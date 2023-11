escuchar

Ni Carlos Menem hizo el salariazo que había prometido en campaña cuando asumió la presidencia ni Javier Milei tendría previsto avanzar ahora con el plan de dolarización de Emilio Ocampo una vez que asuma. Poco a poco empieza a configurarse el equipo económico y no quedaría mucho de aquel que el propio Milei había presentado con foto en la red social X, a pocos días de las elecciones generales. El presidente electo, en cambio, habría elegido a Luis “Toto” Caputo para arrancar su gestión, el próximo 10 de diciembre.

“Caputo está en condiciones de resolver los problemas monetarios y cambiarios que tenemos”, deslizó Milei el miércoles en una entrevista en el canal TN. Hace por lo menos tres meses que, en estricta reserva, Caputo viene trabajando en un plan a pedido de Nicolás Posse, sindicado como futuro jefe de Gabinete de Milei y por estos días la figura con mayor gravitación sobre el presidente electo, claro está, después de su hermana, Karina.

Si bien el exbanquero siempre puso en duda entre sus allegados su eventual incorporación al Gobierno, por limitaciones familiares, la realidad es que en los últimos días tuvo varios encuentros con Posse. El último, ayer, en el Four Seasons, terminó de cimentar públicamente su figura, aunque la confirmación formal por parte de Milei todavía no se dio.

Pero su nombre no sólo recibió elogios de Milei en TV, sino que además cuenta con el visto bueno de Mauricio Macri, un aliado que estratégicamente eligió alejarse del país en estos días. ¿Tal vez para no terminar de quedar asociado con el armado de un gabinete que, entre sus íntimos, él opina que será un fusible de transición? Díficil saberlo. Macri ha probado ser un excelente estratega político.

Dentro de La Libertad Avanza (LLA) muchos daban como confirmada la figura de Caputo incluso antes de conocerse el resultado del balotaje, y pese a que el líder del espacio no se los había comunicado abiertamente a sus equipos. Hay quienes aseguran, de hecho, que tampoco nunca hubo ofrecimientos concretos en Economía para el exBCRA Federico Sturzenegger, pese a que desde la LLA habían dejado trascender que era el candidato con más chances de ocupar el rol de ministro de Economía, uno de los más relevantes en estos tiempos en la Argentina. Ayer, a última hora, el periodista Jonathan Viale informó que Sturzenegger podría tener un rol como ministro de Modernización, una tarea en la que venía trabajando en los equipos de Patricia Bullrich. Pero, confiaron las fuentes, al economista tampoco se le había hecho un ofrecimiento formal. De ser así, además de la dolarización Milei enterraría su plan de tener apenas ocho ministerios. El “León”, que probó ser un gran comunicador en los medios, no se caracteriza por ser demasiado claro en la comunicación de sus decisiones. Los cimbronazos en el armado del gabinete son apenas una muestra. La Oficina de Comunicación del Presidente Electo debe estar borrando por estas horas el comunicado en la red social X en el que afirmaba que no iba a haber designaciones hasta el 10 de diciembre.

Así las cosas, hace poco más de una semana que Ocampo le informó al presidente electo su determinación de dar un paso al costado. La realidad es que, aunque lo había elogiado públicamente en varias ocasiones, Milei nunca había terminado de conocer el plan de dolarización de Ocampo. Hace semanas que no se reunían personalmente.

Sin embargo, fue recién en esta semana que desde la LLA se comunicaron con Demian Reidel, exdirector del BCRA durante la gestión de Federico Sturzenegger, para ofrecerle hacerse cargo del la autoridad monetaria en tándem con Caputo, en el ministerio de Economía. Milei tiene una admiración especial por Reidel. Incluso, tras el triunfo en el balotaje, posteó en sus redes sociales una foto de Reidel, un hombre que hizo gran parte de su carrera en Wall Street, festejando en el búnker de la LLA. Reidel, que es físico del Instituto Balseiro con un doctorado en Economía de Harvard, ya le había hecho saber a Milei que no estaba de acuerdo con una dolarización.

Caputo, que ya venía participando de charlas informales por zoom junto con Posse con los burócratas del Fondo Monetario Internacional (FMI), tenía previsto subirse hoy al viaje de Milei a Nueva York, que finalmente se canceló. Entre otros motivos, la decisión de avanzar con Caputo habría estado motivada por la promesa de que podría conseguir fondos frescos de Wall Street para rescatar “la bola de Leliq” por unos US$15.000 millones. No importa quién conduzca la economía: todos los que siguen de cerca los números de la Argentina saben que se necesita un puente de dólares para pasar el verano y empiecen a verse las divisas de la cosecha de soja.

