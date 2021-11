“Pega de lleno”. Duras críticas de Despegar por la falta de previsibilidad a horas del Blackfriday

La medida del Banco Central (BCRA) de prohibir la venta con tarjeta de crédito de pasajes, alojamiento y otros servicios turísticos en el exterior desató la bronca en una de las principales empresas del sector: Despegar.

“Estamos evaluando el nuevo escenario a pocas horas de un evento clave como el Black Friday, que es tan importante para la industria, y que se ve impactado de lleno por esta noticia”, informó la empresa en un comunicado.

“En estos momentos estamos readecuando todas las propuestas que teníamos listas para el Black Friday y realizando los cambios necesarios para poder mantener las mejores ofertas posibles que venimos trabajando a lo largo de los últimos meses”, indicó la compañía líder en el sector del turismo, uno de los más impactados por la pandemia.

“Creemos que la falta de previsibilidad y de reglas claras no colabora con la recuperación del sector en particular, ni de la economía en general”, cuestionaron desde la firma local.

A través de la Comunicación 7407, la entidad que conduce Miguel Pesce informó esta noche a las entidades financieras y a las empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito que desde mañana no se podrán financiar en cuotas las compras efectuadas a través de los plásticos de pasajes hacia otros países y de servicios turísticos en el exterior.

“Establecer, con vigencia a partir del 26.11.21, que las entidades financieras y no financieras emisoras de tarjetas de crédito no deberán financiar en cuotas las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes -personas humanas y jurídicas- de pasajes al exterior, y demás servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc), ya sea realizadas en forma directa con el prestador de servicio o indirecta, a través de agencias de viajes y/o turismo web u otros intermediarios”, dice la escueta y sorpresiva disposición del BCRA.

Fuentes oficiales contaron a LA NACION que los bancos podrán dar un crédito para pagar el pasaje, un préstamo personal, o se podrá usar el mínimo de la tarjeta para financiar al 43%. La decisión tiene que ver con eliminar la posibilidad de vender dólares financiados a un sector que viaja al exterior en momentos de escasez de reservas internacionales.