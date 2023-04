En busca del próximo Mercado Libre, Cabify y Glovo en la región

escuchar

PORTO ALEGRE.- Un par de años atrás, América Latina era una región sin explorar por los grandes fondos de capital de Estados Unidos y Europa. Pero entre la capacidad que supieron tener las compañías locales para convertirse en unicornios -es decir, aquellos negocios valuados en más de US$1000 millones, como Mercado Libre- y el desarrollo de ideas que tuvieron la capacidad de traspasar y transformar más allá de las fronteras, hoy los inversores miran a las startups latinoamericanas con más interés que nunca.

Entre el 29 y 31 de marzo, caminaron por las calles de esta ciudad integrantes de más de 100 fondos de capital de todo el mundo durante la segunda edición del South Summit Brasil, evento organizado por la española IE University. Originalmente, el evento de emprendedurismo nació en Madrid, 11 años atrás, donde se descubrieron lo que serían grandes unicornios españoles, como Cabify y Glovo. Tras el éxito que tuvieron los encuentros anuales para conectar emprendedores, inversores y profesionales, los organizadores decidieron realizar una versión latinoamericana.

“Nunca invertí en la región, pero dos veces al año vuelo a geografías donde no invierto para conocer nueva gente y ver cómo les está yendo. Y, ciertamente, vi cómo el ecosistema latinoamericano se ha vuelto mucho más maduro en los últimos cinco, diez años. Notamos que hay empresarios que vienen de aquí y construyen con éxito nuevas compañías en los Estados Unidos. Entonces, empezamos a mirar qué sucedía localmente y muchos inversionistas americanos viajaron a América del Sur en busca de oportunidades”, consideró Jeff Clavier, fundador de Uncork Capital, en diálogo con LA NACION.

Jeff Clavier también disertó en uno de los paneles de South Summit Brasil FOTO: Jefferson Bernardes/ Agência Preview Wesley Santos

Para Ben Marrel, fundador y CEO de Breega, América Latina tiene el potencial de crear “campeones regionales”. A la hora de escalar, las barreras culturales no son tan grandes entre los países y se puede llegar con tan solo dos idiomas. Contrario a lo que sucede en Europa, de donde el fondo es originario, ya que entre el mercado español, el francés y el alemán -por nombrar algunos ejemplos- hay un abismo de diferencia. Si bien el inversor aclaró que por el momento no invierten en América Latina, tiene un plan de expansión en el horizonte. “Si no, no estaríamos aquí”, reveló.

“Nosotros invertimos en startups que están en una fase muy temprana, que en el papel tienen todas las chances de fallecer. Nuestro portfolio está conformado por un 30% de startups que se morirán, pero el resto tiene que tener exits [salidas] muy importantes. Y, para eso, es necesario tener un gran mercado, porque si no es imposible crear una compañía de US$1.000 millones. Construir un unicornio que opere en un solo país ocurre, pero es muy raro. Tienen que extenderse hacia otros mercados, y ahí, las empresas locales tienen un potencial muy importante para convertirse en campeones regionales, que vayan de México hasta la Patagonia”, explicó.

Más optimista todavía fue Marcus Stroud, cofundador de TXV Partners, quien cree que las startups locales tienen que aprovechar que el mundo está en crisis y prepararse porque en los próximos meses “verán entrar más dinero en esta parte del mundo de lo que han visto en los últimos años”. Aunque América Latina suele estar relacionada con actos de intervención de los gobiernos, crimen y desestabilidad, el inversor dijo que en algunos países se esforzaron en construir “gobiernos fuertes” y un gran crecimiento, lo que captó el interés de los fondos de capital que antes le rehuían.

No obstante, al hablar sobre las barreras que tuvo -y sigue teniendo- la región, apuntó por sobre todo a la actitud de los empresarios latinoamericanos. “Va más allá de los gobiernos o de la inflación. Son personas asombrosas, honestas y genuinas, pero creo que la humildad les limita el crecimiento. En Estados Unidos miramos una empresa y decimos ‘va a facturar US$10.000 millones en los próximos cinco años’. Y eso es muy arrogante, pero le hace ganar dinero a la gente. En esta parte del mundo son muy humildes y se toman su tiempo para los negocios, se proponen alcanzar los US$2.000 millones en ingreso, cuando ¡vamos! ¡Pueden ganar más dinero! Es una de las cosas que queremos cambiar invirtiendo aquí, llevarles otra visión”, remarcó.

Hubo más de 100 fondos de capital durante South Summit Brasil FOTO: Jefferson Bernardes/ Agência Preview Jefferson Bernardes - www.agenciapreview.com

Hay algunos nombres que se destacan más que otros. Clavier mencionó que el ecosistema emprendedor de Brasil y México ha estado bastante activo en los últimos años, lo que lo vuelve más atractivo. En cambio, mencionó que los equipos de desarrolladores de Estados Unidos están contratando al talento argentino y costarriqueño porque “es más barato y son superinteligentes”.

“Pero el ecosistema local es espectacular. Los latinoamericanos, en general, son muy creativos, resilientes y muy abiertos. Hablando con colegas de Europa mencionan que quieren a latinoamericanos siendo los ejecutivos de las compañías porque tienen mucha flexibilidad, innovación, no son arrogantes y porque han aprendido a sobrellevar un montón de crisis. Hay un montón de atributos positivos en el perfil de los emprendedores locales. Lo que aún les falta a las grandes de empresas de acá es darle importancia a los departamentos de innovación, donde surge la conexión con el futuro y las nuevas tecnologías”, cerró la brasileña Tarcila Ursini, socio de Propósito en EB Capital.