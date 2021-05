Plan Gas: un cambio en las reglas de juego beneficia a YPF y las empresas piden explicaciones

A menos de seis meses de que se implemente el Plan Gas, el programa diseñado para incentivar las inversiones y que aumente la producción, las empresas productoras pidieron explicaciones a la Secretaría de Energía por lo que consideran un cambio en las reglas de juego.

En diciembre, el Gobierno fijó las reglas de la licitación para que las productoras se comprometan por cuatro años con un nivel determinado de oferta de gas. Para incentivar a que haya precios más bajos, se les prometió a las empresas que ofrecieran un valor menor que tendrían prioridad para exportar gas con contratos en firmes (ininterrumpibles) durante el verano, que es cuando sobra producción en el país porque baja el consumo.

Sin embargo, la semana pasada, la Secretaría de Energía publicó una resolución que reglamenta otra condición para tener prioridad para exportar. Establece una fórmula que fija que estarán primeras en la fila aquellas firmas que hayan conseguido un precio de venta mayor y que hayan ofrecido un volumen mayor en el Plan Gas. De esta forma, se beneficia a YPF, que había sido la que mayor gas había licitado, pero al precio más alto. Es decir, si se mantenía el criterio original, YPF sería la última en prioridad.

En la Secretaría de Energía dicen que el decreto de necesidad y urgencia (DNU) original establecía que se reglamentaría un nuevo criterio de prioridad de exportación para las veces en las que las empresas no hagan uso de su derecho antes del 30 de enero, algo que este año no ocurrió. Las empresas, por su parte, acusan que había tiempo hasta septiembre para hacerlo, pero en el Gobierno rechazan esa postura y enfatizan que no hubo ningún cambio en las reglas de juego. Además de YPF, también se benefician con esta medida Tecpetrol (Grupo Techint) y Pampa Energía (del empresario Marcelo Mindlin).

“La resolución dispone que si al 30 de abril de cada año no se alcanzan a cubrir los volúmenes totales habilitados para exportar, la Autoridad de Aplicación puede convocar a una nueva instancia de presentación de solicitudes hasta el 30 de septiembre. De esta manera, se modifica mediante una resolución la fecha límite establecida por una norma jerárquicamente superior, como es el decreto 892/2020″, dice la carta que envió la Cámara Argentina de la Energía (CADE).

Entre las empresas hay una preocupación adicional. YPF busca venderle gas en el verano a Methanex, que tiene el complejo productivo de metanol más austral del mundo en Chile, y para ello utiliza la resolución para confirmar que tiene prioridad de exportar. Sin embargo, YPF no ofreció gas de su cuenca del sur, sino que lo hizo de la neuquina, por lo que en la práctica no tendría prioridad. Las empresas están esperando una respuesta de la Secretaría de Energía por escrito para negociar también con los posibles compradores del otro lado de la cordillera.

No pasó desapercibido que el pedido de explicación por parte de la industria llegó a través de CADE, la cámara que se creó durante el último año de gobierno de Mauricio Macri, en paralelo a la ya existente Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH). Las dos cámaras son muy similares, salvo un detalle: YPF abandonó CADE el año pasado, mientras que preside la CEPH.

“Solicitamos al Señor Secretario la urgente revisión de lo dispuesto por la Resolución en lo relativo al criterio de prioridad de despacho (...) y la modificación de la fecha límite del primer párrafo del punto 7.7 citado, 10 de mayo de 2020 llevándola, al menos, al 10 de junio de 2021, para poder ejercer el derecho preferencial de exportación en firme, como así también que asegure el estricto cumplimiento del principio de asignación de exportaciones en firme Plan GasAr a los productores adjudicatarios en cada cuenca que se trate”, concluye la cámara.

En paralelo, además, el diputado de Juntos por el Cambio Álvaro Gustavo González, de la Ciudad de Buenos Aires, solicitó también a la Secretaría de Energía, a través de la Cámara de Diputados, un informe respecto “de las causas del cambio de reglas de asignación de la prioridad de exportación de gas” y pidió saber “cuál sería el ranking de prioridad y en qué orden quedaría cada empresa oferente en las subastas a partir del criterio impuesto por la resolución 360″.