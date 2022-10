Por el Ahora 30, los bancos aumentarían el límite de financiación con tarjeta

escuchar

Finalmente, mañana empezaría a estar operativo en distintas bocas de expendio el programa Ahora 30, por el que se podrán comprar 268 productos de fabricación nacional de hasta $200.000 en cuotas fijas con una tasa del 48%. Pero hay un escollo que podría hacer que muchos usuarios no puedan aprovecharlo, que es el límite de financiación de las tarjetas de crédito, un tope que corre detrás de la inflación y que los bancos son muy prudentes de extender ante el riesgo dado por la situación económica actual.

El límite lo pone cada banco en función de la capacidad crediticia del cliente, que surge de sus ingresos y su patrimonio. No es un tope general, sino que el universo es muy amplio y la información la tienen las entidades. Solo se le comunica al titular de la tarjeta y no hay estadísticas porque es un insumo del negocio bancario. Por otro lado, no solo corre para la tarjeta, sino que es único para los diferentes tipos de préstamos que la persona puede obtener.

Al respecto, Guillermo Barbero, socio de First Capital Group, comentó que, en el último tiempo y en la medida en que la inflación va aumentando y los salarios no, ese tope crediticio se fue quedando atrás. “Los bancos no actualizan ese límite todos los meses, sino que lo hacen una vez por año. Quizás ahora que hay mucha inflación lo estén ajustando más seguido, pero todo depende del último recibo de sueldo o comprobante de ingresos que se les pueda suministrar para pedir una recategorización o un nuevo límite de crédito. Ante el riesgo de la situación económica en general, los bancos están muy prudentes a la hora de extender los límites”, explicó el experto.

En igual sentido, el economista Ignacio Carballo dijo que los bancos fueron reduciendo el caudal de financiamiento con tarjeta tradicional o con tasa de mercado, en un contexto inflacionario y con cierta racionalidad. “El gran modus operandi es no actualizar los límites de las tarjetas, y otros bancos emiten menos plásticos. Básicamente restringen y hacen más difícil su política de riesgo”, apuntó.

En un banco consultado por la nacion dijeron que están ajustando los límites cada tres meses y que si el total no alcanza el cliente puede presentar cambios en sus ingresos para subirlo. Entre los datos que observan en la entidad, miran el ingreso, el comportamiento de pago y qué tan endeudada está la persona con todo el sistema. “No hay una fórmula única, para cada cliente es distinto”, puntualizaron.

Más allá de esto, fuentes del sector dijeron que los bancos privados nacionales apoyan el programa Ahora 30 y seguramente amplíen los límites un poco más. “Se suele aumentar por banco, a veces también por cliente, pero la idea es acompañar y que los programas que se lanzan tengan lugar dentro de los límites de cada persona”, agregaron.

El plan de 30 cuotas para adquirir celulares de gama media y baja, televisores, equipos de aire acondicionado, lavarropas y heladeras se oficializó el viernes con la resolución 57/2022 publicada en el Boletín Oficial, pero recién estaría plenamente operativo mañana porque los comercios debían actualizar sus sistemas.

En este sentido, fuentes del retailer Cetrogar dijeron que ya lo tenían funcionando y en Fravega anunciaron que lo estaría desde mañana.

En total se podrán comprar 268 productos de fabricación nacional que la Secretaría de Comercio publicará en el sitio oficial de Ahora 12, programa en el que se inscribe el plan 30 cuotas.

Según datos del Índice Prisma –un estudio de mercado que utiliza como base la información con la que cuenta esa empresa a partir de los productos que administra, las terminales La Pos, la red Banelco y las transacciones a través de la plataforma Todo Pago, junto con las estadísticas del Indec y del Banco Central–, las compras a través del Ahora 12 representan un 24,92% de las compras con tarjeta de crédito.

En tanto, si se mira la composición del consumo con planes Ahora, el Ahora 3 se lleva un 21,64% del total; el Ahora 6, un 29,22%; el Ahora 12, un 41,57%; el Ahora 18, un 6,34%, y el Ahora 24, un 1,23%.

