Obligación negociable: por primera vez en la Argentina, una ONG sale al mercado de capitales para financiar sus proyectos

Una organización social colocó por primera vez una obligación negociable (ON) —similar a un bono, pero para el sector privado— en el mercado. Se trata de Techo, que captó $18 millones a una tasa de Badlar más cero por ciento y a un plazo de 48 meses. El objetivo es financiar la construcción de su propia Fábrica Social, que le permitirá producir las viviendas de emergencia que luego construyen en asentamientos.

Esta emisión es considerada un bono social según la guía de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables de BYMA, con una calificación “BS2″, emitida por la Universidad Tres de Febrero. Como resultado de la emisión, se ofertaron más de $40 millones.

“Las organizaciones de la sociedad civil tenemos un problema grande de desarrollo institucional porque tenemos limitaciones para acceder a instrumentos de financiamiento clásicos, que en general han sido pensados y diseñados solo para empresas con fines de lucro. Con esta innovadora emisión esperamos marcar un antes y un después en el acceso a financiamiento justo para el sector social en la Argentina, que está muy ávido de inversiones para poder crecer y desarrollarse”, sostuvo Virgilio Gregorini, presidente de Techo en la Argentina.

Si bien la ONG está presente en 19 países, solo en la Argentina intentó conseguir financiamiento a través del mercado de capitales, en vez de recurrir a un crédito bancario, por ejemplo. Según explicaron en Techo, “se exploraron muchas vías de financiamiento en los últimos años y es muy difícil para el sector poder acceder a fuentes que sean sustentables, sostenibles y que permitan considerar proyectos de largo plazo”.

Las ON son instrumentos de deuda privada que pueden colocarse en el mercado de capitales. Es decir, son bonos que pueden ser emitidos por grandes empresas o pymes, y que pueden comprarse y venderse en los distintos mercados habilitados.

“Fue la primera ON Sustentable con foco en lo social, lo cual le permite a los inversores participar en un proyecto de una forma distinta, con una mirada no de donación, sino de inversión de impacto, donde el retorno viene no solo por el rendimiento financiero sino como una combinación de rentabilidad financiera e impacto social, permitiéndoles involucrarse con impacto directo en una causa con tanta relevancia y visibilidad como la que propone Techo”, opinó Norberto Quirno, gerente de Mercado de Capitales y Banca de Inversión de Banco Galicia

La ON social de Techo encuadra dentro de las denominadas ‘ON Pyme Garantizadas’, al contar con la garantía de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) Argenpymes SGR, Acindar Pymes SGR y Crecer SGR. El estudio jurídico Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen, actuó como asesor legal e impulsor de la transacción, proceso que llevó casi dos años. A su vez, Fernando Chuit, director de Impact Investments de Grupo Pegasus, también ofició de asesor para concretar acuerdos con actores clave del proyecto. Por su parte, los bancos Hipotecario, Santander, Banco Galicia y Allaria Ledesma & Cía. S.A. fueron los estructuradores y colocadores del bono en el mercado