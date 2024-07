El peculiar restaurante que quiere llevar “argentinidad” a un bohemio barrio madrileño

Escuchar

El restaurante Perón-Perón abre en Madrid. La fecha elegida es el 26 de julio a las 20:25; el día y la hora en que, en 1952, Eva Perón “pasó a la inmortalidad”. El restaurante temático fue creado por un militante peronista hace 14 años, cuenta con dos locales en CABA (Palermo y San Telmo) y uno en Córdoba, y el 17 de octubre abrirá otro en Lanús, aunque con formato de vermutería.

En la icónica calle Pez, del barrio bohemio madrileño de Malasaña, ya está la imagen de Eva Duarte pintada en la puerta del local. Hasta hace poco funcionó allí otro restaurante de argentinos, El Pez Gordo. Ahora ellos son los socios de Perón-Perón, creado por Daniel Narezo.

En diálogo con LA NACION, Narezo repasa que la idea de crear un restaurante la tuvo durante varios años: “Como militantes íbamos a las unidades básicas, siempre húmedas y frías, sin nada para comer ni para tomar. Y pensaba ‘por qué no un lugar con onda’. Nuestros locales son como aggiornar una unidad básica, narran una historia en sus paredes. Son también algo de los antiguos bares de París donde se juntaban filósofos y políticos a debatir. Esa es la idea original”.

Narezo es santafesino, pero hace años vive en Buenos Aires. Trabajó con Alejandro Dolina y con las Madres de Plaza de Mayo. Su familia es “gorila”, según dice, y el nombre de su restaurante responde a la “fórmula presidencial que todo peronista soñó con tener”.

De derecha a izquierda: Juan Danna, Daniel Narezo, Facundo Leguizamón y Lucas Winkelmann

El diseño del local madrileño sigue los mismos parámetros que el de los argentinos: imágenes de Perón y Eva pintadas en las paredes, al igual que fotografías históricas del movimiento peronista. También hay una iconografía grande de Diego Maradona, rodeada de fotos de distintos momentos de la vida del 10.

En la decoración trabajaron Juan Danna, muralista; Facundo Leguizamón, fileteador (“un arte casi perdido que buscamos mantener”, dice Narezo); y ya está instalado Lucas Winkelmann, el chef jefe de Buenos Aires, que está capacitando a los integrantes de la cocina en Madrid.

El menú también será el mismo que en la Argentina. “No le vamos a poner ‘pastel de patatas’ al pastel de papas, que era el plato preferido del General”, acota Narezo. La carta incluye platos con nombres provocativos, como la tabla de fiambre “Pedro Eugenio” (NR: por Aramburu, asesinado por Montoneros) o los “panqueques Cobos” (NR: en referencia al exvicepresidente Julio César), además de la milanesa a caballo “dos potencias se saludan”, o el flan “plan quinquenal”. Por supuesto, estará el “nacional y popular” choripán.

Diego Maradona tiene su espacio en el restaurante

“El local ya estaba. Es el acabado a mano lo que a todos los locales le da la vibra. Las paredes conversan entre sí, hay una narrativa que buscamos. El menú no tiene cambios, puede tener unos agregados, pero el objetivo es traer algo de argentinidad”.

Narezo dice que Madrid siempre estuvo en su radar, porque es una ciudad con “históricos vínculos en lo artístico, en lo político y en lo cultural” con la Argentina. “Siempre me pareció que podía ser un buen lugar, y eso se afianzó desde el nacimiento de Podemos, aunque está más basado en la izquierda marxista que el peronismo”.

El "altar" de Eva, un ícono que se repite en los restaurantes de Narezo

Además, ironiza: “Si en la Argentina no se entiende lo que es el peronismo, no pretendemos que se entienda acá. No habrá explicaciones de cada cosa, solo iconografía. Sí sumaremos un plato ‘Puerta de Hierro’, porque esta ciudad tiene su vínculo con Perón, que vivió 18 años exilado aquí”.

Los avisos de la llegada del restaurante ya circulan en las redes: “Arde Madrid, Perón Vuelve”, dice el slogan en @peronmadrid.