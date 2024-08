Para estudiantes universitarios: un concurso que premia a ideas innovadoras que ayuden a los argentinos a comer mejor

Escuchar

Molinos, empresa líder de alimentos y bebidas, en alianza con el IAE Business School, convoca a estudiantes de universidades de todo el país a participar del Concurso Molinos Innova. Quienes deseen postularse podrán presentar su idea para alentar a los argentinos a comer mejor en www.molinosinnova.com.ar. Tendrán tiempo hasta el 15 de septiembre.

Pueden participar del Concurso Molinos Innova 2024 estudiantes de universidades mayores de 18 años, de manera individual o en equipos de hasta tres integrantes, que tengan una idea innovadora basada en alguno de los siguientes cuatro ejes: “desarrollo de nuevos productos”, “digitalización y tecnología”, “impacto social y ambiental” y “marketing y comunicación”. Los 5 equipos finalistas ganarán una beca para el programa NAVES Nacional del IAE Business School que brinda formación, mentoría y networking. El equipo ganador obtendrá la posibilidad de realizar una pasantía en Molinos y, a su vez, viajar a Brasil para participar de la feria internacional de innovación y emprendimiento South Summit.

479134901

Un concurso que abre puertas

Dos de los ganadores de la edición 2023 de Molinos Innova, que se encuentran trabajando actualmente en Molinos, comentan que este concurso fue para ellos una experiencia y una gran oportunidad para relacionarse con el mundo corporativo. Juana Clement, detalla que: “Participar en Molinos Innova me permitió enfrentar desafíos, adquirir nuevas habilidades y conocer a personas y profesionales increíbles. Este concurso es una puerta abierta al crecimiento profesional y personal. Si buscan un reto que te impulse a superarte, inscríbanse y vivan esta experiencia única”. Por otro lado, Francisco Giammona, afirma que: “Participar en el Concurso Molinos Innova fue increíble. Por primera vez trabajé en un proyecto real, no un trabajo práctico académico. Pudimos visitar fábricas, participar de cursos de emprendedurismo con otros estudiantes, de otras carreras y provincias. Me dio herramientas que sigo aplicando ahora en mi pasantía en Proyectos Industriales y me aportó experiencia en como preparar casos de negocio y presentación que me van a servir en mi camino profesional”.

"Nuestro objetivo es incentivar y potenciar el espíritu innovador en nuestro país, invitando a estudiantes de universidades a imaginar y crear productos, procesos, comunicaciones y tecnologías que mejoren la alimentación de los argentinos. Las propuestas que recibimos en cada edición no solo demostraron el talento y la curiosidad de los participantes, sino que también nos llenaron de esperanza para el futuro. Estamos ansiosos por ver cómo los nuevos proyectos de este año continuarán impulsando nuestro propósito de alentar a los argentinos a comer mejor." Agustín Llanos, CEO de Molinos

"La capacidad creativa y emprendedora de nuestros jóvenes es el mejor “recurso natural” que podemos desarrollar y es clave para la prosperidad de nuestra Patria. Por eso, los invito a sumarse a esta gran iniciativa de Molinos Innova que desafía a los estudiantes universitarios a ser protagonistas de la nueva era con ideas innovadoras para una mejor alimentación." Silvia Torres Carbonell, Directora del Centro de Entrepreneurship del IAE

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.

LA NACION