Pasajes, cámaras y móviles: cuánto costarán los debates presidenciales

escuchar

El debate presidencial es una instancia fundamental de la democracia. Allí, la ciudadanía tiene la posibilidad de enterarse de primera mano, por parte de los candidatos a quedarse con la primera magistratura, cuáles son sus ideas con respecto a temas clave de la vida argentina. Todo eso, además, en un contexto de discusión entre sí.

Desde el punto de vista económico, esa parada de la carrera electoral tiene un costo y algunas particularidades. Podría decirse que es una historia mínima de US$873.605 al dólar oficial. Estos son los fondos que se van a destinar para la puesta en marcha de los próximos tres debates presidenciales. Dos están asegurados, y existe la posibilidad de un tercero en caso de que haya ballotage, si lo hubiera. Según las fuentes consultadas, podrían hacerse de una manera mucho más económica o, si los planetas se alinearan en modo ahorro, a un cuarto del costo presupuestado si se usaran los recursos existentes.

Este año hay tres debates proyectados con un costo de $235 millones. Dos de ellos ocurrirán a solo dos cuadras de la Televisión Pública (TVP), donde el Estudio 1, que lleva el nombre de Juan Alberto Badía, tiene lugar para llevarlo adelante a un costo menor, de por lo menos un cuarto de lo presupuestado, incluyendo los invitados especiales, según allegados al canal. “Algunos de los que trabajamos acá (en la televisión pública) pensamos que podríamos hacerlo acá, en el Estudio 1. Hay que hacer el debate de la manera más austera posible. También se podrían hacer en otros estudios, quizás independientes. Hay mucha gente que pasa necesidades y entendemos que no da este momento para los lujos televisivos”, dijo a LA NACION una trabajadora del canal.

La palabra oficial es que “la Cámara electoral pone como condición que el debate se articule con universidades. Es el modo de encontrar lugares que expresen pluralidad de cara a la necesidad de ofrecer garantías de imparcialidad a las fuerzas políticas”.

El frente de la televisión pública, cuando era ATC AUGUSTO ARTURI

Daniel Roggero, abogado, titular de la cátedra de Ciencia Política de la UCES e integrante de la Usina de Justicia, explica que “la Ley 27. 337 (de 2026) establece que el debate presidencial obligatorio será transmitido en directo por todos los medios pertenecientes a Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (R.T.A. S.E.). Las señales radiofónicas y televisivas transmitidas por R.T.A. S.E. serán puestas a disposición de todos los medios públicos y privados del país que deseen transmitir el debate de manera simultánea, en forma gratuita. Se firmó entonces un convenio que determina la asignación de fondos por un total de $235 millones a favor de R.T.A., como compensación por los bienes y servicios que la Cámara Nacional Electoral requerirá”.

Al respecto, Roggero afirma: “Desconocemos el cálculo inicial de $235 millones conforme a qué pautas económicas y métricas técnicas se estableció. Si la transmisión queda a cargo de la R.T.A., ¿la producción podría ser tercerizada a un menor costo? La paradoja es que la norma menciona expresamente la palabra “en forma gratuita” para todos los medios públicos y privados del país que deseen transmitir el debate, pero lo que terminó resultando demasiado caro fue para el bolsillo de los contribuyentes de un Estado quebrado. Sería justo dar este “debate” previo al presidencial”.

El debate se hace con el fin de que el electorado conozca cuáles son las propuestas, qué políticas pondrían en marcha en materia de economía, de empleo, política exterior, de salud, educación y en el área social, entre otras.

Para ello, cumpliendo con la Ley 27.337, de 2016, los candidatos están “obligados a participar de los debates” y si no cumplen “serán sancionados con el no otorgamiento de espacios de publicidad audiovisual”.

Son tres los partícipes en la organización y puesta a punto del debate: el ministerio del Interior, que básicamente pone la plata; la Cámara Nacional Electoral (CNE), como autoridad de aplicación, y Radio y Televisión Argentina (RTA) como unidad ejecutora.

El presupuesto

El primer debate presidencial será en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, el 1° de octubre, en un centro de convenciones llamado Forum; el segundo, el 8 de octubre, en el salón de actos de la Facultad de Derecho de la UBA y, en caso de una segunda vuelta, habrá un tercer debate en el mismo lugar de la UBA, el 12 de noviembre.

