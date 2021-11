Ruidos oficialistas por las retenciones, el rol del Estado y el futuro del dólar

Juan Grabois llegó al encuentro con Itaí Hagman y Federico Fagioli, dos hombres del Frente Patria Grande. Fue la semana pasada en el despacho de Roberto Feletti y el debate con el funcionario que responde a Cristina Kirchner giró en torno a los precios de los alimentos. Hay una fuerte preocupación en el Gobierno por el tema. El dirigente de la UTEP, los legisladores y el secretario de Comercio Interior conversaron sobre los desafíos que implicaría una duplicación de las exportaciones de carne (del 15% a 30% del total de la faena) en 2021, de la debilidad de la moneda y de la necesidad de una “protección especial” para que quienes cobran en pesos puedan acceder a alimentos que cotizan en dólares.

Grabois respaldó la idea de subsidiar el consumo interno con retenciones a las exportaciones ante los incrementos de precios y la caída del consumo. “Si no es esta la salida, ¿cuál es? Hay que poner las cartas sobre la mesa: o desdoblamos el consumo interno del externo o se acepta la política que propuso [Alfredo] D’Angeli en Chajarí: el precio de la carne es el del mercado exterior y solo van a comer carne los ricos”, afirmó el líder de la UTEP criticando al mismo tiempo y con sólo una frase a un referente del campo y también de la oposición de Juntos por el Cambio.

El fin de semana, Feletti amplió la misma mirada a otros productos. Dijo en declaraciones radiales a Eduardo Aliverti que el consumo per cápita de carne pasó de la media histórica de 55 kg por año a 47 kg por año y afirmó que observa una suba de los precios internacionales que se mantendrá en 2021. “Si no hay una política de desacople en maíz, trigo y carne, no es posible sostener la política de precios que venimos llevando adelante”, afirmó. Entre las herramientas disponibles que llevará a Martín Guzmán, Matías Kulfas y Julián Domínguez enumeró cupos, más retenciones o un acuerdo cruzando precios (similar a la que aplican en el mundo del aceite). El secretario de Comercio Interior está preparando su propuesta con diferentes simulaciones y escenarios, según pudo saber LA NACION.

Guzmán y Kulfas se reunieron ayer. Esos ministros celebraron hace poco las bajas en derechos de exportación en “sectores estratégicos”, como la economía del conocimiento y los autos. ¿Tendrán en ese cuadrante al campo? La “agregación de valor” es un indicador para ambos. En el Palacio de Hacienda también citan curiosamente a D’Angeli como un extremo en la liberación de los precios. Sin embargo, buscan mecanismos que generen más consensos.

Reunión de Roberto Feletti con Juan Grabois

“El ministro Domínguez está trabajando en ampliar la oferta de carne de acá a fin de año bajando el precio instalado. En lo inmediato se está pensando en aumentar la oferta de carne para que baje un poco el precio, pero como tendencia más a mediano plazo, se debe pensar en el desacople porque, si no, no vamos a poder sostener la canasta regulada”, explicó el propio Feletti sobre quien, supuestamente, lidera la negociación con los diferentes representantes del campo.

14 toneladas de piedra

El problema –político- del precio de la carne vuelve a reflejar diferencias internas. “El debate interno existe, es concreto y real”, dijo hoy Daniel “El tano” Catalano, el ultracristinista secretario general de ATE Capital entrevistado por Daniel Tognetti y Daniel Murano. En ese diálogo pidió al Gobierno ser “audaz” a la hora de evitar el ajuste con el FMI. Lo consultaron sobre qué significaba y señaló: “Significa estatizar, meterte con el empresariado que no te querés meter (…) meterte con el capital. Jugar ese partido”. Seguramente no se trata de la misma visión sobre el rol del Estado que tiene la mayor parte del gabinete económico “albertista” (cuestionado por la vicepresidenta en sus misivas), y no debe ser el mensaje que en medio de la negociación con el Fondo llevó Guzmán a la Encargada de Negocios ad interim de la Embajada de los Estados Unidos en la Argentina, MaryKay Carlson, y a Ernest Abisellan, consejero de Asuntos Económicos, Ciencia, Tecnología, Medioambiente y Salud de esa representación diplomática el miércoles pasado.

Para Guzmán, el Estado debe recaudar más y dirigir la demanda agregada. Quizás no tanto como plantea Máximo Kirchner con el proyecto de ley de Envases. Según Cilfa, por caso, la recaudación extra por los medicamentos alcanzados sería de $15.000 millones.

Por las dudas, Catalano dejó picando una advertencia: “Las 14 toneladas de piedras las tiramos nosotros”, dijo en referencia a la reforma jubilatoria de Mauricio Macri. Selectivo. Nada acotó por la pérdida que sufren hoy los pasivos.