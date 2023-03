El Banco Central vendió más de US$550 millones y cerró la semana con el mayor rojo en ocho meses

escuchar

El Banco Central (BCRA) cerró la peor semana con pérdida de reservas por intervenciones sobre el mercado cambiario oficial de los últimos ocho meses.

Debió sacrificar hoy otros US$139 millones, con lo que acumuló ventas por unos US$554 millones en la semana, solo para satisfacer la demanda impostergable, ya sea para atender pagos de deuda, de importaciones o de aquellas que se habían pactado meses atrás y cuya cancelación final fue reprogramada por las SIRA. Y si se toma en cuenta desde que comenzó el año, la pérdida ya se arrima a los US$2000 millones.

🏦BCRA - RUEDA CAMBIARIA💵



En la 13° rueda de Mar.-23 la autoridad monetaria finaliza con VENTAS por U$S 139M



Acumula VENTAS en el año por u$s 1.961M pic.twitter.com/GaNZ9YvFcx — Salvador Vitelli (@SalvadorVitell1) March 17, 2023

Se trata del peor saldo desde la primera semana de agosto pasado (lapso en que debió desprenderse de unos US$690 millones), es decir, el momento en que se activó la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía, porque el ente monetario se estaba quedando nuevamente sin reservas, algo que -en su momento- evitó que “nos vayamos en helicóptero”, confesó días atrás el intendente kirchnerista de Avellaneda (y exministro de Alberto Fernández) Jorge Ferraresi.

Ese precedente, que derivó unos días más tarde en la instrumentación del primer “dólar soja”, es muy tenido en cuenta por el mercado por estas horas.

Es que los operadores creen que el Gobierno deberá hacer algo para frenar este nivel de sangría, y una de las opciones bien puede ser un nuevo plan de estímulo vía precio a las exportaciones.

Rojo furioso

Hay que explicar que si el mercado espera nuevas definiciones es porque sabe que la gravedad de la sequía y un acuerdo con el FMI que, tras un año de ingresos netos, ahora obligará a hacer pagos netos, no podrá ser soportado por el BCRA.

“Para contrarrestar esos efectos, el Gobierno podría impulsar mayores restricciones al pago de importaciones y, eventualmente, algunas de ellas se tendrían que pagar accediendo a dólares a través de operaciones de contado con liquidación (con impactos sobre inflación y brecha cambiaria) y generar incentivos puntuales y transitorios para fomentar la liquidación de exportaciones a través de tipos de cambio diferenciales (ej, “US$ Malbec”). De cualquier manera, dependerá de la propensión de los exportadores a liquidar divisas”, explicó la consultora Quantum Finanzas, que dirige el economista Daniel Marx, en un informe.

De los planes a la triste y dura realidad

“En cualquier caso, el escenario es complejo y no exento de situaciones de presión en los mercados cambiarios y de mayores restricciones de acceso a la compra de dólares en el mercado oficial”, advierten allí.

Ya no se trata de sólo de no poder cumplir con la meta trimestral pactada con el FMI, explican los operadores más avezados. “Se trata de un nivel de faltante que podría obligar al BCRA a recurrir a depósitos de Sedesa o incluso a oxigenarse con los encajes (como en algún trance de este tipo había hecho), lo que no resultaría saludable en medio de una posible corrida global contra los bancos”, señaló un experimentado ejecutivo bancario.

La nueva y fuerte venta oficial llegó en una jornada en la que se operaron de contado unos US$357,4 millones. Eso revela que el aporte oficial alcanzó al 38,8% de las divisas operadas en la jornada.

Se trata de un porcentaje también máximo en más de un semestre, lo que muestra que la aceleración aplicada por el BCRA al ritmo de ajuste en el tipo de cambio oficial (que vuelve a deslizarse por sobre el 6% mensual) no sirvió de estímulo a la oferta privada de divisas.

Por lo pronto la entidad validó hoy un aumento de $0,40 para el dólar mayorista vendedor que cerró a $203,34 con lo que registró un incremento de “$2,61en la semana que acaba de finalizar”, observó el analista y operador Gustavo Quintana, de PR Cambios, que estuvo por encima del alza de $2,45 que había anotado en la semana anterior, pero muy en línea con la de $2,60 registrada en la semana previa.

Temas Comunidad de Negocios