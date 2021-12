Paolo Rocca: “Tenemos un corto plazo no tan fácil, con algunos vaivenes; es inevitable que las pymes sean cautas en estos próximos meses”

Paolo Rocca es optimista con la Argentina en el largo plazo, pero pronostica que los próximos cuatro meses serán difíciles, hasta que se acuerde con el FMI. El presidente del Grupo Techint cree que el contexto internacional es “positivo para el país y para las empresas” después de la pandemia. Sin embargo, advierte que, para que la industria desarrolle todo su potencial, es necesario que haya “previsibilidad y estabilidad macroeconómica, que contenga las distorsiones sobre el mercado cambiario, la inflación y la carga impositiva”.

Así lo hizo saber el empresario ítalo-argentino, sentado frente al jefe de Gabinete, Juan Manzur, en el cierre del evento ProPyme, que organiza Techint hace 20 años junto a todas sus empresas proveedoras. Rocca enfatizó que hay que apostar por la Argentina, pero recomendó a las pymes “que sean cautas en los próximos cuatro meses”, ya que pronosticó que se espera un “corto plazo no tan fácil”.

“Vemos que en los últimos meses están creciendo las exportaciones y las inversiones, pero lo que no aumenta al mismo ritmo es el empleo. Las empresas prefieren pagar horas extras por los riesgos a los que se exponen de otra manera. Por eso es muy importante llegar a un acuerdo con el Fondo, porque estabiliza una visión a futuro de la Argentina. Una vez que el país dé este primer paso, tiene que haber un plan sostenible a largo plazo”, dijo Rocca.

Manzur lo escuchaba atentamente y dijo que “hay voluntad y decisión política” de lograr un acuerdo con el FMI. “Tengo la confianza de que a través del diálogo, de acercar posiciones y de cierta previsibilidad, vamos a generar en el corto plazo cierta estabilidad de la política macroeconómica para hacer los acuerdos necesarios. Queremos acordar con todos nuestros acreedores, ya lo hicimos con un sector y ahora hay que hacerlo con el otro. Queremos que este acuerdo no impida poder seguir creciendo. Son las cosas que pedimos”, indicó el exgobernador de Tucumán.

Luego señaló que está “plenamente convencido” de que van a generar “el marco necesario para que este bendito país tenga la previsibilidad, sustentabilidad y genere la confianza necesaria para tener el desarrollo, que genere inclusión social y trabajo a través de la inversión genuina”. El jefe de Gabinete no estableció plazos en los cuales cree que cerrarán el acuerdo con el FMI y se limitó a decir que espera que esté resuelto “en los próximos meses”.

Rocca, por su parte, recomendó a las más de 600 personas que lo escuchaban (400 de manera presencial en La Rural) que “tomen el coraje para hacer inversiones en capital humano y capital para aprovechar la oportunidad de la cadena de valor una vez que se encamine una dinámica de largo plazo”. Y agregó: “Es muy difícil hacerlo hoy cuando no sabemos cómo se estará en los próximos cuatro meses. Tenemos un corto plazo no tan fácil, con algunos vaivenes. Es inevitable que las pymes sean cautas en estos próximos meses”.

El empresario quiso dejar un mensaje de optimismo, pese a que ahora la “macroeconomía hace muy difícil conseguir crédito y está el tema de la [restricción a la] importación y a la distribución de dividendos y al pago de la deuda”.

“La oportunidad de largo plazo existe; no es momento de dejar la Argentina. Muchos lo hacen y se van en busca de un trabajo en otro país o de establecer su empresa en el exterior. Han sido años difíciles. Pero creo que la dinámica de fondo permite pensar proyectos sólidos en un futuro en la Argentina y tenemos que trabajar todos para que las dificultades se vayan resolviendo, que las distorsiones se vayan atenuando. La confianza de fondo no hay que perderla. Tenemos una oportunidad en la cadena de valor en distintos sectores industriales”, alentó Rocca.

En un momento de la conversación, Manzur se refirió al Estado como el motor de la recuperación económica y Rocca intervino para aclarar que no se podría tener “un sector privado ausente”. “El crecimiento viene del sector privado. Este es el motor. Podemos tener un coche, pero si no logramos estimular el motor, no vamos a resolver el problema de la pobreza estructural del país. Para todos nosotros, la señal de relevancia y confianza en el sector privado es muy importante. Para mí es importante la relevancia del sector privado para llevar adelante la reducción de la pobreza”, indicó.

El jefe de Gabinete aclaró sus palabras y remarcó que para él, “el desarrollo de los países viene de la mano del sector privado”. “Soy un defensor a ultranza del capitalismo, hay que generar confianza, inversión, porque a su vez genera los circuitos virtuosos. También hablé de lo que piensa el peronismo de que hay que favorecer y estimular el rol del empresario nacional. Hay que tener un Estado que sea normativo en las políticas públicas que se introduzcan y que cuide a los sectores más vulnerables. De eso me refiero cuando hablo del Estado presente”, indicó.

Por otro lado, Rocca señaló que la salida de la pandemia dejó una “redefinición de las cadenas de valor” y dijo que “jugará un rol más importante en la cadena industrial”, sobre todo al ver la tensión geopolítica entre Estados Unidos, China y Rusia. “Esta es una oportunidad para la Argentina. En energía, por ejemplo, tenemos la posibilidad de integración con Brasil o Chile, hay una potencialidad extraordinaria en este momento que el mundo entra en una transición. Actualmente, se está pagando el GNL [gas natural licuado] a US$44, está muy lejos de los US$8 que pagó el país en el invierno pasado. La industria local lo vende a US$4″, indicó.

Manzur aprovechó esa oportunidad para recordar que el Gobierno avanzará en la licitación de la construcción de un nuevo gasoducto, que conecte la producción de gas de Vaca Muerta con los centros de consumo de Buenos Aires, que es el principal cuello de botella del sector. Rocca coincidió en que es un proyecto necesario, ya que dijo que “las divisas hay que generarlas exportando y evitando importar gas en invierno”. Lo remarcó en referencia a las declaraciones que había hecho más temprano el jefe de Gabinete acerca de la justificación que está detrás de la limitación de las importaciones.