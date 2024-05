Quiénes pueden acceder al crédito de $20 millones con tasa del 45% y 24 cuotas fijas

Escuchar

A fines de abril el Banco Provincia anunció el relanzamiento de una línea de préstamos personales especial con una tasa de interés baja respecto al resto del mercado. A través de ellos se puede acceder hasta 20.000.000 pesos a una tasa del 45% que se debe devolver en 24 cuotas fijas. Por lo tanto, la persona paga una cuota fija de $6391,89 por cada $100.000 que recibe por este medio. Se calcula que puede afectar hasta el 35% del ingreso neto del prestatario.

Según informó la entidad financiera en un comunicado, estos créditos buscan “promover la inclusión financiera y continuar ofreciendo las mejores alternativas de acceso al crédito”. Existen dos formas de solicitarlo: a través de home banking o en las sucursales. Por cualquiera de los dos medios, si es que la persona cumple con los requisitos, se acredita en 24 horas.

El crédito del Banco Provincia a tasa exclusiva se puede solicitar en el home banking ViDI Studio - Shutterstock

Cabe aclarar que se trata de una Tasa Nominal Anual Vencida (TNAV). Por lo tanto, las cuotas del crédito se deben pagar a fin de mes, puesto que está fijado que se debe pagar cuando el mes vence. En tanto, el Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA) ―que es la suma de la Tasa Nominal Anual (TNA) y todos aquellos gastos, seguro e impuestos que se liquiden en el resumen― es del 55,55%.

Quiénes pueden acceder al préstamo del Banco Provincia con tasa del 45%

Para poder solicitar este préstamo, no basta con ser cliente del Banco Provincia. Se debe cumplir un requisito fundamental, puesto que es para personas que no estén incluidas en la Central de Deudores (CENDEU) del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Esta es una base de datos unifica toda la información de deuda financiera del sistema bancario argentino. Por lo tanto, el solicitante no debe tener tarjetas de crédito, descubierto, préstamos o cualquier otro producto crediticio a diciembre 2023.

Si se cumple esta condición, el interesado puede gestionar el préstamo en home banking BIP o BIP Móvil si cuenta con clave de acceso. En el caso contrario, se puede acercar a una sucursal para pedir el crédito.

Cómo saber si soy una persona No CENDEU

Para conocer si una persona está incluida en la Central de Deudores (CENDEU) del BCRA, solo hace falta hacer un simple procedimiento de forma online. En ese sentido, se deben seguir los siguientes pasos:

Dirigirse a la Central de Deudores a través del sitio oficial del BCRA.

Hacer click en el reCAPTCHA para confirmar que se trata de un ser humano.

Ingresar el CUIT o CUIL para consultar.

Revisar el historial de 24 meses y verificar que a diciembre de 2023 no haya estado informada como deudor.

Si la persona interesada aparece en el sistema como “deudor”, no podrá obtener el crédito que ofrece el Banco Provincia de hasta $20.000.000 a una tasa de 45%. En caso contrario, estará en condiciones de solicitarlo.

¿Cómo conocer mi CUIL o CUIT?

El CUIL (Clave de Identificación Laboral) es la clave de identificación que brinda la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a cada argentino para registrar aportes jubilatorios, Asignaciones Familiares y que permite realizar trámites en otras entidades públicas, bancos, registros de automotor, entre otros. En la actualidad el CUIL se genera de manera automática al momento de inscripción de un menor ante el Registro Nacional de las Personas.

En tanto, el CUIT (clave única de identificación tributaria) es un código con el que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) identifica a trabajadores autónomos, comercios y empresas. En este caso, no se genera de forma automática y es el interesado quien debe solicitarla a la AFIP, ya sea para el inicio de una actividad económica o como requisitos para trámites particulares de la Administración u otras entidades. Para las personas humanas, la CUIT será el mismo código que la CUIL.

Para conocer este número, se debe hacer un simple trámite por el cual se solicita a la Anses la Constancia del CUIL:

Ingresar al sitio oficial de la Anses y dirigirse a “Constancia del CUIL”.

Completar el formulario con datos personales que pide el organismo.

En segundos se informará el número de CUIL a través de un documento que constata el código. Este se puede descargar e imprimir, o simplemente se puede anotar para usar posteriormente.

