Plazo fijo electrónico: el martes habrá cambios en una de las inversiones más demandadas del mercado

A partir del martes entrante, el sistema de pagos digitales sumará el Certificado Electrónico para Depósitos e Inversiones a Plazo (CEDIP). Este instrumento permitirá que cualquier plazo fijo -tanto en pesos como en dólares- sea transferible a otro titular de cuenta bancaria o retirar parte del dinero antes de la fecha de vencimientos, aunque algunas entidades financieras ya descartaron la opción de ofrecérselo a sus clientes.

Originalmente, el Banco Central (BCRA) anunció esta herramienta a finales de enero de 2023. Sin embargo, desde entonces, se fue dilatando su inicio. Ayer, en la reunión de directorio de la entidad monetaria decidieron no volver a prorrogar el plazo de entrada en vigencia, por lo que se incorporará al mercado este martes 30 de abril de 2024.

En el fondo, se tratará del mismo plazo fijo que existe en la actualidad (y, por ende, con las mismas tasas): las colocaciones se podrán hacer tanto en pesos (también UVA) como en dólares. Pero la novedad es que se suman tres nuevas funcionalidades.

En primer lugar, se podrá transmitir la titularidad para la cancelación de obligaciones -comerciales o entre particulares- como así también para su negociación en el mercado de valores u oferta primaria. Segundo, a través de su fraccionamiento, tendrán liquidez inmediata; es decir, se podrá retirar parte del dinero y dejar el resto devengando el interés del plazo fijo. Por último, a su vencimiento, los fondos se podrán cobrar por ventanilla o mediante la acreditación de una cuenta bancaria diferente.

El Certificado Electrónico para Depósitos e Inversiones a Plazo empezará a operarse el 30 de abril

“No es algo nuevo. Cuando uno hace un plazo fijo físico en una entidad financiera, te dan un talón, el cual cuenta con determinadas funcionalidades. Pero cuando se empezó a constituir a través del teléfono o el homebanking, eso se fue perdiendo, porque no te liquida el certificado”, explicaron fuentes del BCRA. El objetivo es recuperar esas características.

En un principio, se estableció que el Certificado Electrónico para Depósitos e Inversiones a Plazo tendría que ofrecerse en todas las entidades financieras. No obstante, hace dos semanas, el Banco Central eliminó la obligatoriedad a través de la Comunicación A 7672. La única condición es que deberán aceptar los plazos fijos electrónicos de otros bancos, pagarlos al vencimiento, o transferirlo en caso de que así lo quiera el cliente.

“Desde el banco vamos a recibir los CEDIP que vienen de otros bancos, pero no los vamos a estar emitiendo. No estamos trabajando en eso. No creemos que sea un instrumento en el que tengamos que poner el foco en este momento”, dijeron a este medio desde un banco privado. La respuesta fue generalizada en el sector.

Incluso, desde algunos bancos públicos tienen sus dudas, pese a que estas entidades suelen ser las primeras en incorporar las nuevas herramientas que lanza el BCRA. “Estamos trabajando en los desarrollos necesarios para poder implementar el producto, pero aún no hay una fecha definida para su lanzamiento”, contaron de una entidad. En otras entidades dijeron que primero deberán resolver “problemas impositivos” con la AFIP.

Además, fuentes cercanas al Banco Central confirmaron a LA NACION que en esta primera instancia el Certificado Electrónico para Depósitos e Inversiones a Plazo estará disponible para las empresas, no así para los individuos. La idea es que sea utilizado de una forma parecida al cheque electrónico.

“No creemos que sea un producto que vaya a tener mucha demanda. Hoy ya se pueden constituir plazos fijos transferibles, aunque de forma manual, y nadie lo pide”, dijeron analistas del sector, en la previa del debut de este nuevo instrumento.