Las partidas, según el convenio tripartito con fecha de mayo 2023, son de $235 millones en total: $164.500.000 para los dos primeros debates y un adicional de $70.500.000, en caso de que haya segunda vuelta.

Claudio Martínez, director ejecutivo de TVP, es el encargado de la organización de los debates para que se puedan televisar. Ya tiene experiencia en la materia. Fue el productor general los dos debates anteriores, en 2015 y en 2019, desde el ámbito privado, con su productora El Oso Producciones (con clientes como YPF, UBA y la Televisión Pública, entre otros de los ámbitos público y privado).

Ahora le toca desde otro rol. “La misión es llegar de manera gratuita a todos los rincones del país, ya que se trata de programas que son de interés público”, explica en diálogo con LA NACION.

A la hora de hablar de números, recuerda que el presupuesto que se aprobó en 2019 fueron 24 millones de pesos. “Este presupuesto se aplicó para dos debates presidenciales, porque no hubo ballotage. En el interior, fue en la provincia de Santa Fe, que es más cerca que el de este año, en Santiago del Estero, por decisión de la Cámara Nacional Electoral. En 2019, en caso de ballotage, por la aceleración de la inflación se tendría que haber asignado un nuevo presupuesto”, comenta.

En 2023, el presupuesto es de 235 millones. ¿Cómo se llega a esta cifra cuando en mayo de 2019 fue de $24 millones? Incluye una inflación acumulada del 657% de mayo de 2019 a mayo de 2023, lo que lleva a una cifra de $182 millones, según los cálculos que esboza Martínez. “Al hacer un presupuesto, entre la Cámara Electoral y el Ministerio del Interior y RTA, se observa que la proyección inflacionaria de mayo de este año a octubre es del 33%. Además, este es un debate que es bastante más caro. Cuando fuimos a Santa Fe en 2019 lo hicimos en auto, ahora es imposible. Además, en Santa Fe estuvimos alojados en la Universidad Nacional del Litoral que nos ayudó con recursos porque tiene un canal de televisión y nos facilitaron bastantes cosas”. Estas y otras razones explican la escalada de $182 millones a $235 millones.

El director ejecutivo de la TVP agrega que “$235 millones para tres programas de televisión parece mucho, pero tiene que ver con adaptar lugares que no están preparados para hacer televisión”.

El convenio contempla también “protocolos adicionales” si hay “prestaciones adicionales” y RTA “no será responsable en caso de que el presupuesto transferido resultare insuficiente para llevar a cabo la totalidad de las contrataciones requeridas”.

La CNE, por otra parte, especificará a RTA qué bienes o servicios serán provistos mediante recursos propios de esa Sociedad del Estado y cuáles deberán proveerse por terceros mediante la realización de las contrataciones correspondientes.

Por otro lado, según explica Martínez, “el debate es un evento institucional donde cada candidato lleva unos 30 invitados. Todos tienen que tener su espacio, incluyendo los medios periodísticos. Así se llega a 400 o 500 invitados, incluyendo autoridades, jueces, el consejo asesor, etcétera”.

Especificaciones que llaman la atención

A la hora de analizar algunos de los gastos contemplados en el debate, hay algunos que llaman la atención, aunque, consultados por LA NACION, tanto la Cámara Nacional Electoral como Martínez dieron algunas explicaciones. “Algunos ítems fueron parte del debate en 2019 y este año serán variables de ajuste”, dijo el directivo de la TVP cuando se le leyeron algunos de los ítems presentes en el contrato.

Entre muchos de ellos, se destacan:

Móvil de Exteriores.

Contratación de todos los elementos necesarios para la iluminación del set televisivo, incluyendo la estructura que soportará la parrilla de luces e incluyendo sin limitación: consola de luces, cableado, luminarias, accesorios. Contratación de todos los elementos necesarios para la iluminación externa de los edificios donde se realicen los debates.

Escenario: se requiere la contratación de todos los elementos necesarios para el armado de los escenarios de los debates, incluyendo en caso de ser necesario el apuntalamiento de las estructuras existentes y la provisión y colocación de un sobrepiso color negro . 5 pantallas de led indoor/outdoor pitch máximo de 3.0 mm de alta resolución; que permite formar una sola imagen o imágenes individuales de dimensiones a definir según diseño.

