“Generación T”, a los que nos toca moldear el futuro

Sin importar si te encontrás dentro de la generación boomer, X, milennial, centennial o Z, todos somos parte hoy de la “Generación T”, una generación de transición. Así lo cree Amy Webb, autora y fundadora del Future Today Institute, una de las principales consultoras sobre tendencias y futuro del mundo, a quien pude escuchar esta semana en el marco del evento regional Beyond Innovation Forum de Mastercard. Para Webb, esta transición está catalizada por lo que nombra como un súper ciclo de tecnologías superpuestas y convergentes, un fenómeno que empezó hace menos de cinco años y que no sabemos cuánto tiempo llevará en completarse.

Dentro de sus provocaciones hubo dos que me impactaron: la primera, hoy es el peor momento en que la tecnología estará jamás. Y, en segundo lugar, de manera directa o indirecta tenemos más control sobre nuestro futuro del que nos imaginamos. Para describir el momento actual la futurista sostiene que la Inteligencia Artificial Generativa está impregnándolo todo y que es una tecnología de propósito general como lo fue la máquina de vapor para la revolución industrial o la llegada masiva de internet a nuestras vidas y que modificará radicalmente la economía y a las sociedades. Pero que además está en convergencia con otros dos fenómenos disruptivos que ocurren al mismo tiempo: el gran ecosistema de sensores avanzados conectados dando información y las posibilidades que está arrojando la biotecnología generativa, por ejemplo, en la creación de nuevos materiales. Webb dice que lo que viene no es un ciclo, sino que es un super ciclo distinto a los que experimentamos en el pasado. Pasaremos de la IA a la OI, que define como la Inteligencia Organoide, que usará material biológico (células cerebrales, por ejemplo) para procesar información, con habilidades inherentes al cerebro humano que van más allá de las que se logran con la tecnología disponible hasta el día de hoy.

“Los avances en biotech son tan o más emocionantes que los de GEN IA pero no hacen tanto ruido, pero, descubrimientos como nuevos materiales que usan el lenguaje de la biología (ADN, proteínas y RNA) nos permitirán resolver problemas que hasta ahora no nos permitían avanzar”, explicó. Este gran cimbronazo ocasionado por el súper ciclo está ocasionando miedo, incertidumbre y dudas tanto en las empresas que se paralizan con sus decisiones de transformación, como a las personas en particular que no saben cómo asimilar este tiempo de transición permanente. Webb propone romper ese estado trabajando en una previsión estratégica, que de pistas de cómo actuar para asegurar la resiliencia organizacional que pueda asimilar un tipo de disrupción nunca vista. “Tengamos un plan o no, el futuro va a llegar, y es la Generación T la que tiene que tomar el control ahora para moldearlo”.

Martina Rua Por