Prospección en el discurso presidencial del lunes

La toma de decisiones siempre es prospectiva. Al respecto ¿qué dijo el presidente Milei el lunes pasado en el discurso que pronunció por cadena nacional? Que durante el primer trimestre de 2024 el grueso del fenomenal ajuste del gasto público se debió mucho más a la “motosierra” que a la “licuadora”. Que, con números, los expertos fiscales verifiquen esta información.

¿Por qué es importante la razón de la caída del gasto público? Porque, en principio, los ajustes basados en la licuadora son más susceptibles de reversión, por falta de sostenibilidad, que los basados en la motosierra. Ejemplo: una cosa es reducir el gasto público pisando salarios o jubilaciones, otra es disminuirlo eliminando sobreprecios, transferencias discrecionales, cuando no arbitrarias, etc.

La fantasía de algunos colegas, analistas, periodistas, etc., es que el Poder Ejecutivo tiene muchas opciones referidas a las políticas públicas, de manera que la que implementa obedece a razones santas y de las otras. La realidad es diferente: los poderes ejecutivos en general, y el actual en particular, tiene muy pocas herramientas. A caballo de lo cual no cuenta con gobernadores y con escaso número de legisladores.

En este contexto, sería suicida por parte del presidente Milei aflojar en materia fiscal y monetaria. Con la velocidad que tenemos los argentinos volveríamos a tasas de inflación como la de fines de 2023, el Gobierno perdería toda credibilidad y tiraríamos por la borda todos los sacrificios realizados en los últimos meses. Ergo, hay que tomar todas las decisiones sobre la base de que “no hay plata”; esa seguirá siendo la clave de la política económica.

El país se ha vuelto medianamente creíble, lo cual explica que los precios internos suban más que el tipo de cambio oficial, el Banco Central siga acumulando reservas, y tanto las brechas como el riesgo país continúen disminuyendo. ¿Por qué, en estas condiciones, el BCRA dispondría un nuevo salto cambiario o una aceleración de la devaluación del tipo de cambio oficial? Lo cual, como vengo explicando sistemáticamente, genera otro tipo de problemas.

Hasta marzo de 2024, la importación que descoloca a la producción local fue más un “cuco” que una realidad, pero la cuestión del costo argentino es preocupante porque por su naturaleza no tiene algún funcionario que se sienta directamente obligado a dar respuesta.