. 5 pantallas de led indoor/outdoor pitch máximo de 3.0 mm de alta resolución; que permite formar una sola imagen o imágenes individuales de dimensiones a definir según diseño. Ambientación y utilería: telones color negro para el fondo del escenario y los laterales, de modo de generar una caja negra. Alquiler y colocación de alfombra para cubrir el escenario de ser necesario. Atriles para los candidatos Atril para moderadores Una plataforma para cada una de las 7 u 8 cámaras de TV dedicadas a cada candidato.

Personal: dirección técnica electricista a cargo de la guardia eléctrica durante armado, desarrollo y desarme. Asistente electricista. Personal de armado y desarme

Contratación para cada debate Director de arte, diseño de escenografía e iluminación. Producción General. Contratación de dos productores generales durante seis meses, entre otras. Maquillaje y peinado. Contratación de 4 moderadores para cada debate. Equipo de realización televisiva para cada evento (incluyendo armado y ensayos).

entre otras. Equipo de realización televisiva para cada evento (incluyendo armado y ensayos). Amoblamiento exterior e interior Se establecerán al menos 4 entradas al predio. Cada entrada requiere una carpa y/o recinto bajo techo, con acceso a energía eléctrica, que permita instalar control de equipaje y anti-bomba de los participantes.

Se establecerán al menos Cada entrada requiere una carpa y/o recinto bajo techo, con acceso a energía eléctrica, que permita instalar control de equipaje y anti-bomba de los participantes. Se requiere para la zona destinada a los candidatos y sus equipos de campaña y al equipo de moderación de una sala adecuada con aire acondicionado, WIFI, TV LED con transmisión directa al debate presidencial y mobiliario para al menos 10 personas cada una . En caso de que el predio no contara con salas que pudieran asignar a este propósito, se contempla el alquiler de containers provistos con livings, aire acondicionado y baño para cada uno de los candidatos y sus equipos de campaña.

. En caso de que el predio no contara con salas que pudieran asignar a este propósito, se contempla el Se necesita reforzar la cantidad de baños de los lugares de los debates presidenciales, con el alquiler del servicio de baños químicos.

M ateriales audiovisuales que incluyen al menos 3000 folletos, 500 carpetas, 500 lapiceras, piezas gráficas y señaléticas, identificación de los equipos de voluntariado y equipos de trabajo con al menos 200 remeras afines, 3 backs de prensa, 5 tótems, y al menos 5 puntos de carga de celulares de 10 celulares.

3 backs de prensa, 5 tótems, y al menos 5 puntos de carga de celulares de 10 celulares. Para brindar apoyo a quienes trabajen y participen del debate presidencial, se necesita alquiler de al menos 60 handies por cada debate ; alquilar y/o comprar 2 laptops ; servicio profesional de fotografía para brindar las imágenes del debate durante el evento; el desarrollo de un video institucional con subtitulado en inglés.

; ; para brindar las imágenes del debate durante el evento; el desarrollo de un Movilidad de equipo de producción y pre-producción. Se requiere hasta 50 pasajes aéreos y/o traslados. Se estima hasta 240 noches de alojamiento y gastos de movilidad para el equipo de trabajo.

Desde la Cámara Nacional Electoral reafirman que realizar el debate en los estudios de la TVP no abarataría los costos, y aseguran que “tenemos una legislación electoral que es compleja y que tiene costos. En este marco, hacemos una administración lo más austera posible”.

Al defender el debate en la universidad pública, dicen que “tiene un valor simbólico, porque todos los candidatos están en un mismo recinto al mismo tiempo. Esto genera interés de los medios, ya que tienen un espacio para encontrarse con los candidatos y sus referentes e ir por más información de relevancia para la ciudadanía. Reunir a toda la prensa no es tan sencillo”, agregan.

Por otro lado, también afirman que “hay un estándar de calidad que no queremos resignar. Hacer el debate en la universidad pública logra un grado de consenso en los que intervienen que no genera el canal oficial, que es público pero gestionado por el Gobierno. Algunos candidatos creen que allí no están en igualdad de condiciones. Además no se podrían incluir a los demás medios de prensa. No hay un ahorro significativo”, aseguran.

Agregan que la subida satelital tiene un costo en dólares, aunque no divulgan cuánto es. ”Sí nos ocupa el ahorro y la austeridad -explican-. Por eso tenemos convenios con las universidades que nos abaratan los costos (el predio Forum, de Santiago del Estero, no tiene un costo de alquiler) y nos brindan voluntarios. Y también tenemos canjes y donaciones. Café Cabrales pone el cafecito”.

Temas Comunidad de Negocios