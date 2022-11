“No sabemos hasta dónde vamos a llegar”: las definiciones de Gabriel Rubinstein, viceministro de Economía, en una reunión de ejecutivos de finanzas

escuchar

El secretario de Programación Económica y virtual viceministro, Gabriel Rubinstein, dejó hoy afirmaciones contundentes con respecto al futuro, la posibilidad de que el Gobierno cumpla con las metas establecidas por Sergio Massa y, tácitamente, la convivencia política en el Frente de Todos. Lo hizo en el marco del 14° Simposio de Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas, organizado por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas.

“No sabemos hasta dónde vamos a llegar, pero Massa tiene una capacidad de trabajo fenomenal y de negociación grande. Yo aporto desde lo macro en el tema fiscal y en el tema cambiario hasta que resolvamos la brecha”, afirmó durante un evento en el Yatch Club de Puerto Madero.

En diálogo con Douglas Elespe, presidente y CEO de FIX y presidente del Comité de Certificaciones Financieras Internacionales de IAEF, y Marcelo Fell, presidente de IAEF, que destacaron su “sinceridad”, Rubinstein sumó que haberse apartado de la macroeconomía que había hace 20 años con 3% de superávit comercial, 2% de superávit en cuenta corriente, US$40.000 millones de reservas netas, 5% de inflación, una tasa de interés del 6%, sin control de precios y ningún tema cambiario, es “para pegarse un tiro”.

También se refirió a su decisión de ser parte del equipo de Massa. Sostuvo que “no existe que te pongan el aparato del Estado a favor”, y que “siempre es más fácil ser consultor que meterse en el fango”.

En este sentido, dijo que el país experimenta una baja en la demanda de dinero, que es equivalente a aumentar el déficit fiscal, pero que, si se pudiera equilibrar eso, se vería que el déficit fiscal del año próximo, del 1,9%, “cuesta uno y la mitad del otro porque todos los días hay quejas del Congreso, del Gobierno y de la oposición”.

“Si lo logramos, sería compatible con una inflación para el año próximo del 50, 60%, mientras que el 100% de este año es overshooting, inercia”, agregó.

En este punto volvió a defender el acuerdo Precios Justos, porque es coincidente, según su opinión, con una inflación mensual del 4% y anual del 60%, aunque el nombre fue una “mala idea” porque remite a Hugo Chávez.

“Un 60% de inflación es horrible, pero 60 es mejor que 100% y pone mejor el panorama para cualquier gobierno que venga. Yo no creo que cuanto peor, mejor. Cuanto mejor, mejor”, continuó.

Según el viceministro de Massa, el objetivo es déficit fiscal cero y un tipo de cambio único. Sostuvo que el tipo de cambio único es, quizás, “la llave”, pero para eso se necesita orden fiscal y reservas, porque hay que lidiar con el mercado de pesos y hay que poder intervenir. “Se necesitarían US$20.000 millones de reservas netas para que no nos tumben las noticias económicas. No se puede liberar el cepo o sí, pero con alto riesgo. Para nosotros, abrirlo con riesgo no tiene sentido”, opinó.

De acuerdo con esto, dijo que, si hay controles, tienen que funcionar bien, y que el Sistema de Importaciones de la República Argentina (Sira) trata de que no se afecte la producción, pero es un embudo. “Es como eran los hospitales en la época del Covid. Había un stress por la cantidad de pacientes que ingresaban y había que ir dividiéndolos entre los que iban a terapia, los que quedaban internados y los que volvían a la casa. Se está trabajando para que el SIRA funcione lo mejor posible, sabiendo que todos quieren dólares y que hay empresas que se stockearon para 8 a 10 años, y no las condeno”, graficó.

“Son cosas transicionales. No tienen sentido per se, pero si uno piensa que en algún momento vamos a tener más dólares por dólar soja 1, dólar soja 2 o préstamos, estas restricciones tendrán sentido, lo mismo que el acuerdo de precios. Hay que llegar a una macroeconomía ordenada como la de hace 20 años y seguir discutiendo cuestiones puntuales como qué hacemos con aerolíneas, reformas laborales, bajas de impuestos. Avanzaremos todo lo que se pueda y esa es la vida”, cerró.

Consultado, en tanto, por Elespe dijo que cualquier unificación del tipo de cambio va a tener un componente devaluatorio y que seguro el tipo de cambio y los salarios están retrasados. “Quizás lo único que está adelantado es el margen empresario, pero no es para pegarles un palo. En algún momento empezaron a fijarse en los dólares alternativos y a pricear eso porque la brecha genera mucho desorden. Ahora el juego es como desarmar el rompecabezas. Te dicen unificá y listo y ¿cuál es el riesgo? si devalúas y sale mal podés terminar en un Rodrigazo”, aseguró.

