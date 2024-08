Una marca de joyas austríaca deja su representación a una firma local

Escuchar

La nómina de multinacionales que dejan su operación en manos de socios locales sumó un nuevo nombre. Se trata de la marca austríaca de joyas Swarovski, que le vendió su filial al grupo argentino Southamerican Trendy, dueño de la cadena de retail StyleStore. La operación fue cerrada en US$2,7 millones.

Mediante este acuerdo, Southamerican Trendy tomará la representación oficial de la marca en la Argentina. Esto incluye la gestión de los 10 locales que la empresa tiene en diferentes shoppings del país -nueve en el AMBA y uno en la provincia de Córdoba-, además del equipo de trabajo.

“Para la corporación era un lío lidiar con las restricciones de importación y el envío de dividendos. Además, no tiene un volumen de facturación relevante respecto de otros países. Le resultaba mucho más práctico que una pyme, que está acostumbrada a lidiar con estas cuestiones y tiene más cintura y flexibilidad para moverse, tomara el negocio”, señaló Gabriel Safirsztein, fundador y director general de Southamerican Trendy.

Nuevos locales de Swarovski bajo el concepto Wonder Lux

Swarovski está presente en la Argentina desde hace alrededor de cuatro décadas, cuando la familia homónima visitó el país y avanzó con inversiones en diferentes verticales, como el agro y las bodegas Norton. Esta se posicionó, además, como una de las primeras filiales de la empresa fuera de Austria. A nivel global, opera mediante dos modelos: de forma directa o a través de la figura de distribuidores.

Relanzamiento de Swarovski

La relación de Swarovski con Sudamerican Trending no es nueva: desde hace ocho años, StyleStore era un distribuidor de la marca en relojerías del interior del país y tenía también espacios con los productos en sus propios locales. La cartera alcanza joyería y miniaturas de cristal, algunas de las cuales son realizadas en colaboración con Disney. “Son piezas que valen alrededor de US$500 y US$700, que son fabricadas en muy pocas cantidades y muy buscadas por coleccionistas”, aclaró.

No obstante, para Safirsztein, el emblema de Swarovski siempre fueron las tiendas exclusivas y su potencial es claro. “Las dificultades en la operación la habían llevado a reducir el negocio y no estaba invirtiendo y renovando los puntos de venta. Había muchas cosas pendientes y, ahora, este es nuestro desafío. La marca está subexplotada, al nivel de que en la Argentina vende menos que en Guatemala. Hay muchas oportunidades para hacerla crecer; la situación de consumo no es la mejor; pero vemos que el ticket medio-alto es el que menos está sufriendo la caída de la ventas”, señaló.

De acuerdo con el ejecutivo, Swarovski facturó $5.000 millones ajustados por inflación en 2023 , cifra que prevé duplicar este año y triplicar en el siguiente. Para ello, y a partir de la ampliación del portafolio, el grupo local prevé la renovación y relanzamiento de las tiendas, a la vez que el corte de cintas de tres nuevos puntos: uno en Paseo Alcorta, otro en Alto Rosario y otro en Distrito Arcos. El pipeline incluye también la posible llegada a los mercados de Uruguay y de Paraguay en 2025.

Gabriel Safirsztein, Carla Asumpcao líder regional de la marca, y Pablo Hermes

Para la adquisición del negocio, Southamerican Trending contó con el apoyo de Cencosud y de IRSA, firmas que, además, le abrieron sus puertas en los shoppings que operan y lo conectaron con Pablo Hermes, socio inversor del proyecto . Se trata de un empresario, exCEO de la empresa de medicina prepaga Swiss Medical por más de 30 años y exCEO del grupo América TV.

Southamerican Trendy fue fundada dos décadas atrás por Safirsztein. Inicialmente, salió al mercado bajo el nombre StyleWatch, una cadena multimarca de joyas y relojes: la primera etiqueta internacional que incorporó fue Tommy Hilfiger, a lo que luego le siguieron Swatch, Hugo Boss, Tissot, Tommy Hilfiger y Lacoste, entre otras.

Ante al cierre de la pandemia, StyleWatch fue relanzada bajo el nombre StyleStore, mediante el formato de tienda digital: “Era un momento en el que las personas no podían viajar, por lo que diseñamos una formato de negocio multicategoría con marcas internacionales de lujo accesible. Cuando terminó la pandemia, este concepto se trasladó al mundo físico”, explicó. Actualmente, la firma tiene alrededor de 200 empleados directos y 500 indirectos, y acumula 22 locales comerciales propios en los principales centros comerciales del país, a la vez que tiene su propia marca de joyería de plata italiana: Cardini.

“Este año empezó difícil, con bajas cercanas al 40% en la facturación en valores constantes, pero a partir de julio y agosto se nota una recuperación. En agosto prevemos facturar el doble que en abril -que fue el piso- y probablemente en octubre, equiparemos los valores del mismo mes del año anterior. Estimamos que el año cerrará con una caída general de 20%”, explicó Safirsztein.

Safirsztein forma parte de la cuarta generación de joyeros de su familia. “Mi abuelo fue aprendiz en la Joyería Ricciardi, que tenía clientes como Eva Perón, e instaló la primera fábrica industrial de cadenas de oro en la Argentina en 1953. Yo empecé trabajando en joyería con mis abuelos y con mi papá y después me transformé en una empresa de relojería”, precisó.

