Otro Mundo: el semillero de talentos que creó Cris Morena busca cruzar fronteras

“Me siento casi única y en el mejor sentido de la palabra. Me la jugué en un momento muy complicado, pero a veces las peores situaciones son las que más enseñan”, reflexionó Cris Morena sobre la creación de Otro Mundo, un semillero de talentos que empezó a construirse justo cuando la pandemia de Covid-19 se hizo presente en la Argentina. Pese a la incertidumbre y a tener la obra paralizada por momentos, lo que en algún momento fue una fábrica de pan se reconvirtió en un espacio lleno de toboganes, murales y escenarios. Hoy, un año y cuatro meses después de su apertura, ya son cientos los jóvenes que asisten para formarse como artistas.

Rodeada hace 30 años de la energía de niños y adolescentes, no son pocos los éxitos que María Cristina De Giácomi (como es su nombre original) tiene en su historial. Fue la creadora de grandes producciones como Chiquititas, Floricienta y Casi Ángeles, lanzó 73 álbumes musicales que vendieron más de 14 millones de copias solo en el país y condujo 14 formatos de cocreación colectiva que se reprodujeron en más de 40 países.

“Esto empezó hace muchos años, siempre tuve pequeños semilleros. Me gusta trabajar con gente que no es conocida, porque están con los brazos abiertos esperando una guía que los acompañe. Quise generar algo con un ADN diferente, que aprendan desde el lugar emocional, donde de verdad crezcan y sean más libres en su forma de aprender. Que la simbología tenga un sentido real y no imaginario. Apareció con Aliados, un proyecto que me hizo cruzar el dolor de la partida de mi hija y me pregunté cómo quería pasar mis próximos años. Y me respondí que con niños y jóvenes, generar un espacio de arte, música, audiovisual y escénico”, contó la artista ayer durante un evento en el Teatro ViveRo, donde presentó la alianza de Otro Mundo con Banco Macro.

La alianza entre Banco Macro y Otro Mundo fue presentada el miércoles 10 de agosto en el Teatro ViveRo Leandro Sánchez

Detractora de la educación tradicional, dentro de su semillero armó un nuevo glosario de palabras. Por ejemplo, el término de iniciar la “carrera” como artistas es reemplazado por el de “crear” el propio camino. Para ella, a los niños se los tiene que acompañar con guías y juntos aprender a pensar fuera de la caja. “A los jóvenes siempre los tenemos tan alejados. Es un mal de la humanidad que tenemos que corregir, de ellos tenemos que aprender, abrirles el corazón. Si el adulto no da el ejemplo, es difícil que se puedan entender. Entrar a su mundo, para poder generar otros mundos”, agregó, en diálogo con LA NACION.

La ambición y pensar en grande forma parte de su ADN. Cris Morena sueña con que Otro Mundo se haga conocido a nivel internacional y adelantó que están “apareciendo las posibilidades de que eso suceda”. Mientras que la “piedra fundacional” continuará en la sede de Martínez, a futuro espera que sean los propios alumnos los que continúen con el trabajo de expandirse más allá de las fronteras. Los detalles tampoco se le escapan: las siglas de Otro Mundo son “OM”, que remite al yoga y al “universo”; pero también “es ideal para otros lugares”, ya que se puede traducir como Other World (OW). “La w es una m dada vuelta, es perfecto”, indicó.

La industria creativa de Cris Morena Group, que se encuentra en la planta alta de la usina artística, tampoco para. Recientemente terminó de grabar una serie en México que se llama Te quiero y me duele, días atrás se estrenó la segunda temporada de Rebelde. Además, adelantó que en enero se empezará a producir una nueva serie juvenil-familiar, algo que “no hay en este momento”, en acuerdo con plataformas digitales.

“Teníamos una castinera de afuera, que fue a Colombia, España y México. Y con la suerte de que, a pesar que hicimos un casting internacional, todos los artistas que van a participar de la serie son de Otro Mundo. No porque sea mejor que otro lado, sino porque realmente los mejores artistas estaban acá y fueron elegidos por la plataforma. Tenemos un semillero muy grande que ya están actuando como protagonistas en Disney, como bailarines y actores, han hecho películas. En un año y medio... estamos muy felices”, expresó.

Cris Morena junto a Brian Anthony, en el evento organizado por Otro Mundo y Banco Macro Leandro Sánchez

Con varios proyectos en proceso, este miércoles Otro Mundo formalizó su nueva alianza con Banco Macro. Por el lado artístico, Cris Morena dijo que la decisión se tomó porque “los artistas somos eclécticos y la parte económica es la que más nos cuesta”. Con el acuerdo, van a recibir educación financiera, descuentos y la entidad se encargará del pago de sueldos. Por el lado bancario, el objetivo del Macro es acercarse a los jóvenes, hoy alejados de la banca.

“Nos queremos meter en el mundo joven porque actualmente no se sienten representados por la experiencia del banco. A los chicos se les tiene que llegar de otra forma, entender primero qué quieren y necesitan, para poder crear un producto acorde. No funciona la misma tarjeta que tengo yo, pero pintada de colores. Por eso, antes de lanzar algo nuevo, nuestra estrategia es poder comprenderlos”, explicó Brian Anthony, gerente de bancas comerciales del Banco Macro.