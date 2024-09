La plataforma que le permite a cualquiera invertir en promesas del tenis y el golf

Escuchar

Federico Gómez es un tenista argentino diestro, nacido en Merlo, provincia de Buenos Aires. Después de jugar tenis universitario en Estados Unidos, probó suerte en el circuito profesional. En 2021 empezó a jugar torneos menores y este año, después de una gran performance en el ahora extinto ATP de Córdoba y su primer título Challenger, logró su mejor posición en el ranking. A los 27 años, Gómez llegó a puesto 165.

Una de las claves para poder lograr este salto –de 400 puestos en el ranking ATP solo en 2024- fue algo que parece secundario, pero no lo es: poder cubrir los gastos de los viajes. En el mundo del tenis, y a diferencia de otros deportes, además del talento hay un gran filtro económico. La solución, en este caso, vino de la mano de un proyecto del que participa el extenista argentino Mariano Zabaleta.

Slice Token es una startup dedicada a facilitar el financiamiento de carreras como la de Gómez. Gracias a la empresa, el jugador logró el 40% del presupuesto de este año clave. ¿Cómo funciona? Los deportistas reciben el apoyo de sus fans y de inversores privados para financiar los costos de sus carreras, a cambio de una participación en los premios futuros. Además, se les brinda a los fanáticos la posibilidad de ser parte de su comunidad a través de experiencias, contenidos y beneficios exclusivos.

Así lo explica Ángel Lombardi, CEO de Slice Token, a LA NACION: “Los usuarios pueden comprar un token del jugador, al precio que decide el jugador. Cada jugador cede hasta el 30% de sus premios futuros en competencias a través de la emisión de una cantidad máxima de 20.000 tokens. Vos cuando compras el token estás comprando tres cosas. Primero, el 0.0015% de todo el prize money que va a generar el jugador. Segundo, la oportunidad de ser parte de la comunidad del jugador, participar de experiencias exclusivas. Y lo tercero es la posibilidad de revalorizar tu activo vendiendo el token en el mercado secundario, que estamos próximos a lanzar”.

Algunas de las opciones de Slice Token

A poco más de un año de su estreno, Slice Token ya vendió aproximadamente unos US$300.000 en tokens. Tiene casi 100 tenistas y 25 golfistas profesionales registrados de 25 países –además de deportistas que dan sus primeros pasos, se sumaron consagrados como el golfista colombiano del PGA Tour Nico Echavarría y el tenista austríaco Top 50 Sebastian Ofner, así como los tenistas Tomás Etcheverry, Diego Schwartzman, Juan Pablo Varillas y el golfista Tano Goya, entre otros-.

“Hoy vamos a buscar a un 90% de los jugadores y vienen solos el 10. Y el día de mañana van a venir 90 y nosotros vamos a ir a buscar a los 10 que no vinieron”, pronostica Lombardi, que admite que la plataforma tiene actualmente un ratio de jugadores top 100 más alto de lo que debería, en relación a la cantidad de juniors.

La empresa recaudó recientemente US$730.000 en una ronda de inversión, y está encaminada a ser la primera compañía del estilo en estar certificada por la PTPA, la asociación de tenistas profesionales fundada por Novak Djokovic en 2019.

Otro de los casos paradigmáticos de Slice Token es el de la tenista bielorrusa de 19 años Evialina Laskevich. Empezó a jugar en Minsk, su ciudad natal, a los tres años, y a los 14 ya jugaba profesionalmente. Llegó a ser la número 30 del ranking mundial junior ITF. Desde su ingreso a la plataforma, logró en poco más de seis meses cubrir 15% de su presupuesto anual y escalar más de 300 posiciones del ranking ATP.

“Tenés tres perfiles de usuarios, que tienen que ver con los tres tipos de beneficios”, explica Lombardi. “Por un lado, el supporter, que es el que banca al jugador, que quiere invertir para darle plata en sus inicios, familia, amigos, fans. Después tenés al que quiere cercanía. Lo que no tenemos como fanáticos de estos deportes es cercanía. Si a vos te gusta, por ejemplo, el fútbol, o cualquier otro deporte… a mí me gusta el fútbol, y puedo ir a la cancha cada semana, puedo comprar la camiseta, la camiseta suplente, el termo, el mate, todo de arriba. Si a vos te gusta un jugador de tenis o de golf, no hay mucho que vos puedas consumir sobre ese jugador. Entonces, este es el perfil que busca los tokens quizás más caros, que busca cercanía con el jugador consagrado, quiere acceder a conocerlo a través de un meet and greet, quiere acceder a una clínica o a ir al día de entrenamiento. Y después tenés un perfil bastante marcado también, que es el lugar común a donde van todos cuando escuchan este proyecto, que es el perfil inversor. Que es el tipo que quiere descubrir al próximo Alcaraz”.

En este tiempo, fanáticos de más de 60 países participaron de experiencias exclusivas con jugadores, como un día de entrenamiento con el tenista peruano Juan Pablo Varillas, una clínica de golf con el Tano Goya y un meet and greet con el “Peque” Schwartzman. El proyecto crece en cantidad de jugadores registrados y también en inversores: recientemente se sumó al equipo el también extenista Juan Ignacio Chela. Con respecto al rol de Zabaleta, que ingresó a la empresa durante sus primeros pasos, Lombardi dice: “Mariano es el mejor relacionista público que vi en toda mi vida”.

