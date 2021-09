Polémica: el Gobierno y la industria automotriz se enfrentan por la falta de autos y sus precios

Por la falta de dólares, el Gobierno y la industria automotriz comenzaron a sacarse chispas. Varias terminales y los concesionarios afirman que las trabas oficiales a las importaciones crecieron en agosto, hecho que recalienta los precios de los autos 0 km, mientras que en el oficialismo consideran que los permisos se cumplen –según las proyecciones acordadas con los propios privados- y que el sector busca argumentos para inflar los valores de sus productos y venderlos más caros.

Una luz de alerta se encendió ayer. La Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara) informó que las ventas cayeron 5,6% el mes pasado. En un comunicado, su presidente, Ricardo Salomé fue claro: faltan autos en las concesionarias para satisfacer la demanda actual de automóviles.

“Agosto siguió con esta tendencia de demanda alta que no se ha podido satisfacer, porque lo oferta está restringida por la escasez de vehículos”, escribió y dejó un pronóstico preocupante. Al prolongarse esa situación, cambiaron la previsión del mercado para fin de año: se venderían unos 385.000 autos, o sea, unos 40.000 menos de los pronosticado.

“La segunda mitad del año continuará con una oferta escasa, es por ello que solicitamos que, sin dejar de atender las cuestiones macroeconómicas que deben prevalecer, se contemple una mayor liberación de importaciones; es un número de dólares que no son significantes, que haría crecer de forma muy notoria un sector que es un gran abastecedor de empleo”, dijo Salomé, que agregó que los comercios están desestockeados.

LA NACION consultó además a dos concesionarios sobre la situación que enfrentan. “Hay una caída muy grande de aprobación de SIMI [permisos para importar]”, dijeron en uno, donde aseguraron que están faltando autos dependiendo las marcas. En otro explicaron qué es lo que ocurre, ante tal situación con los precios de los mismos. “En el retail, sólo se venden los autos que se pueden reponer, porque si no uno se queda en pesos sin poder invertirlos. Entonces, tratás de mantener el stock; y cuando te compran ponés un sobreprecio, porque no sabés cuando te entregan mercadería de nuevo. Ya no es un tema de cobertura; es una herramienta de supervivencia”, explicó el empresario.

“Con la mayoría de las marcas hoy no tenés previsibilidad. Te dicen que te van a dar 70 autos en un mes y va pasando el tiempo, y a veces cumplen y a veces no. Entonces, hasta tener el auto no lo ofrecés, y cuando lo ofrecés lo hacés con sobreprecio”, precisó.

Según el Índice de Precios del Sector Automotor (IPSA) de mayo, el último disponible, en cinco meses, los valores de los 0km habían subido 29,1% (un acumulado similar al de la inflación, pero en siete meses). En tanto, entre mayo de 2021 y mayo de 2020, habían subido 64,9%.

Este medio consultó además a varias terminales para saber si efectivamente están complicados o no con la oferta de autos en base a la actual demanda. En cuatro firmas dijeron a LA NACION que en agosto (mes en que comienzan a bajar las liquidaciones de dólares del agro) habían recibido menos permisos para importar. “Hay oferta débil”, contó el CEO de una, que ve una demanda vigorosa. El directivo también considera que se pueden perder ventas por cerca de 35.000 o 40.000 autos este año. Contó que –como contrapartida por las exportaciones- les habían liberado casi todas las SIMI.

Pero no es el caso de todos los que se sientan en la mesa con el Gobierno. “Fue el peor mes del año en liberación de SIMI”, contaron en otra terminal europea. “Es muy preocupante el escenario”, describieron. “Hubo menos liberaciones en agosto que en el resto de los meses”, confirmaron en otra importante compañía del sector.

El Gobierno sentó meses atrás a todas las terminales automotrices y pactó individualmente con cada una proyección anual de importaciones en base a sus exportaciones, inversiones, producción, ventas. Al mismo tiempo trabajó para integrar más piezas localmente. “Se dieron una serie de pautas a principio de año que no se cumplieron. Es verdad que hubo menor producción y menor exportación por lo que pasa en el mundo, pero el Gobierno cambió las reglas de juego y es difícil determinar hoy cuáles son. Lo que es preocupante es la incertidumbre”, agregaron en otra multinacional.

“Las reuniones de Adefa [la entidad que agrupa a las terminales automotrices que producen en territorio nacional] son una sesión de terapia por el tema de las SIMI. Hay mucha especulación y la sensación es que el Gobierno usa cualquier argumento para demorar aprobaciones en medio del faltante de dólares”, explicó.

La respuesta oficial

En el Gobierno cuestionaron al sector. Las fuentes oficiales señalaron que cumplieron con todos los requerimientos de las empresas en base a sus propios vectores de importación, y criticaron a terminales y concesionarios por crear un “escenario de desabastecimiento” para poder subir los precios. “Está totalmente abastecido [el mercado]. Generan un escenario para inflar los precios y tener una renta extraordinaria”, señalaron.

Tanto autopartistas, fuentes oficiales vinculadas a la producción nacional como las terminales automotrices ratificaron a LA NACION que no están faltando autopartes para la producción local de vehículos.

En el Gobierno afirman que junto a los privados consensuaron un proyecto de ley de promoción de inversiones para combustión interna, bajaron las retenciones al 0% a las unidades incrementales exportadas, y se elaboró la futura ley de electromovilidad. Allí reconocen, sin embargo, que el mercado podría crecer más si hubiera más dólares y, por eso, critican la gestión de Mauricio Macri. Rescatan que la producción fue de 314.787 autos en 2019 y este año llegarían a 500.000.