un mundo laboral más inclusivo. Nos lleva mucho trabajo tomar conciencia, entonces este año planeamos una estrategia global de sustentabilidad donde la diversidad y la inclusión son los pilares”, agrega.

Martina Pailhé, directora de Recursos Humanos de Modo Fabián Malavolta

El universo de los bancos es liderado por hombres según la directora de Talento y Cultura de BBVA, Vanesa Bories. Sin embargo, ella dice: “Cuando miramos la composición del banco el 50% es población femenina, pero esos porcentajes no se trasladan a los puestos de liderazgo”.

Qué competencias debe tener un líder para comulgar con esta cultura

Para descifrar esta pregunta, las tres expositoras coincidieron en que un líder tiene que tener una mirada orientada a la diversidad. Las empresas tienen el desafío para crear el contexto y el marco que acompañe esa mirada integral que debe tener un líder, según la directora de Recursos Humanos de Modo.

Un término que también se mencionó en el coloquio fue “cultura”. “Nosotros hacemos mucho foco en la cultura, nuestra base para reclutar el talento es la cultura, es lo que nos hace sentir una compañía diferente, que encima creció en pandemia. Es el paraguas de la toma de decisiones a la hora de reclutar”, explica Pailhé. A este término, Bories agrega el de trasparencia.

Vanesa Bories, directora de Talento y Cultura del banco BBVA Fabián Malavolta

¿Qué ocurre con el pago desigual entre un hombre y una mujer? Siempre que responda a un mismo cargo y que no haya una diferencia justificada, las oradoras expusieron las estrategias para revertir las tendencias de épocas anteriores. En Natura desarrollaron un programa que se llama Pay Equity, que elimina todo tipo de diferencia salarial injustificada. Por su parte, Bories dice que “ponen mucho cuidado” a ese tema y buscan que “no exista esa brecha”.

Otro tema que va de la mano es el del célebre “cupo femenino”. ¿Qué opinan las especialistas? “Trabajamos para que no haya cupos de género, porque estamos convencidos de que los talentos no tienen género y tenemos que apostar al mejor trabajo, sin embargo, eso no quita que trabajemos para mejorar el sesgo”, desarrolla la directora de Talento y Cultura del banco BBVA.

Qué nos dejó la pandemia en los procesos de selección

Modo es un claro ejemplo de una empresa nativa en esa nueva era pospandemia. ¿Hay alguna diferencia con otras firmas más antiguas? “Tenemos una cultura superflexible, y queremos acompañar a los que integran la empresa con licencias o con beneficios para jóvenes para que viajen por el mundo”, explica Pailhé.

En ese sentido, Ferrari agrega: “Todo el tiempo estamos pensando como escuchar las necesidades no solo de las nuevas generaciones sino de todos”.

Lucila Ferrari, gerenta de Recursos Humanos de Natura Fabián Malavolta

Algo que llamó la atención sobre esta red de contención que brindaron las reclutadoras es que en algunas empresas no solo le prestan atención a quienes ingresan a la empresa, sino que también le brindan compañía a quienes están próximas a jubilarse. Así lo explica Bories: “Además de poner el foco en los on-boarding, acompañamos a las personas que están por culminar su etapa laboral mostrándoles que hay una vida después, e incluso les damos capacitaciones de finanzas”.

A modo de conclusión, las tres exitosas trabajadoras le dieron un consejo a las personas que están metiéndose de a poco en la vida laboral:

Lucila Ferrari: “Aconsejo que las personas sepan en qué momento de su vida están y que busquen saber qué es lo que quieren para ese momento, además, rodearse de un equipo que lo potencien es importante”.

Martina Pailhé: “Apóyense en el equipo que los rodea, de los pares, de los amigos. La red de contención es clave”.

Vanesa Bories: “Que esa persona de conozca a sí misma, que tenga fe en ella y que se guíe por la pasión”.