Con Caputo queda definitivamente sepultado el plan de dolarización de corto plazo que prometió Milei en campaña. “Creemos que habrá una hoja de ruta ordenada y no disruptiva para la dinámica del mercado, y descartamos un escenario de dolarización a cualquier precio”, decía un informe de Anker Latinoamérica con fecha de esta semana.

En los bancos, en tanto, las declaraciones de Milei sobre la eventual salida de mercado para la “bola de Leliq” encendió todas las alertas. Las cámaras bancarias tuvieron varias reuniones. Ninguna entidad quiere siquiera pensar en la posibilidad de que un fallido en el plan de Milei termine en una suerte de plan Bonex. Ante la duda, la mayoría de los bancos privados optó en los últimos días por desarmar su posición en bonos del Banco Central y colocar los pesos en préstamos a un día (pases) con la autoridad monetaria. Ayer, apenas 11% del stock de Leliq que vencían se renovó. Algo similar había sucedido el lunes. El problema sería que estos pesos, que hasta ahora estuvieron en poder del BCRA a cambio de una tasa de interés, se vuelquen a la calle.

En Wall Street, el optimismo que se vio con las acciones de empresas argentinas localmente no se replicó en las últimas ruedas con los bancos: desde el cierre del mercado el lunes último –y tras el raid televisivo de Milei, que insistió con la necesidad de buscar una salida para la “bola de Leliqs”–, la acción del Grupo Galicia en Nueva York acumuló una baja de 6,8%, mientras que la del Macro cayó 6,6%, y la del Francés bajó 16,4 por ciento.

Pese a que las PASO habían ya adelantado que Milei tenía grandes chances de llegar a la presidencia, en muchas áreas, el armado de equipos, con la designación de las segundas y terceras líneas, recién empieza a darse en estos días. El abogado Santiago Sívori, cercano a Santiago Caputo, es uno de los que estuvo sondeando esta semana a profesionales del sector privado.

Por su parte, Milei, tal como le reveló en su visita a Alberto Fernández esta semana, no oculta su admiración por los años 90 de Carlos Menem. Muchos de los hombres fuertes de entonces están volviendo a ser fuente de consulta. Le sucedió en los últimos días a Roberto Dromi, superministro de Obras y Servicios Públicos de Menem, y responsable del armado legal que habilitó las privatizaciones. Dromi no sólo ocupó un cargo clave con Menem, sino que además fue luego consultor de Julio De Vido en los tiempos de Néstor Kirchner.

En el mundo de la LLA hay “casta buena” y “casta mala”. O pragmatismo. Algo de esto último pareciera haber primado a la hora de reemplazar a Carolina Píparo por el secretario de Finanzas cordobés, Osvaldo Giordano, al frente de la Anses, organismo complicado si los hay. A diferencia de Píparo, Giordano es especialista en temas de seguridad social.

Sus futuros ministros, como Guillermo Francos, se ocupan constantemente de bajar al llano los mensajes del “León”. Así quedó claro en el encuentro que mantuvieron ayer con el gobernador de Salta, Gustavo Saéz, otrora aliado de Sergio Massa. Frente a Nicolás Posse, Francos no se ocupó de tranquilizar al gobernador frente a la posibilidad de que en la gestión de Milei se corte por completo la obra pública. “Olvídate, no vamos a cortar, vamos a priorizar las obras”, dijo, un Francos, siempre dialoguista. A cambio, el Gobernador Salteño prometió su apoyo. Como los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio que se reunieron el miércoles, todos los caudillos provinciales saben que del éxito de Milei también depende en gran medida la estabilidad de sus provincias

El pragmatismo al final del día también explica el acercamiento que parece haber con Daniel Scioli. El embajador en Brasil mantuvo una reunión esta semana en las oficinas del CEMA de la canciller –aunque hasta el 10 de diciembre todo en LLA es móvil– Diana Mondino. ¿Será que “Pichichi” finalmente consigue quedarse en Brasilia, tal cual lo propuso su otrora aliado Guillermo Francos, ahora armador de Milei? Scioli tiene como gran activo el tener buenos vínculos con Lula da Silva y con Jair Bolsonaro. A la luz de los acontecimientos de las últimas horas, es evidente que hará falta de muchos Scioli que puedan navegar entre lo que dice el líder del espacio y lo que luego decida.

A medida que se acerca el 10 de diciembre, el “León” deja de ser exclusivamente carnívoro.

