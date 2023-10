escuchar

El economista Agustín D’Attellis, director del Banco Central, criticó la postura del referente por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, que ayer recomendó no renovar los plazos fijos. “Al nivel de locura que llegamos. Abiertamente, el candidato que tuvo más votos en las PASO sale y busca generar una corrida bancaria y cambiaria que destruiría el ahorro de los argentinos”, apuntó el funcionario.

“Es una irresponsabilidad muy, muy fuerte. Llama la atención ir contra el interés de todos los argentinos; es un delirio”, apuntó D’Attellis esta mañana en Radio 10. Dijo que Milei busca “una desestabilización sin importarle nada”. “Esperemos que la sociedad entienda que lo que está proponiendo es una locura y que no actúe en consecuencia y salga corriendo masivamente a hacerle caso a este desquiciado con sus declaraciones”, criticó el economista con énfasis.

Ayer, en declaraciones radiales, el candidato de LLA había recomendado no renovar plazos fijos. “Jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono” , consideró el libertario.

Tras las declaraciones de Milei que generó todo tipo de respuestas, incluso del ministro de Economía y también candidato presidencial, Sergio Massa, el Banco Central sacó un comunicado. D’Attellis explicó que se hizo con la intención de transmitir lo que se sabe, pero “ser contundente en el mensaje de que el sistema financiero en la Argentina tiene niveles de solvencia, liquidez muy elevados, y que no hay ningún tipo de riesgo ahí”.

Un director del Banco Central apuntó contra Milei: "Llegamos a niveles de locura preocupantes"

“Milei lo que busca, y hace días que lo viene haciendo, es estimular y fomentar una corrida cambiaria y ahora lo refuerza intentando generar una corrida bancaria”, dijo el funcionario del Banco Central y se mostró sorprendido por “el nivel de exposición con que lo hace este candidato”.

“Generar una corrida es peligrosísimo en cualquier sistema bancario que trabaja con encaje fraccionario, es decir que tiene colocados los depósitos. Y más en una situación como esta en la que tenemos escasez de divisas por la sequía, pero hacerlo tan adelante de todos y en contra de todos me parece sorprendente”, prosiguió D’Attellis en su crítica contra Milei.

Para el economista, el referente de LLA propone esto como un camino para ir a la dolarización “que lejos está de ser la solución y es impracticable”. “Una dolarización tiene la particularidad de ser irreversible. Es un delirio lo que quieren llevar adelante en Argentina, preocupan que haya quienes no ven eso”, apuntó D’Attellis.

Al ser consultado sobre si existe la posibilidad de que en las próximas horas se decida la suba en las tasas de interés, el economista dijo que eso es algo que se decide a último momento, “pero te diría que por ahora no es necesario”.

