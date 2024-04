Pelea contra la inflación: por qué Milei usará la cadena nacional para hablar de economía

Escuchar

“ Sigue el ajuste fiscal. Esto es licuadora y motosierra ”. A principios de marzo pasado, en su visita a Expoagro, Javier Milei ratificó el rumbo de su gobierno. A menos de tres meses de su llegada a la Casa Rosada, el referente de La Libertad Avanza y economista insistió en su receta: fuerte ajuste del gasto para alcanzar el equilibrio fiscal, eliminar la emisión monetaria del Banco Central y así atacar la inflación.

Ese es el eje del esquema económico que implementó Milei en sus primeros meses en el Gobierno, y sobre el que se explayará hoy, con un mensaje grabado que se emitirá por cadena nacional desde las 21. El foco será el anuncio de los resultados fiscales trimestrales y el superávit financiero acumulado en el período, que el equipo económico enfatizará como el pilar de su estrategia. Es por eso que para el Presidente se trata de un capítulo clave de su gestión.

Más allá de la actualización de las cifras, que contemplarán los números de marzo, será una confirmación del rumbo de Milei, quien hablará acompañado de Luis Caputo, ministro de Economía, y Santiago Bausili, presidente del Banco Central. “Es muy importante el déficit cero, no se dejen engañar por los mentirosos de siempre”, dijo Milei el mes pasado, cuando destacó el balance positivo de los dos primeros meses del año.

Javier Milei, Luis Caputo y Santiago Bausili Archivo

Los números respaldan esa visión, aunque también muestran que el saldo positivo fue erosionándose a lo largo del tiempo. “Llegamos al superávit tanto primario como financiero en nuestro primer mes de gobierno”, dijo en marzo, en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso.

En enero, por ejemplo, el Gobierno destacó que había alcanzado un superávit financiero (es decir, un saldo positivo aun después del pago de intereses de deuda), algo que el país no tenía en ese mes desde 2012. Los números muestran que el primer mes del año arrojó un superávit primario de $2 billones, y un resultado financiero a favor de $518.408 millones.

Claro que ese superávit se alcanzó con un fuerte ajuste del gasto ejecutado. En ese mes, por ejemplo, cayó casi 60% interanual en términos reales el gasto en programas sociales y del 32,5% en el rubro jubilaciones.

La tendencia se replicó en febrero, pero con un resultado más exiguo. En el segundo mes del año, según números oficiales, el superávit primario fue de $1,2 billones, mientras que el resultado financiero dejó un saldo a favor de $331.112 millones.

El ministro de Economía, Luis Caputo, abraza a el presidente, Javier Milei, luego de inaugurar el período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional Hernan Zenteno - La Nacion

La intención de Milei es ratificar el rumbo de su plan, apoyado en el superávit acumulado en el trimestre y la baja en la inflación mensual tras el pico de diciembre. En ese mes, llegó al 25,5%, luego de la fuerte devaluación que dejó el tipo de cambio oficial en $800, y luego fue cayendo (20,6% en enero, 13% en febrero, 11% en marzo y un 10% estimado para abril), en un contexto de caída del nivel de actividad y un ‘crawling peg’ que avanza al 2% mensual y enciende luces amarillas por la apreciación cambiaria.

En términos fiscales, es también un ‘colchón’ registrado en el período menos desafiante en términos fiscales: la tendencia habitual de la economía argentina muestra que el último trimestre de cada año es donde se ensancha el déficit fiscal.

Algo de esta tendencia ya se empezó a corroborar en los primeros meses del año porque el superávit se comprimió por una caída en la recaudación producto de la recesión económica y el límite del plan “licuadora y motosierra” sobre algunas partidas sensibles del gasto y las demandas sociales.

De hecho, en marzo la recaudación tributaria informada por la AFIP tuvo una caída interanual del 16% en términos reales (creció un 230,6% nominal, varios puntos por debajo de la inflación), con fuerte impacto sobre el IVA y Ganancias, condicionado tras las reformas de 2023.

Y más allá del entusiasmo en el Gobierno, economistas advierten por las debilidades del esquema en marcha.

Según estimaciones de la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC), en los primeros tres meses del año el sector público acumula un superávit financiero (alrededor de $700.000 millones), pero marzo ya arrojó un resultado deficitario.

Javier Milei, durante un acto de campaña en La Plata, en septiembre de 2023 Natacha Pisarenko - AP

“El ajuste que está haciendo este Gobierno es basado en el Impuesto PAIS y la bicicleta, la licuadoraza y la motosierrita. En algún momento, encontrado el equilibrio, tenés que normalizar esta situación. Es un desafío, no lo digo pensando que sea fácil. No podés poner los pasivos del Banco Central, la ortodoxia monetaria y la carnicería fiscal y al final depender de que aparezca el ángel del cielo que te acomode las cosas. En algún momento esto va a requerir un rediseño”, describió días atrás el economista Carlos Melconian.

“En algún momento tenés que ir a un programa monetario. El ancla monetaria no se puede extender, porque el crawling peg al 2% para siempre no funciona. Y en ese plan tenés que tener un programa fiscal, y ahí es donde se da la discusión sobre la consistencia fiscal. Hoy está basada en una recontramega licuación del gasto que no se sostiene, ni en términos políticos ni en términos sociales”, advirtió hace algunas semanas Marina Dal Poggetto, directora de Eco Go, al analizar los números fiscales, la caída de rubros como las jubilaciones y la apreciación cambiaria.

Mientras tanto, las medidas impulsadas por el Gobierno tuvieron un impacto en la economía real. En el primer bimestre del año, según datos del Indec, la producción industrial manufacturera se contrajo un 11,1% interanual, mientras que la actividad en la construcción registra una baja del 23,1% en el mismo período. En tanto, el consumo privado en marzo registró su cuarto mes consecutivo de retroceso, y acumula una caída del 5,1% en lo que va de 2024, según datos de la consultora Scentia.