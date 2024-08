“La demanda se está agotando”: el principal desafío que atraviesan las energías renovables

Escuchar

Uno de los principales desafíos que tienen hoy las energías renovables es que su demanda potencial se está agotando, porque la mayoría de los nuevos proyectos apuntan a satisfacer a las grandes fábricas y, como todas las empresas quieren vender allí, hay cada vez menos margen. “Necesitamos agrandar la demanda a la cual apuntamos, incluyendo los grandes usuarios que están hoy en la distribución como posibles clientes nuestros”, explicó Martín Federico Brandi, CEO de PCR, en el capítulo dos del Summit de Energía organizado por LA NACION.

La empresa, que arrancó siendo una compañía petrolera, en 2016 ingresó en el negocio de la generación de energía eólica, impulsando la construcción de seis parques en el país que alcanzarán a fin de año una potencia total de 527 MW. Hoy factura US$500 millones por año y tiene alrededor de 920 empleados.

En diálogo con el periodista de LA NACION Pablo Fernández Blanco, Brandi comentó que sería interesante poder venderle a Edesur o Edenor. “Son empresas sanas que están vinculadas al sistema a través de una distribuidora, que las seguiría teniendo como cliente para la distribución, pero no les vendería energía, sino que lo haríamos nosotros”, aseguró.

“¿Por qué elegir vender a una empresa y no a un usuario?”, preguntó Fernández Blanco. “En cualquier lugar del mundo en donde el mercado eléctrico funciona bien, una distribuidora sería un cliente muy apetecible porque tienen una calificación crediticia muy buena, con un historial de pagos muy bueno. Pero, en Argentina venimos con una historia donde lo que se cobró de la energía no representaba la totalidad del costo, con lo cual el mercado no funcionó de manera sana durante mucho tiempo y las distribuidoras todavía no pagan la totalidad del costo”, respondió el CEO de PCR.

Martín Federico Brandi, CEO de PCR Fabián Malavolta

La necesidad de inversión en el sector eléctrico

“Al mercado eléctrico no le sobra nada, por eso es importante que el Gobierno haya puesto en agenda a la generación y a la transmisión como temas prioritarios a resolver”, dijo esperanzado Brandi. Y una de las áreas que necesita inversiones es la que nuclea obras de infraestructura en líneas de alta tensión. Sobre este tema hace hincapié el CEO de PCR: “El crecimiento económico tiene un correlato muy largo con la demanda eléctrica, por lo que si no hay inversión en infraestructura para obras de trasmisión, se puede limitar el crecimiento económico en el país en el corto plazo”.

Consultado sobre el RIGI, Brandi dijo: “Soy absolutamente optimista con que el RIGI va a contemplar inversiones en generación y en transmisión, porque lo tienen como un sector prioritario y que necesita ayuda para destrabar inversiones”, respondió el especialista. “Hoy hay dos tercios de la generación de energía eléctrica que está en el precio que fija el secretario de energía fija, y eso es una señal negativa para la inversión. El gobierno lo entiende, pero el problema es que corregir eso puede generar necesidad de aumentar más las tarifas o incrementar los subsidios”, agregó.

Martín Federico Brandi, CEO de PCR, participó en el Summit de Energía organizado por LA NACION Fabián Malavolta

En cuanto a las expectativas a futuro, Brandi contó que desde la empresa están realizando un proceso de crecimiento y diversificación “fuerte”. “Ojalá sigamos desarrollando proyectos de energía eólica en Argentina”, agregó.

La compañía tiene una importante participación en Ecuador: “Somos la empresa petrolera privada extranjera más grande que tiene presencia en ese país”, explicó el vocero. Además, tienen la intención de generar un proyecto en Estados Unidos. “Es difícil de explicar, pero si bien la empresa es una sola, manejamos la división de todo lo que es fuera de Argentina de una manera y todo lo que es en el país de otra”, comentó. Para dar cuenta de esta decisión, explicó que esto se genera como producto del cepo cambiario y “no hay cruce de flujos”. “Todo el excedente de caja que genera el negocio ecuatoriano se reinvierte en ese país o en EE.UU.”, concluyó.