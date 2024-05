Reservas: el Banco Central no deja de comprar, pero los dólares de la cosecha no aparecen

Escuchar

El Banco Central (BCRA) adquirió hoy otros US$126 millones para sus reservas mediante intervenciones sobre el mercado cambiario oficial. Fue en una jornada que llamó la atención de los analistas y operadores otra vez por los chatos volúmenes de negocio que se repiten pese a la tendencia a la recuperación que muestran los precios de la soja y el maíz en las plazas internacionales y el sostenido rebote que muestran los precios libres del dólar. Esa dinámica incluye al dólar contado con Liquidación (CCL), componente en un 20% del precio efectivo del dólar exportador.

La entidad se volvió a quedar con cerca del 60% de los apenas US$218,5 millones operados de contado en la primera rueda de la semana, monto 20% inferior al ya muy moderado transado el último viernes y 34% menor a los US$328,1 millones del comienzo de la semana anterior.

Se trata de volúmenes muy magros para lo habitual en el mercado en esta época del año, que se registran pese a que el índice del dólar exportador Matba-Rofex no deja de marcar nuevos máximos nominales (subió otro 0,45% hoy), y que tienden a confirmar que la esperada liquidación de la cosecha gruesa no arrancó.

La duda que se extiende, ahora que se acabaron todas las “excusas” que podrían estar frenándola (las recurrentes lluvias, el mal estado de los caminos rurales que impedía el traslado de los granos a puerto, etc, etc) y está relacionada con la incidencia que podría estar teniendo en la reticencia que muestran los productores para vender el valor actual del tipo de cambio.

Siguen subiendo los commodities agrícolas. Buen dato.

Hoy la soja mete otro 1.7% a casi 460 dlrs la ton.

Desde finales de abril, los precios de la soja han aumentado un 7,5%, los precios del trigo se han disparado un 14,4% y los precios de la harina de soja han aumentado un 6,1%.… pic.twitter.com/JiKrqUA1NE — Cristian (@cristiannmillo) May 20, 2024

“Todo indica que este valor del dólar y nivel de tasas no le está cerrando al agro, algo que tiene sentido. Aunque desde el gobierno insisten que el tipo de cambio real de equilibro es distinto del que teníamos hace algunos meses, lo cierto es que las variables que impactarían en ese valor, principalmente productividad, no han experimentado grandes modificaciones. Por otro lado hace algunas semanas la diferencia entre la tasa de colocaciones en pesos estaba en 5-6-7% mensual vs. una tasa de devaluación del 2% con lo cual había un incentivo a liquidar y aprovechar el carry”, explicó un analista y consultor que pidió anonimato, ya que se trata de una tema “sensible” para el Gobierno.

“De hecho si el BCRA sigue pudiendo juntar reservas es por la vigencia del súper cepo y la recesión, que te ha desplomado las importaciones”, concluyó.

El valor promedio del dólar, en distintas presidencias

“Lo que se vé es que por ahora no aparecen demasiadas intenciones de fijar precio de venta. Si bien la suba del CCL pega en el dólar exportador lo cierto es que impacta poco porque aumenta más la brecha de lo que aumenta el blend. Y además no siempre se ve como buen augurio el CCL al alza”, observa el economista Salvador Vitelli, de Romano Group.

Hay que recordar que el Tipo de Cambio Real Multilateral se encuentra ya en 92 puntos, según el índice que elabora el propio BCRA, un nivel similar al que tenía hace ocho meses aunque en ese entonces regía y se había generalizado el denominado “Dólar soja” con que la administración Fernández buscaba disimular el atraso cambiario en que había recaído.

Ese indicador había llegado a marcar un “pico” de 162 puntos luego de la devaluación decidida por el actual Gobierno, 48 horas después de asumir.

Nuevamente una rueda con muy poco volumen operado en el MLC: USD 218 millones. El promedio mensual baja a USD 319 millones https://t.co/ZWtVYZ7MfU pic.twitter.com/yj5EWTaGtK — Javier Giordano, CFA (@javier_giordano) May 20, 2024

“Fue otra vez un día con muy poco volumen operado y haciéndose la mayor parte del mismo apenas faltando 20 minutos para el cierre”, coincidió en observar el jefe de la mesa de operaciones de ABC, Mercado de Cambios, Francisco Díaz Mayer.

Los operadores notaron que la mayor oferta apareció cuando el billete se operó a $888,75 para la venta (valor al que cerró para el TC “3500), es decir, con un alza de $2,50 respecto del valor de cierre anterior. Con esa afluencia incluso la cotización se terminó de reacomodar levemente a la baja, lo que permitió al dólar mayorista quedar ofrecido en $888,50 “con una suba de $2 respecto al viernes”, hizo notar el operador Gustavo Quintana, de PR Cambios.

Por lo pronto, el Gobierno rechaza todas las críticas a su errática política cambiaria, caracterizada luego de la devaluación por mantener a rajatabla un ajuste del tipo de cambio al 2% mensual. “Con respecto al atraso cambiario yo propongo un debate más serio, intelectualmente honesto, porque para definir atraso yo tengo que conocer el vector de precios de equilibrio en la economía”, sostuvo hace una semana el propio presidente Milei al referirse a ello en medio de una disertación ante empresarios locales.

Y, en varios casos, se escuda en la buena recolección de reservas que mantiene para relativizar los planteos en contrario.

Es interesante el informe de 1816 sobre motivo de acumulacion de reservas del BCRA que no responde a "nueva" deuda comercial con importadores pic.twitter.com/6jC7hvQMw3 — Amilcar Collante (@AmilcarCollante) May 6, 2024

En ese sentido, los datos lo avalan: lleva adquiridos US$1983 millones en lo que va del mes por intervenciones sobre el mercado y desde US$16.740 millones desde que asumió. Pero no hay que perder de vista que parte de ello responde al diferimiento dispuesto en el pago de algunas importaciones, una estrategia diseñada para favorecer una imprescindible recomposición de la tenencia del BCRA.

De hecho, según un informe de la consultora 1816, hasta febrero todas las compras del BCRA podrían ser explicadas por los pagos diferidos mediante los nuevos plazos de acceso para la demanda importadora impuestos el 13 de diciembre pasado.