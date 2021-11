Re-imaginando el futuro del trabajo: la oficina como hub de colaboración

Hace apenas un año, con seis meses de pandemia sobre la espalda, el mundillo laboral tendía a repetir como mantra aquello de que “el home office llegó para quedarse”. Pero desde entonces a esta parte la premonición viene poniéndose en duda hasta el punto que la vuelta parcial a las oficinas es un hecho que empieza a notarse en las calles del porteño Microcentro.

No obstante, hay algo cierto: ya nada será como antes. Y la experiencia de haber trabajado durante tanto tiempo de forma completamente remota -aunque sin afectar la performance- marcó el camino para ensayar nuevos formatos que jaquean el modelo tradicional de oficina, todo al tiempo que el exceso de reuniones virtuales y la falta de socialización con los compañeros comenzaron a hacer mella entre los trabajadores.

La gente de Endava, una compañía de servicios de tecnología global, encaró en abril pasado un estudio a través del cual preguntó a sus más de 8.000 colaboradores alrededor del mundo cuáles eran sus expectativas respecto de la vuelta al trabajo presencial. Y los resultados demostraron que, si bien se reconocían las ventajas del home office –desde poner un lavarropas mientras se trabaja hasta ahorrarse el viaje o pasar más tiempo con los chicos-, las personas seguían teniendo la necesidad de juntarse y colaborar cara a cara.

La nueva oficina de Endava en la zona de Catalinas.

En otras palabras: los empleados deseaban mantener lo mejor de ambos mundos.

A la búsqueda de un equilibrio

“Nada es igual a través de un zoom. No hay café, no hay charla informal, no se puede interrumpir”, arranca a explicar Santiago Casey, gerente de la oficina de Endava en Buenos Aires. “Teníamos que buscar una solución. Y entonces desarrollamos un ‘modelo híbrido’ en el que cada equipo de trabajo decida venir a la oficina de acuerdo con sus necesidades”.

La pandemia sorprendió a Endava con el contrato firmado para una nueva locación en el flamante edificio en Madero 1150, en la zona de Catalinas, dos pisos completos incluido un frente impresionante hacia el Río de la Plata. Sobre esos mismos metros se repensaron las áreas de trabajo con mucho foco en la colaboración: un espacio adaptado al nuevo modelo híbrido. La oficina se transforma así en una suerte de destino inspirador que fortalece la conexión cultural y el sentido de comunidad: es lo que denominan “hub de colaboración”.

“Hay quienes decidieron mudarse al interior y ahora trabajan de forma totalmente remota. Hay quienes hacen home office, pero algunos días necesitan venir a la oficina: lo pensamos más como un beneficio para el equipo que como una obligación, sin mínimos ni máximos y adaptándose a los acuerdos que cada equipo de trabajo vaya encontrando”, dice Casey.

Santiago Casey, Fernanda Fumagalli, Daniela Martin y Celeste Reyes de Endava.

Según Daniela Martin, People Experience Manager de Endava en Buenos Aires, la dinámica del modelo híbrido adquiere una doble dirección. “Desde el punto de vista de la compañía es positivo que haya cierta presencialidad que potencia el aprendizaje; y si bien la gente comprendió los beneficios de trabajar desde casa, también extrañaba el hecho de encontrarse y generar lazos con los compañeros más allá de las cuestiones específicas de trabajo”.

Un rubro siempre a la vanguardia

En medio de esa marea de cambios, el sector de IT guarda algunos elementos que resultan particulares: es, para empezar, una de las pocas industrias en las que la demanda de trabajadores es superior a la oferta.

En ese contexto el trabajo remoto se vuelve más desafiante aún, porque a la hora de generar pertenencia y una marca empleadora potente la “virtualidad total” no termina de ser el medio más apropiado. “Si uno está trabajando desde su casa, conectado a través de una de las aplicaciones de colaboración, no es demasiado diferente formar parte de una empresa X que de otra Y”, reflexiona Casey acerca del desafío de la compañía que, incluso en pandemia, no dejó de sumar nuevos empleados y aceleró su ritmo de crecimiento.

“En algún momento eran los empleadores quienes tenían el ‘poder’ de decidir quién trabajaba y quién se iba. Estaba muy presente aquello de ‘si querés ándate, atrás hay una cola de gente esperando por tu puesto”, recuerda Fernanda Fumagalli, líder de comunicación y employer branding de Endava para Latinoamérica. “Esa ecuación se revirtió –prosigue-. Por eso tenemos que ser capaces de generar una experiencia de trabajo acorde a las expectativas del tipo de talentos que queremos atraer. Porque necesitamos contar con buenos profesionales, y hoy son ellos los que tienen un montón de opciones para trabajar”.

En el sector IT la demanda de trabajadores es superior a la oferta.

Celeste Reyes, líder de selección de Endava para Argentina y Uruguay, coincide: “Lo que más valoran hoy los colaboradores es el balance entre el trabajo y la vida personal. Son generaciones que tienen otro mindset, ya no está esa cabeza de ‘tengo que trabajar desde las 9.01 hasta las 17.59′. Más bien hay objetivos semanales que uno va cumpliendo, organizándose como mejor le parece. En un mercado de tanta competencia es clave poder dar esa opción a nuestros candidatos. Tenemos que ser capaces de lograr que nos elijan”.

La formación, una faceta vital

La de IT es, además, una industria en la que el proceso formativo de los empleados se convierte en algo primordial. “No solo somos empleadores: somos formadores”, enfatiza Casey y señala que en un ámbito en el que la demanda de talento es tan grande, la contribución para capacitar a esa gente resulta también vital. “Pero la experiencia formativa es complicada en ambientes totalmente virtuales. Un poco como pasa en la universidad”, observa.

Endava cuenta con un interesante programa de career coaching que, según detalla Daniela Martín, permite que cada colaborador pueda diseñar un plan de desarrollo de forma customizada.

“Lo que tiene el rubro de IT es que la cantidad de opciones en las que la gente se puede desarrollar es casi infinita: hay tantos caminos posibles como personas”, señala Casey. Y concluye: “Creo que en este recorrido hacia un nuevo modelo híbrido vamos a encontrar muchas oportunidades de crecimiento, todo mientras como sociedad asumimos el desafío de rearmarnos después de este tiempo de pandemia”.

