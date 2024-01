escuchar

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que el Gobierno hará todo lo posible para cumplir la meta fiscal de cero déficit aunque el Congreso rechace la Ley Ómnibus: “Aun si no pasara [la ley en el Congreso], extremaríamos los recursos para cumplirlos”. Acompañado de Santiago Bausili, presidente del Banco Central (BCRA), subrayó que “las medidas van a ser más duras” si el Parlamento rechaza el megaproyecto y cargó contra el actual esquema de aumento de las jubilaciones: “La fórmula actual es perjudicial para los jubilados y lo viene siendo desde hace ya mucho tiempo”.

Caputo, en la conferencia de prensa que otorgó este miércoles en la que anunció un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), rechazó que el Gobierno vuelva a la meta anterior de déficit establecida por el anterior gobierno de Alberto Fernández: “Si la ley no pasara eso no implica que volvamos a la meta de la administración anterior”. Con la conducción económica de Sergio Massa, el tope de déficit fue fijado en el 0,9%.

“En la Argentina el déficit es la raíz del problema. Nuestro compromiso con la gente fue resolver el problema y no seguir engañándonos”, remarcó Caputo, quien fuera ministro de Finanzas y presidente del BCRA en tiempos de la presidencia de Mauricio Macri.

Caputo aseguró que, en caso de que el Congreso no apruebe la ley ómnibus, la consecuencia será dolorosa: “Si la ley no pasara es una muy mala noticia no solo para mí, sino para todos los argentinos. En la medida que la ley no pase, las medidas van a ser más duras”. El ministro reiteró: “Es importante que la ley pase”.

En relación al nuevo esquema para el incremento de las jubilaciones que pretende implementar el Gobierno, Caputo sostuvo que “no hay más que ver lo que han caído en términos reales las jubilaciones sin haber mínimo, medido con bono o sin; han caído de 15% a 45% en los últimos cuatro años”. “Está claro que la fórmula no funciona”, afirmó.

“Al contrario de lo que quieren creer algunos, a pesar de la situación difícil que vamos a pasar en 2024 estamos queriendo proteger a los jubilados”, dijo. Y apuntó al Congreso: “Hoy ya está la discrecionalidad. La excusa que pone la oposición es que no quiere discrecionalidad. ¿Quieren que cobren menos? Volvemos a los relatos políticos”. “Queremos proteger a los jubilados y no vamos a permitir que caiga su poder adquisitivo”, reiteró.

El ministro, por otra parte, rechazó pedir más financiamiento al FMI, al menos por ahora. “Si eventualmente quisiéramos pedir nuevos préstamos, el Fondo está abierto, pero nosotros creemos que es hora de que el país resuelva sus problemas financieros solucionando sus problemas estructurales de fondo, que es su adicción al exceso de gasto público y al déficit fiscal”.

Bausili agregó que la cartera económica “trabaja desde el comienzo de la gestión en tratar de realinear este programa, de ponerlo en funcionamiento”. “Trabajamos muy bien con el Fondo. La mayoría de las políticas anunciadas por el presidente estaban en línea con los objetivos de un acuerdo como este. Lo que van a ver en el comunicado [del FMI] y en el acuerdo es que los objetivos centrales se centran en la reconstitución del balance del Banco Central”, destacó el actual presidente del BCRA.

Bausili también añadió que “la reconstitución de reservas, el ancla central como centro del balance macroeconómico” forman parte de los objetivos para que “lleve a una mejora en la inflación y a un mejor equilibrio macroeconómico”. Caputo resaltó que “para fin de año habrá 10.000 millones de dólares más de reservas”.

Bausili, por último, expresó que “no hay cambios en la política monetaria y en la política cambiaria”. “Las metas están basadas en una meta de acumulación de reservas y eso quiere decir que no hay una meta de inflación, de agregados monetarios. Ese esquema no cambió de ninguna manera”, dijo.

