escuchar

Circuitos de juegos y estantes en altura, fuentes de agua, camitas soft y rascadores dan color a cada habitación. Bajo un concepto de diseño y estética que ofrece bienestar y confort, la cadena Hoteles de Gatos Mishmosos se convirtió en una alternativa de lujo que amplía la oferta de hospedajes y de guarderías para gatos.

“La propuesta va más allá de cuidarlos mientras sus familias viajan, logramos que los michis también tengan sus vacaciones soñadas”, señaló Virginia Vallejo, veterinaria y fundadora del emprendimiento. Así, mientras que los turistas comenzaron a llegar a la Costa Atlántica y a los principales centros turísticos del país la semana pasada, el complejo registra ocupación plena hasta los primeros días de enero.

Hoteles de Gatos Mishmosos no estaba en los planes de Virginia Vallejo, cuando a los 17 años hizo su valija y dejó Trelew, para mudarse a Buenos Aires y convertirse en veterinaria. Durante los dos primeros años, trabajaba para cubrir sus gastos, a la vez que estudiaba. Sin embargo, esta se había vuelto una tarea difícil y en 2013 se encontró frente a una encrucijada. “Me tocó atravesar una crisis económica que me presentaba dos opciones: volver a mi ciudad natal y abandonar la carrera; o trabajar full-time y retrasar mis estudios”, señaló Vallejo. Y amplió: “Por suerte, la creatividad me llevó a una tercera opción: cuidar gatitos en mi departamento, para incrementar mis ingresos”.

Virginia Vallejo inició el emprendimiento en 2013, cuando hospedó al primer gato en su departamento en Parque Chas

“La idea sonaba un poco loca, y algunos se reían y me decían ‘¿quién va a pagar para dejarte a su gato?’ ¿Por qué no mejor cuidás perros?’”, recordó Vallejo. Para concretar el emprendimiento, publicó sus servicios en Mercado Libre, y así llegaron los primeros huéspedes. El primero fue Pancho; a quien cuidó por 24 horas porque iban a fumigar su departamento; y días después llegó Tiffy. “Una señora entró al Petshop en el que trabajaba y nos preguntó si conocíamos a alguien que cuidara a la gatita de su hija que se había mudado a España. Sin pensar mucho, le dí mi contacto y por supuesto, lo tomé como una señal; estuvimos juntas durante años”, indicó.

De un microemprendimiento a una pequeña empresa

Rápidamente, el proyecto se transformó desde un microemprendimiento dentro del hogar a una pequeña empresa. A la primera sucursal, ubicada en su casa en el barrio porteño de Parque Chas, le siguieron otras dos. En julio de este año, Mishmosos concretó la apertura de una residencia en Vicente López, y en el transcurso de este mes, abrió las puertas de una tercera en Quilmes, en zona norte y sur de la provincia de Buenos Aires, respectivamente. “Nuestro plan es ampliar el negocio y llegar a más clientes a lo largo del país, ya sea de forma directa o a través de franquicias”, aseguró Vallejo.

Para la emprendedora, este renovado impulso tuvo un disparador clave: en diciembre pasado, puso punto final a una carrera de tres años en Zoetis, una empresa norteamericana especializada en salud animal. “Sabía que para hacer crecer el proyecto necesitaba todas mis energías enfocadas en él. Así, con toda la inseguridad que los emprendedores argentinos sentimos al tomar este tipo de decisiones, mandé el telegrama y di por finalizado mi camino como empleada. No siento que me haya equivocado”, resaltó.

Plan de inversiones

Durante los primeros años, Vallejo reinvirtió gran parte de las ganancias, a fin de adquirir cada vez más juguetes y accesorios y poner en valor el negocio. Posteriormente, durante la pandemia, efectuó un desembolso que trepó a los US$4000 e implicó también ahorros, para realizar reformas de mayor envergadura.

Sin embargo, la gran apuesta llegó este año. ”En 2023, me embarqué en la segunda sucursal y me animé a sacar mi talento artístico, para decorarla como quería y no como podía. El nivel de inversión fue mucho más elevado, por lo que recibí ayuda de la familia”, precisó. En esta nueva sede, las habitaciones son temáticas y reflejan distintos destinos turísticos de Argentina, como las Cataratas del Iguazú, la Costa Atlántica y Calafate. Para cerrar el ciclo, fue por la tercera sucursal en Quilmes en donde el plan fue más conservador, aunque conservó el estilo y el diseño.

Hoteles de Gatos Mishmosos registra una ocupación mensual que promedia el 40%

Para complementar la iniciativa, Mishmosos tendió un puente con empresas del sector. Actualmente, trabaja en conjunto con Purina Proplan, perteneciente a la suiza Nestlé: el hotel brinda a sus huéspedes alimento de la marca, a la vez que le brinda descuentos en estadías a sus empleados. Además, de la mano del laboratorio nacional Labyes, ofrece un kit de check-out para los huéspedes.

Expansión vía franquicias

Para el próximo año, Hoteles de Gatos Mishmosos prevé la apertura de tres sucursales propias y de otras dos bajo el modelo de franquicia. Asimismo, el hotel proyecta ampliar su propuesta, a fin de incluir servicios como tratamientos de fisioterapia y rehabilitación de gatos. Y a esto se suma un proyecto más ambicioso: la creación de una plataforma que conecte familias y cuidadores de animales según necesidad y ubicación. “Todos los planes son parte del ecosistema de cuidado de las mascotas en el que vengo trabajando hace años”, resaltó Vallejo.

De acuerdo con la veterinaria, la demanda es estacional y está fuertemente ligada al período vacacional. “Trabajamos constantemente para reducir los valles de ocupación, para que la rentabilidad anual no se vea afectada. Hoy tenemos una ocupación mensual que promedia el 40%, y alcanzamos el 100% en las últimas dos semanas de diciembre y en las vacaciones de invierno”, aseguró. Actualmente el valor mínimo para la estadía de un gato es de $6.500 diarios. ¿El dato? De acuerdo con un informe de la consultora Kantar, publicado en julio de 2022, tres de cada cuatro argentinos conviven con una mascota. Y de ese total, el 52% tiene gatos.