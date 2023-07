Por el pago al FMI las reservas brutas del BCRA cayeron a su menor nivel en más de 17 años

Las RRII Brutas hoy bajan u$s 1.614M, con un stock que apenas supera los u$s 24.000M (valor que no se veía desde May.-2006).



Hoy había pago al IMF por u$s 2.650M, de los cuales:

-u$s 1.000 se pagaba vía prestamos con la CAF.

-u$s 1.650M vía swap chino.



Hoy compraron u$s 177M…