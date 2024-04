Para no pagar más caro el boleto: el paso final que hay que hacer cuando registrás la SUBE

Escuchar

Este lunes 1° de abril aumentaron las tarifas de los colectivos y los trenes, tal como detalla la resolución 5/2024, publicada en el Boletín Oficial. Este incremento es particularmente mayor para esas personas que no registraron su tarjeta SUBE al sistema. Es por eso que en los últimos meses se pudo ver grandes filas en distintos centros de atención donde la gente trataba de llevar a cabo un trámite especial para normalizar su situación y no pagar de más los boletos.

Sin embargo, es importante hacer un paso adicional que permite terminar el registro. De no realizarse, este no tendrá validez y el usuario no podrá pagar la tarifa diferencial que entró en vigencia este mes.

Esto no aplica para quienes hicieron el registro de la SUBE de forma presencial Ricardo Pristupluk

El paso final que hay que hacer para no pagar el boleto más caro

De acuerdo con el sitio oficial de la SUBE, no sirve con solo realizar la gestión para normalizar la credencial, sino que además hace falta validarla. Esto es para las personas que gestionaron el registro de su tarjeta SUBE a través de la web o la app en el último tiempo.

La finalización del trámite consiste en acreditar la tarjeta, así queda registrada en el sistema. Esto se puede hacer de dos formas:

Apoyar la tarjeta asociada en una Terminal Automática SUBE.

Colocar la tarjeta en la parte trasera de un celular con NFC desde la app SUBE, con opción “Ver Saldo”.

De esta forma, queda constatada la normalización de la tarjeta SUBE del usuario, lo que permite que no pague una tarifa más cara por el colectivo y el tren. Vale recordar que esto no aplica para aquellas personas que llevaron a cabo la gestión de forma presencial ni quienes haya registrado su plástico antes del anuncio de los aumentos.

Dónde registrar la tarjeta SUBE

Aunque ya se aplicó el aumento en los boletos del transporte público, el trámite para registrar la tarjeta SUBE sigue habilitado. Este se puede realizar por diferentes medios:

El precio del boleto de colectivo con Tarjeta SUBE registrada en abril

Quienes cuentan con la tarjeta SUBE abonan:

De 0 a 3 kilómetros: $270

De 3 a 6 kilómetros: $300,78

De 6 a 12 kilómetros: $323,95

De 12 a 27 kilómetros: $347,15

Más de 27 kilómetros: $370,18

Desde este mes, los boletos del colectivo salen más caros Gonzalo Colini

Quienes cuentan con la tarifa social, abonan los siguientes montos:

De 0 a 3 kilómetros: $121,50

De 3 a 6 kilómetros: $135,35

De 6 a 12 kilómetros: $145,78

De 12 a 27 kilómetros: $156,22

Más de 27 kilómetros: $166,58

El precio del boleto de colectivo desde abril con tarjeta SUBE sin registrar en abril

Quienes no tienen la tarjeta SUBE nominalizada pagan los siguientes montos a partir de este mes:

De 0 a 3 kilómetros: $430

De 3 a 6 kilómetros: $479,03

De 6 a 12 kilómetros: $515,92

De 12 a 27 kilómetros: $552,87

Más de 27 kilómetros: $589,54

El precio del boleto de tren con la Tarjeta SUBE registrada en abril

Quienes cuentan con la tarjeta SUBE abonan:

0-12 km: $130

$130 12-24 Km: $169

Más de 24 Km: $208

Quienes cuentan con la tarifa social, abonan lo siguiente:

0-12 km: $58,50

12-24 Km: $76,05

Más de 24 Km: $93,60

En los trenes, las personas que no registraron su SUBE pagan el doble de la tarifa habitual Mauro Alfieri - LA NACION

El precio del boleto de tren desde abril con la Tarjeta SUBE sin registrar

A partir de este mes, quienes no tienen la tarjeta SUBE nominalizada pagan por el viaje en tren los siguientes montos, que corresponden al doble de la tarifa habitual para cada sección:

0-12 km: $260

12-24 Km: $338

Más de 24 Km: $416

