Ricardo Arriazu: las proyecciones de uno de los economistas más cita Milei

Escuchar

CÓRDOBA.- Ricardo Arriazu reiteró su frase de que si el Gobierno “devalúa, explota todo. Chau Milei porque Milei está basado en una esperanza, que es que baje la inflación y mejore el nivel de vida”.

El economista estimó una suba de precios del 20% para 2025, “siempre y cuando se mantenga la política cambiaria. Lo que importa es lo que crea el mercado y si el mercado le puede doblar la mano. El tipo de cambio real lo maneja el mercado”.

Arriazu abrió las 57ª Jornadas Internacionales de Finanzas Públicas organizadas por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Eligió como título de su disertación “Perspectivas económicas. Estabilización y crecimiento. La importancia del equilibrio fiscal”.

Sobre la evolución del consumo, previó que la tasa interanual seguirá siendo negativa hasta octubre o noviembre. “La clase media pagó el aumento de tarifas dejando de lado lo imprescindible -añadió-. Están haciendo crecer la economía el fin de la sequía, la mejora del salario real, el crédito. Si no hay una crisis política, todos los factores indican una reactivación”. Para 2025, espera -igual que el presupuesto- un crecimiento del PBI del 5,2%.

Al arranque de su exposición, repitió que se viene presentando como “el Gallego que va de la mano por Libertador” porque tiene una posición diferente a la de sus colegas. “Al Presidente no lo conozco”, subrayó en respuesta a quienes dicen que Javier Milei sigue sus consejos. La referencia es porque desde hace unos meses se lo ubica como uno de los economistas que más cita Milei, básicamente porque apoya el crawling peg del 2% anual y la decisión de no salir del cepo.

Sobre los vencimientos de deuda en dólares, Arriazu sostuvo que “ni de broma se defaulteará” por los US$1.100 millones de este año, aunque indicó que “hay que ver de dónde saldrán” los US$11.000 millones de 2025. Entiende que las exportaciones crecerán US$8.000 millones con respecto a este año y las importaciones, 30%: “No me dan para pagar los US$11.000 millones, pero sí los intereses. Para el resto, hay que mirar la política cambiaria y monetaria”.

Reiteró “el error garrafal” cometido por el Gobierno al “bajar demasiado rápido la tasa de interés y dejó demasiada plata suelta. Después cambiaron. Pusieron el programa en peligro por obsesión, ahora están en la dirección correcta”.

Con respecto a los impuestos, Arriazu entiende que en diciembre, con la eliminación del impuesto PAIS, “algo van a hacer con turismo”. A su entender queda “un poquito para bajar retenciones, que es lo que creo que hay que hacer, pero en el presupuesto aparecen subiéndolas”.

Inflación

“Con la inflación no se convive, hay que matarla”, definió en su repaso de la historia argentina “en la que permanentemente estamos entre un grupo que quiere gastar y un grupo que hace el ajuste”. Planteó que el programa económico de corto plazo de Milei viene “mejor de lo esperado” después de la mega devaluación y el ajuste de seis puntos del PBI. “¿Cómo quieren que estemos? La devaluación es un impuesto y cuando cambia precios relativos es a costa del salario”, detalló.

“La Argentina es un país bimonetario y jamás vamos a estabilizar si no estabilizamos peso y dólares. Para el peso no emito; para el dólar no hay otra alternativa que intervenir, pero si no están las condiciones macro, a la larga explota. La base es eliminar el déficit fiscal”, sostuvo. En ese contexto, elogió a Milei por defender el superávit fiscal y ratificó que la inflación convergirá al 2% del crawling peg.

Al hablar de inflación, calculó que de la actualización de tarifas “debe faltar alrededor del 10%”. Rechazó que la inflación mayorista anticipe la minorista, “tiene menos ítems, es otra cosa”. Ayer Milei festejó el 2,1% del dato de agosto.