Marcos Galperin: “Emprender para no tener jefe o para hacerse rico son razones equivocadas”

Parado a un costado del escenario, Marcos Galperin aguarda a que Nicolás Occhiato, fundador de LuzuTV y presentador de la entrevista, lo invite a pasar. Las luces del Luna Park están apagadas, a excepción de unas pocas que iluminan dos sillones rojos en el centro de la plataforma. Miles de jóvenes que están cursando el último año del secundario y fueron convocados por Endeavor aguardan para escucharlo. Quizás, escondido en alguna de esas butacas, hay un futuro Marcos Galperin.

Mercado Libre fue fundada el 2 de agosto de 1999 y en estos casi 24 años de vida logró expandirse de una pequeña oficina en la Argentina con unos pocos empleados a contar con 40.000 colaboradores y tener presencia en toda América Latina. El camino fue largo y lleno de desafíos. Y su fundador lo sabe. ”Es mucho más fácil ir y ser empleado. Emprender en América Latina es muy difícil, no solo porque tenés que cambiar el hábito de la gente, sino porque tenés el inconveniente de los vaivenes económicos de la región”, reconoció durante la charla.

“Emprender en América Latina es muy difícil”, dojo Marcos Galperin, durante la charla que se dio en el marco de la Experiencia Endeavor Sub20 Gentileza Endeavor Sub20

“La gente es similar en todos lados, pero hay lugares donde los sistemas funcionan y otros donde no. Las personas se adaptan al no sistema tanto como al sistema. Yo estaba convencido de crear algo donde las reglas fueran claras, los incentivos estuvieran dados para todos y que los que no cumplieran las reglas tuvieran consecuencias”, narró, y agregó: “Pero emprender, seas quien seas, es una tarea compleja y una idea puede no siempre ser bien recibida”.

En su diálogo con el conductor, el empresario reconoció que, cuando presentó el proyecto de Mercado Libre, muchos colegas le dijeron que “en América Latina no iba a funcionar”. Y explicó: “En ese momento, este modelo de negocios solo funcionaba en Estados Unidos, Alemania y Japón. La gente decía ‘nunca nadie en Latinoamérica va a comprar algo que no vio ni tocó a alguien que no conoce’. Era obvio que no iba a funcionar, pero para mí sí iba a funcionar”.

“Cuando tenés esa convicción de demostrar que algo se puede hacer de una manera distinta, es algo muy poderoso. Muchas veces hay gente que dice que quiere emprender para no tener un jefe, trabajar ocho horas durante cinco días o hacerse rico. Todas esas son razones equivocadas. Si vas a emprender, terminás trabajando mucho más de ocho horas, tenés que lidiar con otros problemas. Creo que la clave no es pensar en no ir a la oficina, sino que querés hacer algo que está mejor y le va a dar valor a la sociedad”, reflexionó.

La pandemia, la tecnología y el futuro de la empresa

Cuando en 2020 se desató la pandemia, el mundo cambió. No solo por lo que significó en términos de salud y economía, sino por el avance que la tecnología tuvo en la cotidianeidad. Expertos auguraban que todos estos desarrollos ocurrirían varios años después. Sin embargo, el aislamiento y la cuarentena fueron los factores que obligaron, no solo a empresas, sino también a usuarios, a acomodarse a las nuevas necesidades. Y una de las cosas que irrumpió de manera definitiva fue el teletrabajo y el uso del QR para transferencias de dinero.

“[La pandemia] nos obligó a hacer cosas a las que no estábamos acostumbrados: educarse, trabajar, comprar, pagar, todo de forma remota. Para los servicios online fue una ayuda muy grande, porque trajo a gente nueva que no había podido romper ese estigma de querer hacer las cosas de esa forma. La gente se dio cuenta de que funciona”, señaló el emprendedor.

Marcos Galperín compartió un mano a mano con Nicolás Occhiato Gentileza Endeavor Sub20

Esa situación extrema abrió las puertas para un uso masivo de, por ejemplo, la billetera digital Mercado Pago, a tal punto que incluso en “ferias artesanales en cualquier parte del país se está usando para los cobros”. Y así como se modificó la forma de pagar, cambió la forma de trabajar.

“Hoy, en Mercado Libre nadie está obligado a ir a la oficina. Sí incentivamos el encuentro entre personas, porque es importante conocerse, los equipos que mejor trabajan son los que un par de veces por mes o por semana tienen encuentros presenciales. La gente se dio cuenta de que puede trabajar desde cualquier parte del mundo, pero si me preguntabas si íbamos a poder funcionar de esta manera, hace tres años te decía que era imposible”, reconoció Galperin.

Pero la vista está puesta en el futuro, en la inversión y el desarrollo. Las distintas tecnologías están alcanzando todo tipo de aristas. Por ejemplo, el premio que se llevó el ganador de Gran Hermano 2022 se invirtió en una plataforma de Galperin y pasó de $15 millones a $20 millones. La idea es que eso pueda hacerlo desde quien gana un reality televisivo hasta cualquier comerciante de la región.

“El objetivo es poder ofrecerle servicios financieros a todos. Hoy, la mitad de la población de América Latina no tiene acceso a estos servicios (pagar digitalmente con crédito, cuotas, tener una tarjeta, poder sacar un seguro, invertir sus ahorros). Todavía hay muchas cosas que siguen siendo anacrónicas y con un equipo estamos trabajando e investigando. Yo creo que Mercado Libre va a ser mucho más grande en los próximos 20 años”, vaticinó.

Los jóvenes buscan emprender

El foco del encuentro fueron los jóvenes y la idea principal, motivarlos. Las frustraciones están a la orden del día cuando de emprender se trata e incluso casos de éxito reconocen haber fracasado en varias oportunidades antes de lograr ser quiénes son hoy. Por eso, a modo de consejo, Galperin le habló a la audiencia que siguió la charla atentamente y resumió en pocas frases lo que deben hacer todos los jóvenes que se enfrentan a la decisión de decidir a qué se quieren dedicar.

Mercado Libre va a ser mucho más grande en los próximos 20 años”, vaticinó Marcos Galperin, en dialogó con Nicolás Occhiato Gentileza Endeavor Sub20

“Es difícil decidir a los 17 años qué hacer el resto de tu vida. Uno tiene que pensar qué es lo que le gusta y para qué cree que es relativamente bueno. Por ejemplo, yo mido 1,74 y si me gusta el básquet, sé que no voy a llegar a la NBA. El consejo es que hacer lo que te gusta es importante, pero algún día vas a tener que vivir de eso. Tenés que mirar tres cosas: qué te gusta, en qué sos más o menos bueno y si estás dispuesto a ponerle mucho esfuerzo a eso”, cerró.