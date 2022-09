Recortes: cómo planea el Gobierno llegar a la meta de déficit fiscal en 2023

Si este año al Gobierno se le hizo cuesta arriba el cumplimiento de las metas de déficit fiscal primario, acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el año próximo los esfuerzos deberán ser aun mayores. El rojo fiscal tendrá que disminuir de 2,5% del PIB (la meta para este año) a 1,9%, una diferencia de 0,6 puntos que el Ejecutivo buscará alcanzar mediante el recorte de subsidios y el fin de algunos gastos “extraordinarios”.

Así se desprende de la presentación del Presupuesto 2023, que el Ministerio de Economía envió al Congreso el pasado 15 de septiembre. “La clave del año próximo pasará por alcanzar la meta de déficit primario: de ella dependerán los nuevos desembolsos del FMI y, en consecuencia, parte de la estabilidad del frente cambiario, con su correlato en la tasa de interés y el nivel de actividad”, advirtió un informe de Ecolatina, en el cual se analizaron las principales áreas que sufrirán cambios.

El proyecto de Presupuesto estima una reducción del déficit primario del 2,8% de Producto Bruto Interno (PBI) al 2% para 2023. Si bien se trata de cifras levemente diferentes a los objetivos explícitos (del 2,5% al 1,9%), desde la consultora económica remarcaron que esto se debe a que en base caja se incluyen hasta 0,3 puntos porcentuales de recursos extrapresupuestarios.

“En primer lugar, cabe señalar que esta trayectoria no sorprende, no solo debido a la vigencia del acuerdo con el FMI (que el ministro de Economía, Sergio Massa, ratificó) sino a que incluso con esta reducción del rojo el programa financiero se configura desafiante: no hay mucho margen para mostrar un déficit más elevado; cabe recordar que, a diferencia de 2022, el margen de utilización de Adelantos Transitorios es menor y el financiamiento neto con el FMI será negativo por primera vez”, advirtieron.

Una buena noticia para los contribuyentes: el Ejecutivo no planea reducir el déficit a través de una suba de impuestos, por lo menos a nivel Nacional. De acuerdo con el proyecto presentado, la recaudación tributaria presentará una reducción de 0,2 p.p, especialmente por una baja de ingresos esperados en Ganancias (-0,1 p.p.), en el impuesto PAIS (-0,1 p.p.) y en los Derechos de Exportación (-0,1 p.p.). Esto se vería compensado, parcialmente, con subas en la Seguridad Social (+0,1 p.p).

Cómo espera el Gobierno alcanzar la meta de déficit fiscal en 2023, según el Presupuesto. Gráfico de Ecolatina.

“El proyecto también desliza que podría haber algo de espacio fiscal extra si el Congreso tomara medidas con respecto a la reducción del gasto tributario. Este concepto refiere a la pérdida de recaudación por dar un ‘tratamiento especial’ a algunos contribuyentes. Se presentó una separata especial que cuantifica estas pérdidas (por ejemplo, la exención del impuesto a las ganancias a magistrados y el régimen impositivo especial de Tierra del Fuego), insinuando que un cambio en las normas que dan origen al gasto tributario generaría una mejora fiscal de hasta 2,5% del PBI”, agregaron desde la consultora Equilibra.

Los menores recursos tributarios para las arcas nacionales explican la mitad de la reducción que se espera de los recursos totales. La otra mitad proviene de una baja en materia de rentas de la propiedad (-0,2 p.p).

Solución: reducción del gasto

Para que las cuentas alcancen el objetivo prometido, el Gobierno dejará caducar algunos gastos extraordinarios, según se evidencia en la caída de 0,6 p.p en Seguridad Social. “Dentro de este universo de gastos (la mitad de las erogaciones primarias) se incluyen las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, pero también los diversos complementos otorgados este año (bono a jubilados, a asignaciones y a sectores vulnerables)”, explicaron desde Ecolatina. Estas últimas líneas explican una reducción de 0,4 p.p, que compensaría el gasto ajustable por la Ley de Movilidad.

El segundo eje se enfoca en el recorte de subsidios. En Energía se registra una reducción de 0,33 p.p del PBI, debido al pleno impacto por la segmentación tarifaria, que el Gobierno puso en marcha este mes. “En este sentido, lógicamente jugarían a favor las menores importaciones energéticas, en conjunto con el impacto de la menor inflación en los costos de provisión”, indicaron. En tanto, la finalidad Transporte muestra una caída de 0,14 p.p del PBI.

De acuerdo con el análisis de la consultora económica, el resto de los gastos primarios presentan una moderada disminución en términos de producto (leve aumento real). Por un lado, se incrementan los gastos de capital (+0,1 p.p.), en Ciencia y Técnica (+0,1 p.p.) y el costo de las elecciones (neto, debido a la reducción que implica no hacer el Censo).

Por el otro, se observa una baja de 0,3 p.p en el resto de las líneas, sobre todo por reducción de transferencias a provincias (-0,1p.p). “Tampoco luce descabellado pensar en un mínimo ajuste de las transferencias a provincias, dada la reciente aprobación en el Congreso del Consenso Fiscal, que les permite a los gobernadores crear impuestos nuevos y aumentar alícuotas ya existentes”, recordó Lorena Giorgio, responsable del informe de Equilibra.

Una advertencia final. Todas las proyecciones de ingresos y gastos que realizó el Gobierno se realizaron en un contexto donde la inflación no da tregua. Para Ecolatina, si la nominalidad no se reduce de la forma prevista [el Ejecutivo prevé una inflación del 60% para 2023], las presiones sobre los límites de gastos que impone el Presupuesto “se tensionarían todavía más”.

“Luce muy difícil cumplir en simultáneo los supuestos macroeconómicos y la programación presupuestaria: si esta última prevaleciera (algo que consideramos probable), será en simultáneo a una aceleración de los precios, que licuaría las partidas no indexadas”, coincidió Giorgio.