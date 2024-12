La brasileña CSN pierde exclusividad para adquirir Loma Negra

“Se gastó mucha plata y mucho tiempo”. Ese fue el comentario de un profesional que participó de la frustrada venta de la cementera argentina Loma Negra al grupo brasileño CSN. Hoy después de casi un año de negociaciones, análisis contables y firmas de contratos de confidencialidad, las dos partes informaron que el acuerdo de exclusividad que tenían los brasileños para negociar la adquisición de Loma Negra se había terminado sin haber llegado a un acuerdo. En los hechos, significa que los dueños de la cementera pueden volver a negociar con cualquier otro interesado.

Oficialmente, no se informó cuál fue la razón que hizo caer la compra por parte de CSN, aunque fuentes cercanas a la operación explicaron a LA NACION que simplemente las dos partes no se pusieron de acuerdo en el precio final, aunque tampoco ayudó a la llegar a buen puerto el hecho de que InterCement -la sociedad brasileña que controla a Loma Negra- pidiera la apertura del procedimiento de Recuperación Judicial (RJ), similar a un concurso de acreedores argentino.

InterCement precisó que su presentación en concurso no incluye en forma directa a Loma Negra. “Se informa que Loma Negra no es parte del RJ, sino que solo participan ciertas sociedades extranjeras del Grupo, y por lo tanto, dicha presentación no afecta nuestros derechos y obligaciones, como así tampoco nuestras operaciones, las cuales continuarán ejecutándose de forma habitual”, explicó InterCement a través de un comunicado.a siderúrgica brasileña CSN perdió la exclusividad para adquirir la cementera argentina Loma Negra.

Loma Negra es la compañía líder en la producción y comercialización de cemento en la Argentina, con una participación de mercado cercana al 45%. EZEQUIE NASELLO

Crónica de una venta

Las negociaciones entre Loma Negra y CSN se iniciaron a principios de año, ni bien el grupo Camargo Correa -el actual dueño de la cementera- le entregara un mandato de venta de la empresa al banco JP Morgan.

CSN, la mayor siderúrgica de Brasil y una de las más grandes de América Latina, de entrada se mostró interesada para adquirir Loma Negra y en mayo las dos partes firmaron el primer acuerdo para negociar en forma exclusiva. El contrato fue prorrogado dos veces y la última extensión vencía en diez días, aunque hoy se informó el final anticipado de las negociaciones.

CSN, sin embargo, no fue la única compañía que mostró interés por quedarse con Loma Negra. La lista de candidatos también incluyó a la china Huaxin Cement y al empresario argentino Marcelo Mindlin, que en su momento presentó una oferta junto con Daniel Sielecki, con lo cual ahora se descarta que podrían volver a la carga para comprar la cementera.

Gigante de cemento

Loma Negra es la compañía líder en la producción y comercialización de cemento en la Argentina, con una participación de mercado cercana al 45%. La empresa está cerca de cumplir 100 años -nació en 1926, de la mano de Alfredo Fortabat- y es una de las compañías argentinas con mayor reconocimiento público. De la mano de Amalita Fortabat -la viuda del fundador- la empresa consolidó su crecimiento, sumando plantas de producción en San Juan, Neuquén y la provincia de Buenos Aires.

Amalita se hizo cargo de Loma Negra en 1976 y bajo su conducción la empresa triplicó su patrimonio en pocos años, convirtiéndose así en la mujer más rica y una de las más poderosas de la Argentina.

En 2005 la compañía pasó a manos de Camargo Correa, que se alzó con el control de la firma argentina a cambio de una cifra cercana a los US$1000 millones. Su debut bursátil se concretó en noviembre de 2018, cuando la cementera recaudó US$953 millones por la venta de 251 millones de acciones (que representan cerca del 49% del paquete accionario). La operación se transformó en la segunda oferta pública inicial más grande de una empresa argentina desde que YPF recaudara US$2700 millones en 1993.

